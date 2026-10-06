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Tekirdağ'da oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya kalktı: Kadın çalışan "Ne soygunu ya" deyip alarma bastı

Tekirdağ'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan maskeli şüpheli, kadın çalışanın alarma basması üzerine panikleyerek kaçtı. Kadın çalışanın bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklarda gözden kayboldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Tekirdağ'da oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya kalktı: Kadın çalışan "Ne soygunu ya" deyip alarma bastı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli, kadın çalışanın alarma basması üzerine kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi giyen ve yüzünde maske bulunan şüpheli, kuyumcuya girdikten sonra elindeki poşetten tabanca çıkardı.

Tabancayı tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultan şüpheli, "Bu bir soygundur" diyerek altınları istedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncuk tabanca ile kuyumcu soymak isteyen şüpheli, kadın görevlinin alarm ziline basması üzerine panikleyerek kaçtı (Foto: DHA)Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncuk tabanca ile kuyumcu soymak isteyen şüpheli, kadın görevlinin alarm ziline basması üzerine panikleyerek kaçtı (Foto: DHA)

"NE SOYGUNU YA" DEYİP ALARMA BASTI
Şüphelinin tehdidi karşısında kadın çalışan, "Ne soygunu ya" diyerek harekete geçti ve tezgahın altındaki alarma bastı. Alarmın devreye girmesiyle panikleyen şüpheli, kuyumcudan koşarak kaçtı.

Kadın çalışan, ʺNe soygunu yaʺ diyerek alarma bastı (Foto: DHA)Kadın çalışan, ʺNe soygunu yaʺ diyerek alarma bastı (Foto: DHA)

Kadın çalışan da iş yerinden çıkarak bir süre şüphelinin peşinden koştu. Kaçan şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Soygun girişimi ve ardından yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Oynatma İkonu "Ne soygunu ya"

TABANCANIN OYUNCAK OLDUĞU BELİRLENDİ
Kuyumcunun şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin soygun girişiminde kullandığı tabancanın oyuncak olduğunu belirledi.

Tabancının oyuncak olduğu belirlendi (Foto: DHA)Tabancının oyuncak olduğu belirlendi (Foto: DHA)

Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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