TAHLİYE GİRİŞİMİ SONLANDI

Ekrem İmamoğlu, İBB merkezli rüşvet ve yolsuzluk ana davasında 828 yıldan 2 bin 430 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İmamoğlu'na ayrıca YSK üyelerine hakaret dosyasında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı davası ve CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarında hükmedilen 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak kararları istinaf ve temyiz süreçlerinden geçiyor.



İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi casusluk, diploma sahteciliği ve kamu görevlilerine yönelik davalara ilişkin soruşturmalar yargı takviminde yer alıyor.