İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Kuyumcukent esnafının güvenini kazanarak kilolarca altını toplayan şebekenin, bu ürünleri atölyelerde eriterek saf altına dönüştürdüğü ve milyonlarca liralık mağduriyete yol açtığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında İstanbul, Ankara ve Kocaeli sınırları içinde 45 ev ve 3 işyerine yönelik eş zamanlı operasyon kararı verildi.

ANADOLU PAZARI YALANIYLA KANDIRDILAR

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun üçüncü kişiler adına kurulan işyerlerini kullanarak kuyumculardan işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi ürünleri Anadolu'da satacakları gerekçesiyle topladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, alınan ürünler atölyelerde eritilerek saf altına dönüştürüldü.

Şüphelilerin, ürün aldıkları firmalara kısmi ödemeler yaparak ticari ilişkiyi sürdürdükleri, daha sonra ise ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerini belirterek firmaları mağdur ettikleri ileri sürüldü.

O.K. ve H.K. liderliğindeki şebekenin, işçilikli altınları Anadolu pazarında satma bahanesiyle toplayıp atölyelerde erittiği belirlendi.