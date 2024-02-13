Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ projelerini açıkladı.

Hep birlikte, daha yeşil, daha güzel, daha dirençli ve daha güvenli bir İzmir inşa edeceğiz.

Böylece, şehrimizin her bölgesinde oluşturulacak "İzmir Bahçeleri" afetlere karşı dirençli bir İzmir inşa etme vizyonumuzun önemli bir parçası haline de getireceğiz.

Özellikle, 500 bin nüfuslu Karabağlar'da, 450 bin metrekarelik geniş bir arazide hayata geçireceğimiz "İzmir Bahçesi" şehrimize sadece iyi günlerde değil, olası zor günlerde de destek olacak bir yapıya sahip olacaktır.

Karabağlar-Uzundere-General Kazım Özalp, Buca-Cezaevi, Bayraklı-Turan, Gaziemir-Sarnıç, Çiğli-Kaklıç bölgeleri öncelikli olmakla beraber İzmir'imizin her bir köşesini nefes alabileceğimiz, doğayla iç içe olabileceğimiz toplamda 10 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız.

"İzmir Bahçeleri" sadece bir park ya da yeşil alan projesi değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanımıza nefes aldıracak bir buluşma noktası olacak.

Mavinin ve yeşilin en güzel buluştuğu "İzmir Bahçeleri" projemiz…

Sevgili İzmirliler, dip taramasıyla birlikte, bu projemizle İzmir'imizin, hepimizin ortak sevdası olan körfezimizin kıyısında, kordonda yürürken balıkları seyrettiğimiz masmavi bir körfezi hep birlikte yaşayacağız.

Bu projemizle çevreye verilen zararın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Bugüne kadar körfeze dökülen ve şehrimizde nefes almamızı zorlaştıran denizimiz içerisindeki kirliliği temizleyeceğiz.

Düne kadar çevre katliamına sebep olan çamur, hem bertaraf edilecek hem de belediyemize gelir sağlayacak.

Ardından kalan çamur, ikinci bir işleme tabi tutularak karbon nötr kömür elde edilecek, şehrimize buradan da yıllık ortalama 200 milyon lira gelir kazandırılacak.

İnşa edilecek biyogaz tesisi ile bu çamurdan gaz ayrıştırılacak ve İzmir 'imiz yıllık ortalama 500 milyon lira gelir elde edecek.

Geçmişte dökülen yaklaşık 2.5 milyon metreküp çamur olan alanı yeşillendirerek rehabilite edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde özellikle yaz aylarında yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız.

Çok uzun süre bu çamur arıtma tesisi alanına dökülmüş ve bir çevre katliamı yapılmıştır. Yağmur yağdığında ise, bu çamur sıvılaşmakta ve Körfez'e karışmaktadır.

Sizlerin desteği, inancı ve katılımıyla, İzmir'imizi dünya standartlarında bir çevre dostu şehir yapacağız.

Bu projelerle, İzmir'imizi sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de yaşanabilir, temiz ve yeşil bir şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Şehrimizde temiz enerjiyi İzmir'imizin geneline yaygınlaştıracağız. Güneşin bereketli ışıklarından, rüzgarın güçlü esintisine kadar doğanın bize sunduğu tüm imkanları değerlendirecek, İzmir'imizi enerjide özgür ve yeşil bir geleceğe taşıyacağız.

İzmir'imizin ana gündemlerinden birinin de Harmandalı Çöp Depolama Alanı olduğunu biliyoruz. Öncelikle Harmandalı'nı rehabilite ederek vahşi çöp depolamaya son vereceğiz. Bunun yanında görev süremizde, üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ve hemşehrilerimizle titiz bir çalışma yaparak yeni alanlar konusunda çalışma yapacağız.

Atıkların doğru şekilde yönetilmesiyle, çevremizi koruyacağız. Vatandaşlarımızı atık ayrıştırma konusunda teşvik ederek, geri dönüşümde fark yaratan ailelerimizi ödüllendireceğiz. Böylece, İzmir'imizde geri dönüşüm bir yaşam biçimi haline gelecek.

Sevgili İzmirliler, "Yaşayan Kültür Park Projesi"yle, Kültür Park'ı daha yeşil, daha canlı bir hale getireceğiz.

Fuarın her köşesinde sanat, eğlence ve tarihin iç içe geçtiği, her yaştan İzmirlinin ve şehrimizi ziyaret eden herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir alana dönüştüreceğiz.

