İsrail'e "çocuk öldürene saygı duymam" ayarı! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman A Haber'de: Türkiye ile uyum içerisindeyiz

İran'dan gelebilecek saldırı ihtimalinin ardından bölgede tahliyeler yapıldığını hatırlatan Erhürman, "Baf'ın risk altında olması Lefkoşa'daki ya da Lefke'deki Kıbrıs Türklerinin risk altında olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

İsrail, ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Baf'ın askeri kullanımının genişletildiğini belirten Erhürman, "Siz doğrudan Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki bir hava üssünü kullandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'taki Andreas Papandreu Havaalanı'na konuşlandırılmasıyla ilgili de konuşan Erhürman, esas meselenin İngiliz üsleri değil Baf Hava Üssü olduğunu söyledi.

"GÜNEY KIBRIS HALKI DA RAHATSIZ"

İsraillilerin Güney Kıbrıs'ta mülk ve köy satın aldığı yönündeki tartışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu konuda ellerinde henüz net bir veri bulunmadığını belirtti. Buna karşın Rum toplumunda ciddi bir huzursuzluk gözlemlediklerini ifade eden Erhürman, şunları söyledi:

"Yürüyüşler ve eylemler yapıldı. Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rum halkının da bu konudan rahatsız olduğunu açıkça görüyorsunuz."

NETANYAHU YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİ

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki yönetime yönelik eleştirilerini de sertleştiren Erhürman, "Çocukları öldüren hiçbir devlet yönetimine güven duymam, saygı duymam mümkün değil" ifadelerini kullanarak tepkisini net bir dille ortaya koydu.