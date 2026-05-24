Fenerbahçe'nin 2026-2027 Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kesinleşti

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'nu da geçmesi halinde play-off turu başlayacak. Bu turda Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi güçlü rakipler de sarı-lacivertlilerin karşısına çıkabilecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

KURA VE MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak. İlk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşlar ise 28-29 Temmuz'da oynanacak. 3. Ön Eleme Turu kura çekimi 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu turdaki maçlar 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play-off turu kura çekimi 3 Ağustos'ta yapılacak. Bu turun maçları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