Fuar alanımızı, 7/24 herkesin güven içinde ziyaret edebileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz.

Kültür Park'ın içindeki Göl Gazinosu ve Atlas Pavyonu gibi tarihi yapıları koruyacağız. Burada sonradan yapılmış holleri kaldıracağız. Bu bölgede yeşil alanları canlandıracak, çeşitlendirecek ve bir botanik bahçesi yapacağız.

Ancak zaman içinde, bu değerli alanımız fuar ruhunu kaybetti. Bizler, " Yaşayan Kültür Park Projesi"y le, İzmir Fuarı'na tekrar eski ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz.

İzmir Fuarı, sadece İzmirliler için değil, İzmir'e yolu bir kez düşmüş olan herkes için bir anlam taşımaktadır.

İzmir'imizin, güzeller güzeli şehrimizin simgelerinden biri olan Fuar Alanı'nı, "Yaşayan Kültür Park" olarak yeniden hayata geçirme vizyonumuzu paylaşmak istiyorum.

Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa ederek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız. Bu yollar hem spor yapmak hem de körfezin güzelliklerini keşfetmek için ideal olacaktır.

Bu projeyi hayata geçirmek göründüğünden çok daha zor. Hedefim tüm ilgili kurumlarla bir araya gelerek müşterek bir çözüm üretmek ve projeyi hayata geçirebilmektir.

Yıllardır hayalini kurduğum bir proje var. İnciraltı'ndan Bostanlı'ya denizle bütünleşmiş bir yürüyüş yolu...

İspanya Bilbao örneğine benzer şekilde Çandarlı Limanı ve art alanı, bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceğiz.

Bununla birlikte İzmir, gelişmiş bir rüzgâr enerjisi ekipmanı sanayisine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanda ihtisaslaşmış sanayi bölgelerinin oluşturulması ve bu yüklere hizmet veren limanların inşa edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Şehrimizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak, İzmir 'imizi enerjide kendi kendine yeten bir kent haline getireceğiz.

Şehrimizi aydınlatan sokak lambalarını güneş enerjisiyle çalışır hale getirerek, enerji tüketimimizi azaltacağız. Bu sayede, hem enerji maliyetlerimizi düşürecek hem de karbon ayak izimizi minimize edeceğiz.

Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm dezavantajlı gruplarımıza özel programlarımızla, herkesin İzmir'in güzelliklerinden eşit şekilde faydalanmasını sağlayacağız.

Ve elbette, halk plajlarımız, otellerimiz ve sosyal tesislerimizle, her bütçeye uygun tatil imkanları sunacağız.

Kurvaziyer limanımızı geliştirerek, dünyanın dört bir yanından gelen gemileri ve turistleri ağırlayacağız. İzmir, Ege'nin incisi olarak, deniz turizminin de gözde duraklarından biri olacak.

İzmir'i bir kongre şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve toplantılar için modern, teknolojik altyapıya sahip mekanlarımızla, İzmir'i bilim, kültür ve iş dünyasının buluşma noktası haline getireceğiz.

Şehrimizin turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaracak, şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada bir cazibe merkezi haline getirecek Turizmiyle Eşsiz İzmir hayalimizi gerçekleştirerek projelerimizi çok önemsiyoruz.

İzmir'imiz, gözbebeğimiz İzmir'imiz, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle sadece biz İzmirliler için değil tüm dünyanın kıymetlisi bir şehirdir.

Yol kenarındaki derenin sağ ve sol tarafının rekreasyon alanı olarak planlanması ile bölgenin yeşil oranını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca burada yolun kenarlarından yukarıdaki mahallelere doğru "Yerinde Yeni Yaşam" düşüncesiyle büyükşehir belediyesi garantörlüğünde konut stokunun yenileyeceğiz.

İzmir'e gelen herkesin dikkatini çeken en önemli kent görüntülerinden birisini Yeşildere yoludur. Yolun sağındaki ve solundaki eskimiş ve düzensiz yapı stoğu ciddi anlamda risk içermektedir. Burada yaşayan vatandaşlarımızın bu bölgenin EXPO alanı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada yapılan EXPO planı iptal edilip, başka bir alana taşınacaktır.

Tüm sosyal konutlarımız, modern, çevreci ve kent kimliğine uygun yatay mimari anlayışıyla inşa edilerek İzmir'imize değer kazandıracaktır.

