AK Parti’den CHP’deki mutlak butlan kavgasına ilk yorum: Çelik: Taraf değiliz | Hakaret ve tehditler aynen iade
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP içindeki son gelişmelere ve Genel Başkan Özgür Özel’in açıklamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP’deki iç hesaplaşmaların AK Parti’ye mal edilmeye çalışıldığını belirten Çelik, iktidar partisinin bu tartışmaların tarafı olmadığını vurguladı. Özgür Özel’in kendi siyasi zaaflarını gizlemek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığının altını çizen Çelik, siyasi eleştiriye açık olduklarını ancak tehdit, şantaj ve hakaret içeren söylemlere asla müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti. Başkan Erdoğan’ı partinin kırmızı çizgisi olarak nitelendiren Çelik, hakaret ve tehdit dilini kullananlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını duyurdu. Çelik ayrıca, AK Parti’nin sandık ve millet iradesine dayandığını, muhalefetin kumpaslarla hareket ettiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP içindeki tartışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelere karşı hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
TARAF DEĞİLİZ
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, CHP merkezindeki çatışmanın kasıtlı şekilde AK Parti üzerinden yalan siyasetine dönüştürülmeye çalışıldığını aktardı. Yaşananların CHP'nin iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan iddiaların yargı tarafından araştırılmasından ibaret olduğunu vurgulayan Çelik, "Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi." dedi
ÖZEL HADDİNİ AŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi yetersizliklerini örtbas etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı saygısız ifadeler kullandığına dikkati çeken Çelik, "Özellikle Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Maalesef orada toplanan bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük." diye konuştu.
ERDOĞAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ
Siyasi eleştiri ve protestoyu saygıyla karşıladıklarını ancak hakaret ve hedef göstermeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizen Çelik, şunları söyledi:
"Siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. İş şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir."
HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ
Protesto hakkını kullanan vatandaşlara saygı duyduklarını tekrarlayan Çelik, araya karışarak çirkin üslup kullananlara karşı yargıyı işaret etti. Çelik, "Onların içerisine karışarak bu çirkin üslubu kullananlara, Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla hukuk önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.
HERKES HADDİNİ BİLECEK
Çelik, "Bunlar, milletin verdiği mesajı, sandıktan çıkan iradeyi tamamen kendi ideolojik saplantılarına, kendi siyasi ihtiraslarına alet etmeye çalışan bayatlamış vesayet senaryolarıdır. Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Sınırları aşmaya çalışanlar karşılarında her zaman hukuku ve milletin iradesini bulurlar." sözlerini sarf etti.
MEYDANLARIN PARTİSİYİZ
Milletin verdiği mesajı kendi ideolojik saplantılarına alet etmeye çalışan vesayet senaryolarıyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Çelik, "Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Sınırları aşmaya çalışanlar karşılarında her zaman hukuku ve milletin iradesini bulurlar. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara'nın labirentlerinde ve koridorlarında birtakım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
CHP ADASINDAN ELENENLER BİZİ İLGİLENDİRMEZ
AK Parti'nin CHP içindeki tartışmalarda taraf olmadığını kesin bir dille aktaran Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, CHP adasında ne oluyor bizi hiç ilgilendirmez. Biz geçmişte, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve ondan öncesindeki dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel ve ekibiyle mücadele ettik. Dolayısıyla CHP içinde herhangi bir şekilde taraf olduğumuz bir durum yoktur. Biz CHP yönetiminde kim varsa siyasi rekabet çerçevesinde, demokratik standartlar içerisinde bu rekabeti, bu mücadeleyi sürdürüyoruz."