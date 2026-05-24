Fenerbahçe'nin 2026-2027 Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kesinleşti

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze ile eşleşecek.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi Hearts veya Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
  • Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen ve 2. Ön Eleme Turu'ndan gelecek bir takımla eşleşebilecek.
  • Play-off turunda Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos bulunuyor.
  • Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak, maçlar ise 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
  • 3. Ön Eleme Turu kura çekimi 20 Haziran'da, maçlar ise 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi Hearts veya Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

2. ÖN ELEMEDE 2 RAKİP VAR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi macerasına 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri Hearts ve Gornik Zabrze oldu.

3. ÖN ELEMEDE OLASI RAKİPLER

Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde rakip havuzu genişleyecek. Sarı-lacivertliler bu aşamada Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen ve 2. Ön Eleme Turu'ndan gelecek bir takımla eşleşebilecek. Bu takımlar arasında Sturm Graz, Hearts veya Gornik Zabrze yer alacak.

PLAY-OFF TURUNDA ZORLU İHTİMALLER

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'nu da geçmesi halinde play-off turu başlayacak. Bu turda Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi güçlü rakipler de sarı-lacivertlilerin karşısına çıkabilecek.

KURA VE MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. İlk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşlar ise 28-29 Temmuz'da oynanacak. 3. Ön Eleme Turu kura çekimi 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu turdaki maçlar 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play-off turu kura çekimi 3 Ağustos'ta yapılacak. Bu turun maçları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Burak Zihni
Burak Zihni