Şehrimizde özellikle turizm bölgelerinde yaşayan memur vatandaşlarımızın refahını arttırmak ve destek olmak amacıyla oluşturacağımız yeni konutlarda uygun fiyatlarla kiracı olma hakkı getireceğiz.

Rezerv alana yapacağımız yeni konutlarda hak sahibi olan orta hasarlılara uygun fiyatlı ve kira öder gibi konut sahibi olma imkanı sunacağız.

30 Ekim 2020'de yaşanan deprem afeti sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde binaları orta hasarlı olan vatandaşlara "Yarısı Bizden Kampanyası" ve "Rezerv Alanda Yeni Konut" olmak üzere iki yöntemden biriyle destek olacağız.

Şehrimizde "Yöre Kentler" inşa edeceğiz. Bunları dört farklı noktada konumlandırılacağız. Her bir yöre kent, altyapısından çevre düzenlemesine, sağlık tesislerinden eğitim kampüslerine, sosyal marketlerden modern pazar yerlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlayacağız. Bu sayede, şehir merkezindeki yoğunluğu azaltacak, modern, depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturacağız.

Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu yerleşim alanları için İzmir'de 5 yıl ikamet şartı koyacağız. Böylelikle şehre dışardan göç gelmeyecek, mevcut yoğunluğu dağıtacağız.

Bu konutlar, yeni evlenen ve ev sahibi olmayan gençlerimize, hiç evi olmayan engellilerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ve uzun süredir İzmir'de kiracı olarak yaşayan vatandaşlarımıza öncelik sağlayacağız.

Başta dar gelirli vatandaşlarımıza olmak üzere sosyal konutlar üretmeyi şehrimizin geleceğinin doğru planlaması açısından çok önemsiyoruz.

5 yıl içinde 50 bin Sosyal Konutu ve 4 Yöre Kentini İzmir'imize kazandıracağız.

Bundan sonra ne 17 Ağustos'lar, ne 30 Ekim'ler, ne de 6 Şubat'lar yaşansın. "Sesimi duyan yok mu?" diye yüreğimizde unutamayacağımız acılar, sesler yankılanmasın, yaşanmasın diye HEP BİRLİKTE BAŞARMAK ZORUNDAYIZ.

Beş yıl içerisinde, 150 bin konutu yenileyerek şehrimizin kimliğini taşıyan konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşanmasını sağlayacağız. Bu çalışmalar, yeni kuracağımız İZMİR KONUT A.Ş garantörlüğünde gerçekleştirilecek ve şehrimizdeki her bir bireyin güven içinde yaşamasını sağlayacağız.

Herkes yaşadığı yerleri terk etmeden yine aynı yerde ancak çok daha güvenli bir konutta yaşamını sürdürecek.

"Yerinde Yaşam" anlayışımızla, büyükşehir belediyesi garantörlüğünde ve kurmuş olduğu finansal sistemle tüm hane sahiplerinin kabul ettiği, kent kimliğine uygun, dayatma olmadan yerinde bir dönüşümü gerçekleştireceğiz.

Biz sağlam şehirler inşa etmenin önemini çok iyi biliyoruz. Depreme karşı dayanıklı şehirler kurmak devletin tam olarak güvenlik politikasıdır. Buradan hareketle güvenliğimizi tehdit eden en küçük bir riske bile tahammülümüz yok ve bunu ortadan kaldıracağız.

Deprem hayatın bir gerçeği, deprem ile mücadele edebilmek için konutlarımız daha güvenli bir hale getirmek zorundayız. Bu konuda hep birlik olup, sorunlarımızı çözmeliyiz.

Kendi çocukları, kardeşinin çocukları, annesi, babası enkaz altında olanların yanına geçtim. Benim 4 çocuğum var. Bir an kendimi düşündüm… Bu acıya yürek dayanmaz.

30 Ekim 2020 günü saat 14.51'de telefonum çalmaya başladı. Arkadaşlarımız arıyordu. "Deprem oluyor" dediler. Kovid hastalığına yakalanmıştım ve karantinamın 14. günündeydim. Hemen çıktım evden hastaneye test verdim, test sonucu negatif çıkınca İzmir'e doğru yola çıktım.

Hep birlikte, el ele vererek, İzmir'imizi sürdürülebilir bir kalkınma yolunda ileriye taşıyacağız.

