Tabancayı tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultan şüpheli, "Bu bir soygundur" diyerek altınları istedi.

Olay, sabah saatlerinde Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi giyen ve yüzünde maske bulunan şüpheli, kuyumcuya girdikten sonra elindeki poşetten tabanca çıkardı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncuk tabanca ile kuyumcu soymak isteyen şüpheli, kadın görevlinin alarm ziline basması üzerine panikleyerek kaçtı (Foto: DHA)

"NE SOYGUNU YA" DEYİP ALARMA BASTI

Şüphelinin tehdidi karşısında kadın çalışan, "Ne soygunu ya" diyerek harekete geçti ve tezgahın altındaki alarma bastı. Alarmın devreye girmesiyle panikleyen şüpheli, kuyumcudan koşarak kaçtı.