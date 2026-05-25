AK Parti’den CHP’deki mutlak butlan kavgasına ilk yorum: Çelik: Taraf değiliz | Hakaret ve tehditler aynen iade

ERDOĞAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ Siyasi eleştiri ve protestoyu saygıyla karşıladıklarını ancak hakaret ve hedef göstermeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizen Çelik, şunları söyledi: "Siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. İş şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir." HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ Protesto hakkını kullanan vatandaşlara saygı duyduklarını tekrarlayan Çelik, araya karışarak çirkin üslup kullananlara karşı yargıyı işaret etti. Çelik, "Onların içerisine karışarak bu çirkin üslubu kullananlara, Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla hukuk önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in çirkin üslubunu eleştiren AK Parti Sözcüsü Çelik, siyasi eleştiriye saygı duyduklarını ancak tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceklerini vurguladı. HERKES HADDİNİ BİLECEK Çelik, "Bunlar, milletin verdiği mesajı, sandıktan çıkan iradeyi tamamen kendi ideolojik saplantılarına, kendi siyasi ihtiraslarına alet etmeye çalışan bayatlamış vesayet senaryolarıdır. Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Sınırları aşmaya çalışanlar karşılarında her zaman hukuku ve milletin iradesini bulurlar." sözlerini sarf etti.

MEYDANLARIN PARTİSİYİZ Milletin verdiği mesajı kendi ideolojik saplantılarına alet etmeye çalışan vesayet senaryolarıyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Çelik, "Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Sınırları aşmaya çalışanlar karşılarında her zaman hukuku ve milletin iradesini bulurlar. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara'nın labirentlerinde ve koridorlarında birtakım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu. Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu arşivi açıldı | Bugün hain dediğinin önünde eğiliyordu