Sevgili İzmirliler, bu projelerle birlikte, İzmir'imizi yeşil, temiz ve enerjide özgür bir geleceğe taşıyacağız.

Bununla beraber hem yağmur sonrasında ortaya çıkan kötü görüntüler oluşmayacak hem de bu suların gerekli işlemler neticesinde tarımsal sulamada kullanılmasını sağlayacağız.

Aynı zamanda arıtma tesisi de yetersiz kaldığı için temiz su, pis suya karıştırılarak körfeze veriliyor. Üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde yağmur suyu kanalımızı yüzde 90'ının üstüne çıkaracağız. Bu mümkün.

Bunu size şöyle açıklayayım temiz suyun yüzde 80'ininden fazlasını kanalizasyona veriyoruz ve kullanılamaz hale getiriyoruz. Bu nedenle yağmur yağdığı anda kanalizasyon yetersiz kalıyor ve taşmalar yaşanıyor.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göreve geldiğimizde, 1 Nisan itibariyle Su Ücret Tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz.

Bildiğiniz üzere maalesef İzmir'imiz bugün Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaktadır.

Çıkış noktasından varış noktasına yüzde 30'lara yakın yeraltında bir kaybın olduğu bilinmektedir. Bunun İzmirlilere bedeli her yıl 1.5 Milyar liradır. Altyapının hızlıca yenilenmesini gerçekleştireceğiz.

Şebeke altyapısının büyük çoğunluğunun eski ve sağlıklı olmaması herkesin malumudur.

Sizlerin desteği ve katılımıyla, İzmir'imizi su yönetimi konusunda örnek bir şehir yapacağız

Sevgili İzmirliler, su kaynaklarımızı korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İzmir bırakmak için atacağımız bu adımlar, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sürdürülebilir bir şehir olmanın temel taşlarından biri, su kaynaklarımızı akıllıca yönetmekten geçiyor. Bu yüzden, İzmir'i sürdürülebilir su yönetimi ile örnek bir şehir yapmayı hedefliyoruz.

Ayrıca bu şu müjdeyi de vermek istiyorum. Sokağına doğalgaz gelip de evine doğalgaz bağlatamamış, Sosyal İzmirim Kart sahibi vatandaşlarımızın doğalgaz tesisatlarının yapılmasını sağlayacağız.

Şehir genelinde doğalgaz altyapısını genişleterek, her mahallemize temiz ve verimli enerji sağlayacağız. Özellikle Konak, Karabağlar, Bayraklı gibi ilçelerimizdeki doğalgaz altyapı çalışmalarının önündeki engelleri hızlıca kaldıracağız. Bu sayede, İzmirimizde hava kirliliğini azaltırken, enerji verimliliğimizi artıracağız.

URLA KARANTİNA ADASI

Önemsediğim bir diğer proje ise, Urla Karantina Adası'nın Dönüşüm Projesi'dir.

1800'lü yıllardan bu yana, zaman zaman çeşitli hastalıkları olan insanlarımızın yaşadığı, "karantina adası" olarak kullanılan bu özel ada, şimdi İzmir'in yeni cazibe merkezlerinden biri olacak.

Projemizle, Karantina Adası'nı doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak, adayı herkesin ziyaret edebileceği, günübirlik vakit geçirebileceği ve konaklayabileceği bir destinasyona dönüştüreceğiz.

Adanın tarihine ve doğasına saygılı bir yaklaşımla, betonlaşmadan uzak, sürdürülebilir ve ekolojik prensiplere uygun bir dönüşüm planlıyoruz.

Karantina Adası'nda, ziyaretçilerimizin denizin ve güneşin tadını çıkarabilecekleri plajlar yapacağız, aynı zamanda sosyal tesisler inşa ederek hemşerilerimizin adanın keyfini çıkarabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz.

İlkokul ve ortaokul çağındaki yavrularımızın adada güzel bir gün geçirmeleri için okullarımızla günlük gezi planları oluşturacağız.

Böylece, İzmirlilerin ve şehrimizi ziyaret eden turistlerin adayı keşfetmeleri için rahat ve pratik bir yol sunmuş olacağız.

MEYDAN ALSANCAK

İzmir'imizin kalbinde, Alsancak'ta gerçekleştireceğimiz, şehrimize nefes aldıracak Meydan Alsancak projemizin detaylarını paylaşmak istiyorum.

