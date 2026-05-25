Sana Özel değil Pensilvanya'ya Özel: FETÖ-CIA'den X'te sinsi kuşatma | Algoritma eliyle milli iradeye operasyon
Sosyal medyanın tarafsızlık maskesi, X platformunun kaynak kodlarının açılmasıyla birlikte tamamen düştü. Amerika'da 2023 yılında muhalifleri ve kripto yatırımcılarını görünmez kılan gizemli bir algoritma deneyiyle provası yapılan siber silahın, bugün doğrudan Türkiye’nin bilgi egemenliğini hedef alan dev bir kumpasa dönüştüğü belgelendi. MİT arşivlerindeki 1991 tarihli "CIA-FETÖ" bağlantı raporlarından beslenen okyanus ötesindeki karanlık şebeke, X’in kapatılmayan CVE-2023-29218 numaralı ölümcül güvenlik açığını arkasına alarak milli hesaplara karşı adeta bir "topyekun dijital tasfiye" hareketi yürütüyor. Sıfırdan açılan tertemiz cihazlara bile %90 oranında muhalif içerik dayatan, bir yalanı 7 milyon kişiye ulaştırırken gerçeğin sesini 211 bin kişide boğan bu mekanizma, yurt dışına kaçan FETÖ itirafçısı Cemil Çiçek gibi isimlerin hesaplarını "Truva Atı" olarak kullanıyor. İşte 40 bin kişilik bot ordusunun organize "takip et, takipten çık ve toplu engelle" tuzağıyla yüzlerce hesabı fark ettirmeden dijital zindana (gölge ban) mahkum ettiği bu hibrit savaş düzeninde milli irade seslerini susturan o karanlık şebekenin anatomisi...
- X platformunun 2023 yılında paylaştığı kaynak kodlarındaki CVE-2023-29218 kodlu güvenlik açığı, FETÖ bağlantılı hesaplar tarafından algoritmik manipülasyon amacıyla kullanılıyor.
- FETÖ bünyesindeki yaklaşık 40 bin bot hesap, hedef seçilen kullanıcıları topluca takipten çıkarma ve engelleme yöntemleriyle platformun 'güven skorunu' düşürerek bu kişileri görünmez kılıyor.
- Yapılan teknik incelemelerde, X'in 'Sana Özel' akış algoritmasının yeni açılan hesaplara %90 oranında muhalif içerikler sunduğu ve resmi kurumların paylaşımlarını kısıtladığı tespit edildi.
- FETÖ itirafçısı Cemil Çiçek’in hesabı gibi profillerin, örgüt yapılanması ile seküler kitle arasında dijital bir köprü kurmak ve dezenformasyon yaymak için koordine edildiği belirtiliyor.
- Güvenlik analizleri, CIA destekli FETÖ operasyonlarının X algoritmasını bir dijital silah olarak kullanarak Türkiye'nin bilgi egemenliğini ve demokratik süreçlerini hedef aldığını ortaya koyuyor.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından X, tarihin en sinsi dijital kumpaslarından birine sahne oldu. Hedefte ise Türkiye var.
CIA destekli FETÖ hesapları, sistemdeki bir güvenlik açığından içeri sızıp "yerli ve milli" sesleri kısarken, klavyeşörleriyle yalanı pompalıyor. İşte "Sana Özel" değil, "Pensilvanya'ya Özel" çalışan o karanlık çarkın deşifresi...
Amerika'da 2023 yılının Nisan ve Mayıs aylarında X (eski adıyla Twitter) kimliği belirsiz, organize binlerce X hesabı, bir grup muhalif siyasetçiyi, aktivisti, gazeteciyi ve hatta ünlü kripto para yatırımcılarını bir anda "görünmez" hale getirdi.
Amerikan medyası tam "Bu X'in algoritmasında neler oluyor?" diye soracakken, konu aniden kapatıldı. O zamanlar yapılanlar, meğer bugün Türkiye'de uygulanacak dev bir dijital kumpasın laboratuvar çalışmasıymış...
