AYM'den İmamoğlu kararı: Tutukluluğa itiraza red... "Hak ihlali yok"
Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk, rüşvet ve casusluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ilişkin yaptığı bireysel başvuruda, 'haklarının ihlal edilmediğine' hükmetti. İmamoğlu'nun AYM üzerinden tahliye girişimi böylelikle sonuçsuz kaldı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu görüştü.
19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve ardından tutuklanan İmamoğlu'nun avukatlarının, tutukluluğun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı tahliye başvuruları bugüne kadar mahkemeler tarafından reddedildi.
Bunun üzerine İmamoğlu adına AYM'ye bireysel başvuruda bulunuldu.
Başvuruyu Genel Kurulda görüşen AYM, İmamoğlu'nun 'haklarının ihlal edilmediğine' karar verdi.
TAHLİYE GİRİŞİMİ SONLANDI
Ekrem İmamoğlu, İBB merkezli rüşvet ve yolsuzluk ana davasında 828 yıldan 2 bin 430 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İmamoğlu'na ayrıca YSK üyelerine hakaret dosyasında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı davası ve CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarında hükmedilen 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak kararları istinaf ve temyiz süreçlerinden geçiyor.
İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi casusluk, diploma sahteciliği ve kamu görevlilerine yönelik davalara ilişkin soruşturmalar yargı takviminde yer alıyor.
YARGIYI BANTLAYAMADI
Dün de Danıştay 8. İdare Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararı onadığı gündeme gelmişti.
Kararda yatay geçiş işleminin açık hataya dayandığı, ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararı bozacak nitelikte olmadığı ve mahkemenin iptal kararının usul ile hukuka uygun bulunduğu kaydedilmişti.