Alsancak, İzmir'imizin en canlı, en tarihi bölgelerinden biri.

Ancak, zaman içinde artan araç ve yaya trafiği, bu güzelim bölgenin gerçek potansiyelini gölgelemiş durumda. İşte bu yüzden, Meydan Alsancak Projemizle, Alsancak'ımızı asıl hüviyetine, tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde yeniden şekillendirirken aynı zamanda bir teknoloji merkezi haline getireceğiz.

Projemizin en önemli hedeflerinden biri de, motorlu taşıt trafiğini yer altına alarak Alsancak'ımızda yürümenin, nefes almanın keyfini çıkarmaktır.

İzmirliler olarak, araç trafiğinin ortadan kalkmasıyla, Meydan Alsancak'ta derin bir nefes alacağız. Yaya dostu yeşil alanlar ve dinlenme noktalarıyla Alsancak, hemşerilerimizin buluşma noktası olacak.

Meydan Alsancak, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak, esnek kullanım alanlarına sahip olacak.

Açık hava sergileri, konserler, festivaller ve çeşitli topluluk etkinlikleri için ideal bir mekân haline gelecek. Böylece Alsancak, İzmir'in sosyal yaşamına değer katan, canlılığını artıran bir cazibe merkezi olacak.

Alsancak Garı, İzmir'imizin tarihine tanıklık etmiş, şehrimizle özdeşleşmiş bir yapı. Projemiz kapsamında, bu tarihi yapıyı koruyarak, onu ve çevresini modern, işlevsel bir meydanla bütünleştireceğiz.

Tren Garı, Tarihi Hava Gazı Fabrikası, Tarihi Elektrik Fabrikası gibi değerlerimizi görünür kılacak, onların hikayelerini daha iyi anlamamızı sağlayacak bir tasarım anlayışıyla hareket edeceğiz.

Aynı zamanda, bu tarihi yapılarımızı, teknoloji üretim merkezi haline getireceğiz.

"Serbest Teknoloji Parkı Projesi'yle, Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi, teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceğiz.

Tarihi Elektrik Fabrikası'nı yazılım sektörü ve teknoloji girişimcilerinin kullanımına sunarak, geçmişle geleceği buluşturacağız.

Alsancak Tren Garı'mızı "Yenilikçi Ulaşım Politikaları Araştırma Merkezi" olarak yeniden hayata geçireceğiz.

Bu yenilikçi adımlarla, Alsancak'ı sadece İzmir'imizin değil, teknoloji ve kültürün buluşma noktası olarak ulusal ve uluslararası alanda da bir cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz.

Bu dönüşümle, Alsancak'i, İzmir'in yenilikçi ruhunu yansıtan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle harmanlanmış, canlı ve dinamik bir bölgeye dönüştüreceğiz.

KALBİMİZMİR: TARİHİ KONAK ATATÜRK MEYDANI VE KEMERALTI CAZİBE MERKEZİ PROJESİ

Gezdim tüm dünyayı gördüm

Güzel İzmir sana geldim

Benim şirin güzel yurdum

Güzel İzmir sana geldim

Demiş büyük ozan Neşet Baba…

İşte güzel İzmirimizin kalbi, kalbimiz Konak Meydanı ve Kemeraltı'nı hak ettiği değere kavuşturmayı amaçladığımız KalbimİZmir Projesi…

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kemeraltı ve Konak bölgesinde hayata geçireceğimiz, "Kalbim İzmir, Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Merkezi Projesi"ni paylaşmanın heyecanı içindeyim.

Kemeraltı, dünyanın en eski ve en canlı ticaret merkezlerinden biri olarak, yüzyıllardır şehrimizin kalbi olmuştur.

Ancak zaman içinde bu tarihi dokunun ihtiyaç duyduğu ilgi ve bakımı görmemesi nedeniyle, bölge eski canlılığını yitirmiştir.

Projemiz ile bu değerli mirası restore ederek, Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz.

Projemiz, Kemeraltı'nı modern bir açık hava müzesi haline getiriyor. 7/24 yaşayan, dinamik bir yer haline getireceğimiz bu bölge, yerel esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak.

Hayata geçireceğimiz modern otoparklar ile ziyaretçilerin ve esnafın parklanma sorunu çözülecek, ziyaretçiler Kemeraltı'nın sokaklarını adım adım keşfetmenin keyfini çıkaracak.

