Ferhat Göçer’den yaklaşık 40 kedili Ömür Gedik itirafı: “Evde ikinci sınıf insan gibiyim”

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERİN TEMELİ Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak gösterilen Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, ilişkilerine dair geçmişte samimi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 18 yıldır birlikte olan çift, uzun süreli ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve denge olduğunu ifade etti. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, ilişkilerde en önemli unsurun karşılıklı değer vermek olduğunu belirterek, "Saygı ve empati diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ALMA-VERME DENGESİNİ KORUMAK GEREKİR" Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik ise uzun süreli birlikteliklerde denge unsurunun önemine dikkat çekti. Gedik, "İniş çıkışlarda herkes aynı anda inmiyor ya da çıkmıyor. Birbirini dengelemek, alma-verme dengesini korumak gerekir" diyerek ilişkilerinin yıllardır sürmesinin sırrını anlattı.

KÖRKÜTÜK AŞIK 7 YIL Öte yandan Ferhat Göçer'in başka bir röportajda yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Aşkı "hastalıklı bir kavram" olarak tanımlayan ünlü sanatçı, "Ben Ömür'le ilk 7 yılımı bildiğin körkütük aşık olarak yaşadım. Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum. Ömür'le hiçbir ortak yönümüz yok. Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş diyecek kadar farklıyız. Demek ki bizi bir arada tutan başka bir şey var" dedi.