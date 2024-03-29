Rüdiger’den Bild yazarı Julian Reichelt’e tokat gibi cevap

Alman gazetesi Bild'den Julian Reichelt, Antonio Rüdiger'in instagramda yaptığı paylaşımdan dolayı Real Madrid'li oyuncuyu DEAŞ'a destek ve selam vermekle itham etti ve bu konuda DFB (Alman Futbol Fed.)'nin bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Bunun üzerine Rüdiger'in cevabı gecikmedi. Rüdiger gazeteci Reichelt'ı "hakaret, iftira, kışkırtıcı nefret söylemi yaymak ve isyana teşvik"le suçladı.

DESTEK YAĞDI

Rüdiger paylaşımı Ramazan nedeniyle tüm dünyadaki müslüman takipçilerine yönelik tevhid içerikli bir mesajla yapmıştı. Bu arada Antonio Rüdiger'e birçok destek mesajı da geldi.