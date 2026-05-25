Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü günü CHP Genel Merkezi'nde olacak | 1 Haziran'da PM'yi toplayacak

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından Genel Merkez tahliye edildi. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 30 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe denk gelen 30 Mayıs'ta Genel Merkez'e gidecek (Haberin görselleri AA ve Takvim Foto Arşiv'den alındı) Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" dedi. PM'Yİ TOPLAYACAK Kılıçdaroğlu'nun 1 Hazidan'da da "arınma" gündemiyle Parti Meclisi toplantısına liderlik etmesi bekleniyor.





SORUMLUSU SİLİVRİ: BU TABLOYA BİZ YOL AÇMADIK



Öte yandan Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki tablonun sorumlusu olarak Silivri'yi işaret etti. Resmi açıklama yapmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, "Uzlaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı, bu tabloya biz yol açmadık" dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?