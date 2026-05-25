İsrail'e "çocuk öldürene saygı duymam" ayarı! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman A Haber'de: Türkiye ile uyum içerisindeyiz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ve Rum yönetiminin bölge siyasetini A Haber’e değerlendirdi. Güney Kıbrıs’ın Hindistan ve İsrail ile giriştiği ittifak arayışlarına sert tepki gösteren Erhürman, Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan hiçbir ticaret yolunun işlevsel olamayacağını vurguladı. Rum yönetiminin Baf Hava Üssü üzerinden yürüttüğü askeri iş birliklerinin adadaki Kıbrıs Türklerini de doğrudan tehlikeye attığını söyleyen Erhürman, "Baf’ın risk altında olması, Lefkoşa’nın ya da Lefke’nin risk altında olmayacağı anlamına gelmez" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erhürman, adadaki İsrail yatırımlarına karşı Rum halkının da ciddi bir rahatsızlık duyduğunu belirtti.
- KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye ve Kıbrıs Türklerini dışlayan bir ticaret yolunun bölgede işlevsel olamayacağını belirtti.
- Erhürman, Güney Kıbrıs'taki Baf Hava Üssü'nün İsrail, ABD ve Fransa tarafından askeri amaçlarla kullanılmasının tüm ada için güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti.
- Kıbrıs meselesinde Türkiye ile tam uyum ve eş güdüm içerisinde hareket edildiğini vurgulayan Erhürman, çözüm için diplomasi ve diyaloğun önemine dikkat çekti.
- Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin mülk edindiği iddialarına değinen Erhürman, bu durumun Rum halkı arasında da huzursuzluğa ve protestolara yol açtığını söyledi.
- İsrail Başbakanı Netanyahu yönetimini sert bir dille eleştiren Erhürman, çocuk ölümlerine neden olan bir yönetime güven duymasının mümkün olmadığını dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında geliştirilen ticaret ve iş birliği adımlarını değerlendiren Erhürman çok net mesaj verdi.
Erhürman, "Türkiye'siz, bizi dışlayan bir ticaret yolu işlevsel olamaz" dedi.Erhürman: ''Türkiye'siz olmaz''
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz'ün sorularını yanıtlayarak Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeleri, Güney Kıbrıs'ın ittifak arayışlarını ve Türkiye ile olan stratejik ortaklığı değerlendirdi.
Rum yönetiminin bölgede gerilimi artırdığına dikkat çeken Erhürman, Türk tarafını yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını vurguladı.
"BİZİ DIŞLAYAN TİCARET YOLU İŞLEVSEL OLMAZ"
Güney Kıbrıs'ın Hindistan ve İsrail ile yakınlaşma çabalarına değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:
"Bu bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışarıda bırakan bir ticaret yolunun işlevsel olması mümkün değil"
HAVA ÜSSÜ MESELESİ
Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'taki Andreas Papandreu Havaalanı'na konuşlandırılmasıyla ilgili de konuşan Erhürman, esas meselenin İngiliz üsleri değil Baf Hava Üssü olduğunu söyledi.
İsrail, ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Baf'ın askeri kullanımının genişletildiğini belirten Erhürman, "Siz doğrudan Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki bir hava üssünü kullandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İran'dan gelebilecek saldırı ihtimalinin ardından bölgede tahliyeler yapıldığını hatırlatan Erhürman, "Baf'ın risk altında olması Lefkoşa'daki ya da Lefke'deki Kıbrıs Türklerinin risk altında olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.
"GÜNEY KIBRIS HALKI DA RAHATSIZ"
İsraillilerin Güney Kıbrıs'ta mülk ve köy satın aldığı yönündeki tartışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu konuda ellerinde henüz net bir veri bulunmadığını belirtti. Buna karşın Rum toplumunda ciddi bir huzursuzluk gözlemlediklerini ifade eden Erhürman, şunları söyledi:
"Yürüyüşler ve eylemler yapıldı. Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rum halkının da bu konudan rahatsız olduğunu açıkça görüyorsunuz."
NETANYAHU YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİ
Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki yönetime yönelik eleştirilerini de sertleştiren Erhürman, "Çocukları öldüren hiçbir devlet yönetimine güven duymam, saygı duymam mümkün değil" ifadelerini kullanarak tepkisini net bir dille ortaya koydu.
"TÜRKİYE İLE TAM UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Türkiye ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Ankara ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.
"Kıbrıs sorununda Türkiye Cumhuriyeti ile istişare yapmaksızın pozisyon belirlemek söz konusu değildir" diyen Erhürman, görevde oldukları süreçte Türkiye'nin tüm yetkili makamlarıyla "uyum ve eşgüdüm içerisinde" hareket ettiklerini belirtti.
Erhürman ayrıca, sorunların çözüm yönteminin "diplomasi ve diyalog" olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye'den Kıbrıs'a monologlar değil diyalog olmalı" dedi.