Kurbanlık alırken paranızdan olmayın: Sahte dekont ve kapora oyununa dikkat
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye çalışan dolandırıcılara karşı uyarı geldi. DMM, piyasa değerinin çok altındaki ilanlara, doğrulanmamış hesaplara ve acele kapora taleplerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı öncesinde dijital platformlar üzerinden artan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı yayımladı.
- Sosyal medya mecralarında piyasa değerinin çok altında paylaşılan sahte kurbanlık ilanlarına ve bağış kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
- Vatandaşların acele ödeme baskısı kuran, doğrulanmamış IBAN bilgisi paylaşan ve sadece sosyal medya üzerinden satış yapan hesaplara karşı dikkatli olmaları istendi.
- Ödeme işlemlerinde gönderilen dekont görsellerine güvenilmemesi, paranın banka hesabına ulaşıp ulaşmadığının mobil uygulamalar üzerinden kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
- Şüpheli durumlarla karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden ilgili mercilere bildirimde bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.
Kurban Bayramı yaklaşıyor, dolandırıcılar dijital platformlarda pusuda bekliyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, dijital platformları mesken tutan dolandırıcılara karşı DMM'den çok kritik bir uyarı geldi. Son dönemde özellikle sosyal medya mecralarında; sahte kurban bağışı kampanyaları, piyasa değerinin çok altında sahte kurbanlık ilanları sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşları mağdur etmeye yönelik girişimlerin hız kazandığı belirlendi.
PİYASA FİYATININ ALTINDAKİ İLANLARA DİKKAT
Yetkililer, dolandırıcıların ağına düşmemek için özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen faaliyetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Yapılan açıklamada, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapmaya çalışan, piyasa değerinin fahiş düzeyde altında fiyat veren, işlemlerin hızlı bitmesi için acele ödeme baskısı kuran ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle para transferi talep eden kişi ve hesaplara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK HUSUSLAR
Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan "sahte dekont" oyununa karşı da vatandaşlar uyarıldı. Ticaret ve kurban alım-satım işlemlerinde, alıcı tarafından gönderilen dekont görüntüsünün tek başına bir güven unsuru oluşturmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görseline veya ekran görüntüsüne güvenilmemelidir. Vatandaşlarımızın, paranın banka hesabına fiilen ulaşıp ulaşmadığını mobil bankacılık uygulamalarından mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Ödeme öncesinde satıcı kimliği ile hesap bilgilerinin uyuşup uyuşmadığı kesinlikle doğrulanmalıdır."
DMM'den yapılan uyarı şu şekilde:
Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden; sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, sahte kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşlarımızın dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığı tespit edilmektedir.
⚠️ Vatandaşlarımızın, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması önem taşımaktadır.
✅ Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne değil, banka hesabına paranın fiilen ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir.
✅ Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir.
⚠️ Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir.