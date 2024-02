Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ projelerini açıkladı.

10. Başlık Spor

10. SPOR ALTYAPISIYLA EŞSİZ İZMİR

İzmir'imizi herkes için aktif ve sağlıklı bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Spor, sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığımız için de olmazsa olmaz bir unsur. Biliyoruz ki, sağlıklı bir toplum, sporla iç içe bir toplumdur. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla iç içe büyümesini, sağlıklı alışkanlıklar edinmesini istiyoruz. Her çocuğun bir spor dalıyla tanışmasını sağlayacağız.

TESİSLER

Spor, herkesin hakkı. Ve biz, bu hakkı her mahalleye, her çocuğa, her gence ulaştırmak istiyoruz

Her ilçemizde, her yaştan insanımızın faydalanabileceği tam kapsamlı spor tesisleri inşa edeceğiz. Bu tesislerde, farklı branşlarda profesyonel spor alanları olacak. Her ilçemize en az bir tane olimpik yüzme havuz tesisini kazandıracağız.

Bunun yanında halı saha ve basketbol sahası olmayan mahallemiz kalmayacak.

Sağlıklı yaşamın bir diğer önemli unsuru da yürüyüş ve bisiklet. Bu yüzden, şehrimizin dört bir yanına yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları yapacağız.

Ve tabii ki, sporun doğayla iç içe olmasını unutmuyoruz. Şehrimizde hayata geçireceğimiz iki adet Spor Ormanı'nı, İzmirli hemşehrilerimizin en uğrak noktalarından biri haline getireceğiz.

E-spor merkezimizde ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz.

Çocuklarımız için Çocuk Olimpiyat Köyü Projesi'yle hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacağız. Ve unutmayın, her çocuk bir olimpiyat şampiyonu adayıdır.

11. Başlığımız Kültür

11.KÜLTÜRÜYLE EŞSİZ İZMİR

Kültür ve sanatı İzmir'in her köşesine taşıyacak, şehrimizi bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Yıl boyunca sürecek festival ve etkinliklerle sanatı sokaklara, parklara ve yaşamın her alanına yayacağız.

Şehrin her noktasında yılın tüm zamanlarında festival etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kent merkezinde amatör sanatçılar desteklenerek, sanat çalışmaları günlük hayatın içerisinde yer alacak.

EGE BÖLGESİ EN BÜYÜK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

İzmir'imizi sanatta hakkı olan noktaya taşıyana kadar durmayacağız. Ege bölgemizin en büyük kültür sanat merkezini hayata geçireceğiz.

Bu merkez yalnızca seyircilerimizin gösterileri izlediği bir merkez olmakla kalmayacak, sanatçılarımızın yetiştiği çok nitelikli bir konservatuar haline dönüşecek. Kültür sanat merkezimiz şehrimizi besleyen can damarlarından birisi haline gelecek.

KÜTÜPHANE

Gençlerimizin bu projemize özellikle kulak kabartmasını istiyorum.

Şehrimize üç farklı noktasında 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecek, içerisinde dijital ve matbu yüzbinlerce kaynağa erişim sağlayabileceğimiz şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kütüphanelerde çayı, keki ve çorbayı ücretsiz olacak şekilde gençlerimiz ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu kütüphaneler, öğrencilerimizin uğrak noktaları haline gelecek.

Bu kütüphanelerimizden birinin adına, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz hemşehrimiz bilge kadın Alev Alatlı'nın ismini vereceğiz. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum.

KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

Her ilçede sanat merkezi kuracak, en küçük yaştan başlamak üzere sanatla yaşamı iç içe geçireceğiz.

İlçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağız.

Bu akademiler, sanata ilgisi olan vatandaşlarımızın konservatuar öncesi yeteneklerini geliştirebileceği eşşiz mekanlar haline gelecek.

Bu merkezlerde amatör sanatçılarımıza özel, sanatlarını kayıt altına alabilecekleri tam donanımlı ses kayıt odalarını hizmete geçireceğiz.

SONUÇ

Biz İzmiriz, eşsiz, benzersiz İzmiriz. Hepimiz bu şehirde birlikte yaşıyor, hatıralarımızı da anılarımızı da aynı şehirde birlikte maziye katıyoruz. Aynı toprağın, aynı havanın, aynı medeniyetin çocuklarıyız.

Aynı kentte hayata gözlerimizi açıyor, aynı kentin dertleriyle dertleniyoruz. Derdimiz, sevincimiz, mutluluğumuz, çocukluk anılarımız, gençliğimiz, aile hatıralarımız aynı şehrin sokaklarında saklı.

Size söz veriyorum, her birimizin anılarının dolaştığını bu sokakların tılsımını, dokusunu, kültürünü samimiyetle koruyacağım.

SÖZ VERİYORUM;

Şehrimiz, alt yapısı, ulaşımı, çevresi, doğası, yatırımlarıyla dünyanın en modern şehirleriyle yarışırken; anılarımızın, hayallerimizin yaşadığı bu sokaklar aynı doku, aynı kültür, aynı samimiyetle geleceğe yürüyecek.

Beni sabırla dinlediğiniz ve İzmir hayalime ortak olduğunuz için teşekkür ederim.

Şimdi durmadan, İzmir'imizde ulaşmadık hane, sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Seveceğiz, sevileceğiz, gönüllere gireceğiz. Çünkü biz İzmir'iz... Başarabiliriz.