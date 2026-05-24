Kurbanlık alırken paranızdan olmayın: Sahte dekont ve kapora oyununa dikkat

Vatandaşların acele ödeme baskısı kuran, doğrulanmamış IBAN bilgisi paylaşan ve sadece sosyal medya üzerinden satış yapan hesaplara karşı dikkatli olmaları istendi.

Sosyal medya mecralarında piyasa değerinin çok altında paylaşılan sahte kurbanlık ilanlarına ve bağış kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, dijital platformları mesken tutan dolandırıcılara karşı DMM'den çok kritik bir uyarı geldi. Son dönemde özellikle sosyal medya mecralarında; sahte kurban bağışı kampanyaları, piyasa değerinin çok altında sahte kurbanlık ilanları sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşları mağdur etmeye yönelik girişimlerin hız kazandığı belirlendi.

Yapılan açıklamada, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapmaya çalışan, piyasa değerinin fahiş düzeyde altında fiyat veren, işlemlerin hızlı bitmesi için acele ödeme baskısı kuran ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle para transferi talep eden kişi ve hesaplara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK HUSUSLAR



Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan "sahte dekont" oyununa karşı da vatandaşlar uyarıldı. Ticaret ve kurban alım-satım işlemlerinde, alıcı tarafından gönderilen dekont görüntüsünün tek başına bir güven unsuru oluşturmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görseline veya ekran görüntüsüne güvenilmemelidir. Vatandaşlarımızın, paranın banka hesabına fiilen ulaşıp ulaşmadığını mobil bankacılık uygulamalarından mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Ödeme öncesinde satıcı kimliği ile hesap bilgilerinin uyuşup uyuşmadığı kesinlikle doğrulanmalıdır."