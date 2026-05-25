CHP "EK-İM"de bölünecek! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "mutlak" yol haritası: "50'den fazla vekil ayrılacak" iddiası
CHP'deki mutlak butlan kararı, "mutlak bölünme"nin kapılarını araladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla geri dönüşü sonrası Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni yol haritasından "EKİM" çıktı. İmamoğlu, Silivri'den "Her şey 2-3 hafta içinde netleşecek" diyerek yeni parti hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye arbedesini "meşru gerekçe" olarak gösterecek olan İmamoğlu'nun 50-70 arasında bir milletvekilini CHP’den koparacağı kulislerde konuşuluyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'na hakaret edip "İhraç edeceklerse etsinler" diyen grubun ise yeni partinin verdiği rehavette olduğu değerlendiriliyor.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı mutlak bölünmeye yol açtı.
Özgür Özel ile parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devraldı.
KILIÇDAROĞLU: BU TABLOYA BİZ YOL AÇMADIK
CHP'deki fay hatlarını tetikleyen karar ve Genel Merkez'deki olaylı tahliye sonrası ipler iyice gerildi. Binanın tahliyesi için dilekçe veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uzlaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı, bu tabloya biz yol açmadık" dedi.
"YOLSUZLUK MÜCADELE KURULU" KURULACAK İDDİASI
Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci günü Genel Merkez'deki makamına geçmesi beklenirken kapsamlı bir arınma operasyonu başlatacağı öğrenildi. CHP liderinin "Etik Kurul" ve "Yolsuzlukla Mücadele Kurulu" kurduracağı gelen bilgiler arasında.
Parti içinde yeni bir disiplin mekanizması şekillenirken; CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Kemal Bey'e hain diyenlerin ilişiği kesilir" sözleri sürecin fitilini ateşledi.
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞINI TANIMAYABİLİR
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti grubunu toplayıp kendisini "Grup Başkanı" seçtirerek Kılıçdaroğlu'nun liderliğini kabul etmiş oldu. Ancak bu kararı alırken Kılıçdaroğlu'na danışmadı.
Kılıçdaroğlu'nun Özel'in grup başkanı olduğu toplantıyı tanımayabileceği, yeni bir toplantı tertip edip yeni bir ismi grup başkanı seçtireceği kulislerde konuşuluyor.
"EKİM" PLANI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni yol haritasından EKİM çıktı.
İMAMOĞLU: HER ŞEY 2-3 HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK
İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla CHP İBB Meclis üyelerine gönderdiği mesajda "Her şey 2-3 hafta içinde netleşecek" dediği görüldü. Silivri'den Kılıçdaroğlu için "maşa" yorumu yaptı.
"YENİ PARTİMİZ HAZIR"
İmamoğlu ve Özel'in bir süredir hazırda tuttuğu EKİM Partisi'ni hayata geçireceği değerlendiriliyor.
Özgür Özel geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir TV yayınında "Yeni partimiz hazır. Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin bir ya da iki partisi olmalı. Kenarda tutuyoruz" dediği biliniyor.
Gökhan Günaydın'ın aylar önceki "Bir gelişme bekliyoruz, hazırlıklıyız" çıkışı da hafızalardaki yerini kuruyor.
Mutlak Butlan ile beraber CHP'deki "değişimci" ekibin "EKİM" çatısı altında yeni bir yol haritası çizeceği kulislerde konuşuluyor.
"İMAMOĞLU CHP'DEN 50-70 VEKİL KOPARACAK"
Konuya ilişkin Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "İmamoğlu masayı devirdi CHP'yi bölecek" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
"İmamoğlu partisi kuruldu bile" diyen Selvi, "CHP'den meşru bir gerekçe oluşturarak ayrılmayı planlıyordu. Polis zoruyla CHP Genel Merkezi'ne girilmesi Ekrem İmamoğlu'nun istediği hikâyeyi yazmasına fırsat verdi. Ekrem İmamoğlu, 50-70 arasında bir milletvekilini CHP'den koparıp kendi partisine geçirecek" ifadelerini kullandı.