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Kuyumcukent esnafına "Anadolu pazarı" tuzağı: 64 kilo altın buharlaştı! 35 gözaltı kararı

Kuyumcukent esnafından işçilikli bilezik, kolye ve alyans toplayarak bunları atölyelerde saf altına dönüştüren suç şebekesine yönelik 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. O.K. ve H.K. liderliğindeki grubun, firmalara önce kısmi ödemeler yapıp güven kazandığı, ardından 64 kilogram has altınlık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 45 ev ve 3 işyerine baskın yapılırken, şüphelilerin tüm malvarlıklarına, banka hesaplarına, 18 araç ve 13 gayrimenkulüne el koyma kararı uygulandı.

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Kuyumcukent esnafına "Anadolu pazarı" tuzağı: 64 kilo altın buharlaştı! 35 gözaltı kararı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Kuyumcukent esnafının güvenini kazanarak kilolarca altını toplayan şebekenin, bu ürünleri atölyelerde eriterek saf altına dönüştürdüğü ve milyonlarca liralık mağduriyete yol açtığı belirlendi.

64 KİLOGRAM HAS ALTIN VURGUNU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuyumcukent bünyesinde faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerde toplam 64 kilogram has altın karşılığında mağduriyet oluştuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında İstanbul, Ankara ve Kocaeli sınırları içinde 45 ev ve 3 işyerine yönelik eş zamanlı operasyon kararı verildi.

Kuyumcukent bünyesinde faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 64 kilogramlık has altın vurgununu gün yüzüne çıkardı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Kuyumcukent bünyesinde faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 64 kilogramlık has altın vurgununu gün yüzüne çıkardı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

ANADOLU PAZARI YALANIYLA KANDIRDILAR

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun üçüncü kişiler adına kurulan işyerlerini kullanarak kuyumculardan işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi ürünleri Anadolu'da satacakları gerekçesiyle topladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, alınan ürünler atölyelerde eritilerek saf altına dönüştürüldü.

Şüphelilerin, ürün aldıkları firmalara kısmi ödemeler yaparak ticari ilişkiyi sürdürdükleri, daha sonra ise ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerini belirterek firmaları mağdur ettikleri ileri sürüldü.

O.K. ve H.K. liderliğindeki şebekenin, işçilikli altınları Anadolu pazarında satma bahanesiyle toplayıp atölyelerde erittiği belirlendi.O.K. ve H.K. liderliğindeki şebekenin, işçilikli altınları Anadolu pazarında satma bahanesiyle toplayıp atölyelerde erittiği belirlendi.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonun hukuki boyutuna ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları, hak ve alacaklarına yönelik tedbir kararı alındı.

Ayrıca 18 araç ve 13 taşınmaz malvarlığına da el koyma tedbiri uygulandı.

Firmalara kısmi ödemeler yaparak güven kazanan şüphelilerin daha sonra ödemeleri durdurduğu tespit edildi. Firmalara kısmi ödemeler yaparak güven kazanan şüphelilerin daha sonra ödemeleri durdurduğu tespit edildi.

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