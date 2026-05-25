Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü günü CHP Genel Merkezi'nde olacak | 1 Haziran'da PM'yi toplayacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibini Genel Merkez'den tahliye ettirdikten sonra bayramlaşma merasimi düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe denk gelen 30 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. CHP lideri 1 Haziran'da da "arınma" gündemiyle Parti Meclisi'ni toplayacak.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından Genel Merkez tahliye edildi.
Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 30 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" dedi.
PM'Yİ TOPLAYACAK
Kılıçdaroğlu'nun 1 Hazidan'da da "arınma" gündemiyle Parti Meclisi toplantısına liderlik etmesi bekleniyor.
SORUMLUSU SİLİVRİ: BU TABLOYA BİZ YOL AÇMADIK
Öte yandan Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki tablonun sorumlusu olarak Silivri'yi işaret etti. Resmi açıklama yapmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, "Uzlaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı, bu tabloya biz yol açmadık" dedi.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?
"SONUNA KADAR UZLAŞMA YOLU ARADIK "
Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı.
"BU TABLOYA KESİNLİKLE BİZ YOL AÇMADIK"
Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.
Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun.
