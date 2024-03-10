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Hatay'da 'Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek' projesi! Volkan Demirel: İlk andan beri canla başla mücadele ediyoruz

Büyük acının yaralarını sarmaya çalışan Hatay’ın altyapıdaki yeteneklerine çok önemli bir destek geldi. Ümit Karan’ın da yer aldığı organizasyona Volkan Demirel de online olarak katıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Hatay’da ’Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek’ projesi! Volkan Demirel: İlk andan beri canla başla mücadele ediyoruz

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Pepsi'nin hayata geçirdiği "Yıldız Futbolcu Seminerleri" bu yıl, "Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek" ismiyle deprem bölgesine yönelik bir açılımla gerçekleştiriliyor.

Bölgede 16-19 yaş grubunun yer aldığı U19 Elit A ve Elit B takımları; Gaziantep FK, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'a ye verilen destekle eksik malzeme alımı, saha onarımı gibi kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlanacak. Proje, aynı zamanda deprem felaketinin yaşandığı bölgede, gençlerin moralini ve umudunu yükseltilmeyi amaçlıyor.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ
Hatay'da yapılan ilk buluşmaya eski milli futbolcu Ümit Karan'ın yanı sıra Pepsi- Co Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder de katıldı.

Programa online olarak bağlanan Hatayaspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Yaşadığımız deprem felaketinde kayıplarımızın yerini doldurabilmek mümkün değil. Ancak geleceğe umut olmak için ilk andan beri canla başla mücadele ediyoruz. Sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz" diye konuştu.

Aslı Önder ise, "Biz bölgenin moralinin tekrar yükseltilmesinde, sporun ve futbolun önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu bakımdan bölge kulüplerine desteğimizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Volkan Demirel online olarak bağlantı kurarak çocuklara mesajlarını yolladı. Tecrübeli teknik adamın verdiği destek çok büyük bir alkış topladı.

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