"Kalbim İzmir, Kemeraltı Konak Projesi" ile Kemeraltı, sadece alışverişin değil, sanatın, müziğin, lezzetin ve eğlencenin de merkezi olacak. Sokak sanatçılarının performansları, açık hava sergileri, müzik etkinlikleri ve lezzet festivalleri ile Kemeraltı, İzmir'in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak.

Konak ve Kemeraltı'ndaki tescilli binalar, projemizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bu binalar, müzeler ve kültürel mekanlar olarak işlevlendirilecek; İzmir'in zengin tarihini, kültürünü ve sanatını ziyaretçilere sunacak. Bu projeyle Konak Atatürk Meydanı genişleyecek. Meydandaki yeşil alan oranı artırılacak. Konak Saat Kulesi'nden Agora'ya kadar her sokağı, titiz bir restorasyon sürecinden geçireceğiz.

Bu sayede, Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı'nın her bir taşı, her bir sokağı, İzmir'in hikayesini anlatan birer abide haline gelecek.

Sevgili hemşehrilerim, "Kalbim İzmir, Kemeraltı Konak Projesi" ile şehrimizin tarihine sahip çıkıyor, geleceğe taşıyoruz. Bu proje, Kemeraltı'nı ve Konak'ı sadece İzmir'imizin değil, tüm AKDENİZ'in göz bebeği yapacak.

6. başlığımız Eğitim ve İstihdam alanında

6. EĞİTİM VE İSTİHDAMIYLA EŞSİZ İZMİR

EĞİTİM

Sevgili İzmirliler, Geleceğimizin Teminatı Kıymetli Gençlerimiz, Çocuklarımız

Bana kendi hayatımda en değer verdiğim şeyin ne olduğunu sorsanız, şüphesiz "evlatlarım" derim. Eminim ki sizler de, bu duyguları yürekten paylaşıyorsunuz. Bu yüzden, size bir söz vermek istiyorum: Belediye başkanlığım süresince, bu şehrin tüm çocuklarını kendi evladım gibi göreceğim ve onlar için var gücümle çalışacağım.

Onlar için, daha yeşil, daha güvenli, daha inovatif bir İzmir hayal ediyoruz. Ve bu hayali gerçekleştirmek için, elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız.

Bu kapsamda şehrimizi teknoloji ve inovasyonun merkezi yapacak Eğitimde Eşsiz İzmir Vizyonumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum.

"Keşfet, Büyü ve İleriye Taşı" anlayışıyla yola çıkıyoruz; çünkü biliyoruz ki İzmir, potansiyeliyle, çocuklarıyla, gençleriyle ve yenilikçi ruhuyla sınırları aşmaya hazır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim ve istihdam alt yapısını güçlendirecek, gençlerimizin dünya sahnesinde rekabet edebilirliğini artıracak projeleri hayata geçireceğiz.

Oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz.

İzmir'in yenilikçi gençlerine oyun ve animasyon dünyasının kapılarını aralayacak bu merkezde, hayallerini kodlarla birleştirme fırsatını vereceğiz. Burada, gençlerimiz kendi oyunlarını tasarlarken, aynı zamanda global bir kariyere ilk adımlarını atacak.

Yazılım dünyasında İzmirli gençlerimizin imzasını, izini görmek istiyoruz. Kuracağımız merkezimiz; fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen herkese açık olacak. Mentorluk desteği, atölye çalışmaları ve girişimcilik eğitimleriyle gençlerimizi destekleyeceğiz.

Robotik ve kodlama atölyeleriyle, çocuklarımızı yarının dünyasına hazırlayacağız. İzmir'imizi teknoloji ve inovasyonun başkenti yapacak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.

Alsancak Bilişim Vadisi ile İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde kurduğumuz TeknoPark'ı geliştirip tüm çalışmalarımızı bu yapılara entegre ederek gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Bu sadece bir söz değil, aynı zamanda bir taahhüttür. Ve bu taahhüdü yerine getirmek için, sizlerle birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağım.

İSTİHDAM

İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, İstihdam Ofisleri, İZMİR Mesleki Eğitim Merkezleri ve İZMİR İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz. İstihdam ofislerimiz ve online platformumuz ile şehrimizde iş arayan vatandaşlarımız ile istihdam oluşturan üreticilerimizi bir araya getiriyoruz. 13 organize sanayi bölgemizde mesleki eğitim merkezi kurarak, bölgelerdeki istihdam açığına yönelik işe giriş garantili meslek kursları oluşturacağız.

