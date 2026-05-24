Ferhat Göçer’den yaklaşık 40 kedili Ömür Gedik itirafı: “Evde ikinci sınıf insan gibiyim”
18 yıldır birlikte olan Ferhat Göçer ile Ömür Gedik çifti, ilişkilerine dair samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Göçer, sevgilisinin hayvan sevgisi nedeniyle evlerinin adeta barınağa döndüğünü esprili bir dille anlatı. Ünlü sanatçı, "Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı barınağa döndürdük." sözlerini ifade etti.
Hızlı Özet Göster
- Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'in evde 40 kedi beslediğini ve hayvan haklarını desteklediğini açıkladı.
- Göçer ve Gedik, yaklaşık 18 yıldır birlikte olup ilişkilerinin temelinde karşılıklı anlayış ve saygı olduğunu belirtti.
- Ferhat Göçer, Ömür Gedik'le ilk 7 yılını 'körkütük aşık' olarak geçirdiğini ve aralarında ortak yön bulunmadığını söyledi.
- Göçer, geçmiş evliliklerinde kendi suçunun olduğunu ve çocuklarının annelerine minnettarlığını ifade etti.
- Çift, uzun süreli ilişkilerinde 'alma-verme dengesi'nin önemli olduğunu vurguladı.
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'in hayvan sevgisi yüzünden evde yaşadıkları komik anları anlattı.
ESKİ OLAY GÜNDEME GELDİ
Gedik'in "Tartışıp kedilerimle evden ayrıldım" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Göçer, olayın yeni olmadığını belirterek, "Bu olay tamamen yanlış anlaşılmış. Bahsedilen tartışma ve evi terk etme durumu yeni değil, tam 5 yıl önce yaşandı. İnsanlar olayı yeni sanmış" dedi.
"EVDE İKİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİ GÖRÜYORUM"
Aydın Hamza'nın haberine göre evinde yaklaşık 40 tane kedi besleyen Gedik'in hayvan hakları mücadelesini desteklediğini belirten Göçer, esprili bir sitemde bulundu:
Evimiz hayvan barınağına döndü, bazen evde ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum. Geçenlerde sokakta keçi bulmuşlar, eve getirmeye çalıştı. Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı barınağa döndürdük.
UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERİN TEMELİ
Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak gösterilen Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, ilişkilerine dair geçmişte samimi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 18 yıldır birlikte olan çift, uzun süreli ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve denge olduğunu ifade etti. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, ilişkilerde en önemli unsurun karşılıklı değer vermek olduğunu belirterek, "Saygı ve empati diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ALMA-VERME DENGESİNİ KORUMAK GEREKİR"
Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik ise uzun süreli birlikteliklerde denge unsurunun önemine dikkat çekti. Gedik, "İniş çıkışlarda herkes aynı anda inmiyor ya da çıkmıyor. Birbirini dengelemek, alma-verme dengesini korumak gerekir" diyerek ilişkilerinin yıllardır sürmesinin sırrını anlattı.
KÖRKÜTÜK AŞIK 7 YIL
Öte yandan Ferhat Göçer'in başka bir röportajda yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Aşkı "hastalıklı bir kavram" olarak tanımlayan ünlü sanatçı, "Ben Ömür'le ilk 7 yılımı bildiğin körkütük aşık olarak yaşadım. Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum. Ömür'le hiçbir ortak yönümüz yok. Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş diyecek kadar farklıyız. Demek ki bizi bir arada tutan başka bir şey var" dedi.
"ONLARIN HAYATLARINI DA ALT ÜST ETTİM"
Geçmiş evliliklerine dair de dikkat çeken ifadeler kullanan Göçer, "Pişmanlıklarım var ama evliliklerim değil. Kıymetli iki evladım var. Annelerine minnettarım ama sorun bendeydi. Tam bir felakettim. Belki onların hayatlarını da alt üst ettim, suç benim" sözleriyle özeleştiride bulundu. Ünlü sanatçı ayrıca geçmişe karşı takıntılı bir yapısı olduğunu ifade ederek, "Sınırdayım, borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir" açıklamasıyla da dikkat çekti.