Yeni İşim, İlk Ofisimle Girişimcilerimizi Destekleyeceğiz

İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için, İZMİR Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız.

Yeni İşim, İlk Ofisim projemizle girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağız.

İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle, küçük esnafımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz.

İzmir'imizi bir gastronomi cenneti olarak dünya haritasına yerleştirecek İzmir Mutfak Sanatları Merkezi, yerel ve uluslararası ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacak.

İzmir'imizin zengin mutfak kültürünü, yerel aşçılarımızın yetenekleriyle birleştirerek, dünya çapında bir marka haline getireceğiz. İzmir Mutfak Sanatları Merkezi'mizle İzmir'imizi lezzetin başkenti yapacağız.

Kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektörün farkındayız ve güçlendireceğiz. Şehrimizin sosyal dokusunu daha da güçlendirecek her sivil toplum örgütümüzün kullanabileceği Sivil Toplum Gelişim Merkezi inşa edeceğiz.

Sevgili İzmirliler, projelerimizle İzmir'imizi yarınlara taşımak, şehrimizi her alanda öncü bir kent yapma hedefimizde en büyük değeri insanımıza vermekteyiz. Hep birlikte, el ele vererek, İzmir'imizi dünya çapında bir marka haline getireceğiz.

7. başlık

7. AKILLI ŞEHİRCİLİK

Biliyoruz ki, günümüz çağında şehir yönetimlerinde akıllı şehircilik uygulamaları olmazsa olmaz. Şehir yönetimi ve hizmetlerin kolaylaştırılmasında büyük kolaylaştırıcılık görevi gören bu uygulamalardan İzmir'imiz oldukça mahrum.

Gerek insanımızın günlük yaşamına dokunan gerekse de hizmet yönetimimizi optimize edecek uygulamaları ivedilikle uygulamaya alacağız.

QR İZMİR

Öncelikle bugün sizlere, İzmir'imizin bugünü ve yarınını kurtaracak, şehrimizin dijital izi haline gelecek vizyonumuzu tanıtmak istiyorum: QR İzmir

QR İzmir; öncelikle şehrimizin sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe yapısal analizini çıkartacak, binalarımızda yapılan yapısal değişimleri dijitalde arşivleyecektir. Böylelikle kentimizin yapısal gelişimlerini birçok farklı disiplinde her an takip edebiliyor olacağız.

Yine gerek büyükşehir gerekse de ilçe belediyelerimizin hizmet araçlarını, QR İzmir sistemine entegre edeceğiz. Böylelikle kentimiz genelinde belediye hizmetlerimizin sokak, mahalle, ilçe bazında analiz edilmesi sağlanacak, yoğunluklarına göre hizmet trafikleri güncellenecektir. Böylelikle doğru anda doğru hizmetin en uygun şekilde ulaşması sağlanacaktır.

Kentimiz genelindeki tüm güvenlik ve trafik kameraları QR İzmir sistemimize entegre edeceğiz. Bölgesel trafik yoğunlukları analiz edilerek, kentimizin yeni altyapı ihtiyaçları veriye dayalı oluşturulacaktır.

QR İzmir, şehrimizin yüzde100 kapasite ile çalışan yeni nesil beyni olacak. İzmir rahatlayacak, İzmir kalkınacak.

AKILLI ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

Şehrimizin her noktasını akıllı şehir mobilyalarıyla donatacağız.

Mobil cihaz kullanımının arttığı günümüzde, caddelerimizde mobil cihaz şarj istasyonları kuracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her an cihazlarını şarj edebilmelerini sağlayacağız. Mobil şarj cihazlı kent panolarımız ile acil durumlarda hizmet birimlerimize doğrudan erişim sağlayabileceğiniz direkt hatları devreye sokacağız.

Akıllı park yönetim sistemimiz ile kent genelindeki tüm otoparklarda doluluk anlık olarak takip edilecek. Hizmete sunacağımız mobil uygulama ile otopark arama derdi son bulacak.

Şehir genelinde sokaklarımızı yenilenebilir enerji kaynaklı sokak aydınlatmaları ile aydınlatıyoruz. Cadde ve sokaklarımızı mobeseler ile takip ederek, özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın güvenli sokaklarda günün her saati rahatlıkla dolaşabilmelerini amaçlıyoruz.

Tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde fiber ağ altyapısını yaygınlaştıracağız. Bu sayede, hızlı ve kesintisiz internet erişimi şehrin her noktasına ulaşacak. Eğitimden sağlığa, iş dünyasından sosyal hayata kadar her alanda dijital dönüşümü destekleyeceğiz.

8. başlığımız sağlık alanında

8. SAĞLIK ALTYAPISIYLA EŞŞİZMİR

Sağlık konusunda üzerimize düşen görevler olduğunun farkındayız. Şehrimizde son 25 yılda yapılan sağlık yatırımlarına tamamlayıcı roller üstlenecek bir dizi sağlık çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

KADIN VE AİLE

Öncelikle şehrimizin yeni doğan bireylerine hoş geldin aramıza diyerek, 0-3 yaş arası yavrularımıza ve annelerimize mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. Kadın sağlığı tarama merkezleriyle, kadın sağlığında erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız.

Kadın sağlık ve yaşam merkezlerimizle ihtiyaç hisseden tüm İzmirli kadınların yanında olacağız. Hiçbir hanımefendinin kendisini güvensiz ve yalnız hissetmeyecek.

SAĞLIK TESİSLERİ

Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesinin bağımlılık olduğunun farkındayız. Her türlü bağımlılığın rehabilite edecek, kurtaracağımız her bir vatandaşımız bizim yüzümüzü güldürecek ve eminiz şehrimizin annelerinin duasını alacağız.

Bu amaçla bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon köyü projemizi hayata geçireceğiz. Bu köyümüzde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza danışmanlık ve tedavi hizmetleri sağlayacağız.

Mobil diş ve göz sağlığı tırlarını hizmete alacağız. Özellikle kent ve ilçe merkezlerimize uzak köylerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

9. başlık Tarım

9. TARIMIYLA EŞSİZ İZMİR

İzmir'imiz bereketli toprakları ve zengin tarım kültürü ile Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri. Biz bu zenginliği ileriye taşımak için "Tarımıyla Eşsiz İzmir Projesi'ni hayata geçireceğiz.

DESTEKLER

Yerel biyo çeşitliliğimizi korumak ve çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler yetiştirmelerini sağlamak için yerli tohum ve fide desteği sağlayacağız.

Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için hasat alım garantisi vereceğiz. Bu sayede, çiftçilerimiz ürünlerini güvenle yetiştirebilecek.

Ayrıca organik gübre desteği ile sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik edeceğiz.

TESİSLER

Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracağız.

Bu merkezler, ilgili alanlarda çalışma yapmak isteyen girişimcilerimizin vazgeçilmez alanı haline gelecek.

Teknoparkımızda tarım ve hayvancığa yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilecek. Tarım gelişecek, İzmir gelişecek ve inanıyoruz ki ülkemize ilham olacak.

Gelecek nesillerin tarıma olan ilgisini artırmak ve ekolojik tarımın önemini vurgulamak için Çocuk Tarım Köyü ve Ekolojik Tarım Köyü Projelerini hayata geçireceğiz.

Bu projelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize tarımın temel prensiplerini öğretecek ve doğa ile iç içe olmanın önemini anlatacağız.

Ailelerimiz, çocuklarını doğanın içinde, toprağın değerini ve gıdanın nasıl üretildiğini öğretebilecek. Bu projelerle, kent yaşamının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam sürmek isteyen herkese kapılarımızı açacağız.

Ayrıca, şehirlerarası yol üzerinde kurulacak "Ekolojik Tarım Pazarları" ile yerel üreticilerimizin organik ve doğal ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacağız.

İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri'ni hayata geçireceğiz, Tarım Festivalleri düzenleyeceğiz.

Kınık'tan Urla'ya, Bayındır'dan Menemen'e kadar bir dizi festival ve tematik köy projesi ile İzmir'in tarım zenginliğini tüm dünyaya tanıtacağız.

Enginar Festivali'nden Mandalina Festivali'ne, Çömlek Festivali'nden Bergama Kermesi'ne kadar her bir festival, bölgenin özgün tarım ürünlerine odaklanacak ve bu ürünlerin tanıtımına katkı sağlayacağız.

Buna ek olarak şunu da söylemek istiyorum: Tarımla ilgili 26 ve 27 Şubat'ta hem Bakırçay Havzası'nda hem de Küçük Menderes'te lansman programlarımız olacak.