KOD ADI: CVE-2023-29218 – DİJİTAL PRANGA
Her şey 31 Mart 2023'te Elon Musk'ın X'in algoritmasını "şeffaflık" adına açık kaynak yapmasıyla başladı. Sadece üç gün sonra, kodların arasında ölümcül bir zayıflık bulundu: CVE-2023-29218.
2023 yılında Twitter/X, kendi öneri algoritmasının kaynak kodunu kamuoyuyla paylaştı. Üç gün sonra bir güvenlik açığı tespit edildi: CVE-2023-29218. Ama asıl tehlike bu açığın kendisinden değil, kimin tarafından ve hangi amaçla kullanıldığından geliyor.
Bu basit bir yazılım hatası değil, tam teşekküllü bir dijital silahtı.
Türkiye'de X algoritmasının yarattığı asimetri çarpıcı: Cumhur İttifakı'na destek veren sesler sistematik biçimde bastırılıyor, muhalefet anlatısı yapay olarak büyütülüyor. Bu tesadüf değil, operasyon.
Formül sinsi, taktik bel altı:
Önce hedef seçilen yerli ve milli hesabı topluca takip ediyorlar. Ardından ani bir manevrayla hepsi birden takipten çıkıyor, şikayet butonuna çöküyor ve hesabı sessize alıyorlar.
X'in algoritması bu "organize" linci yutuyor ve hedef hesabı adeta dijital bir zindana atıyor. Hesap kapatılmıyor ama kimseye de gösterilmiyor.
"SANA ÖZEL" DEĞİL PENSİLVANYA'YA ÖZEL!
Milyonlarca Türk kullanıcısının her gün girdiği "Sana Özel" akışının aslında hiç de özel olmadığı, tamamen algı mühendisliğiyle dizayn edildiği ortaya çıktı. Yeni açılan, tertemiz bir hesaba bile anında %90 oranında muhalif içerikler pompalanıyor.
Kısacası sistem; doğruyu değil, etkileşimi; gerçeği değil, yaygarayı ödüllendiriyor.
Araştırma kapsamında tamamen yeni cihazlarla sıfırdan açılan, hiçbir takipçisi ve beğenisi bulunmayan hesaplara bakıldığında şu tablo ortaya çıktı: Algoritmanın önerdiği ilk takip edilecek hesapların yaklaşık yüzde doksanı muhalif görüşlü kullanıcılardan oluşuyordu. Resmi kurumların hesapları ve iktidara yakın içerikler yüzde on ile kalmaktaydı.
Öyle ki, "Türkiye Suriye'ye 7 bin polis aracı bağışladı" yalanı algı-ritmanın rüzgarıyla tam 7 milyon kez izlenirken, bu yalanın düzeltildiği gerçek haber sadece 211 bin kişiye ulaşabildi.
CEMİL ÇİÇEK HESABINA DİKKAT
Raporda, bahse konu algoritmik manipülasyonun Türkiye'deki en somut uygulama alanlarından biri olarak, hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yurt dışına kaçan FETÖ itirafçısı Cemil Çiçek'in hesabı işaret ediliyor.
Güvenlik analizlerine göre söz konusu profil; örgüt yapılanması ile seküler/Atatürkçü kitle arasında dijital bir "köprü" işlevi görmesi amacıyla konumlandırılıyor. Örgütle bağlantılı ve Atatürkçü maskesi kullanan çok sayıda hesabın, hedef kitlenin güvenini kazanmak adına bu paylaşımlara koordineli şekilde yüksek etkileşim verdiği belirtiliyor.
100 BLOK İLE GELEN "GÖRÜNMEZLİK" CEZASI
Söz konusu ağların tek fonksiyonu dezenformasyon yaymakla sınırlı kalmıyor; bu hesaplar aynı zamanda birer algoritmik silaha dönüştürülüyor. Çiçek'in paylaşımlarını yeniden paylaşan (RT) veya etkileşime giren bu koordineli hesapların, hedef aldıkları diğer kullanıcıları sistematik olarak engellediği (block) tespit edildi.
Sosyal medya kullanıcılarının takipçi artış hızının aniden durması veya erişimlerinin kısıtlanması, bu tür bir organize saldırının doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. X platformunun resmi teknik dokümantasyonunda da yer aldığı üzere, koordineli hareket eden 100 civarı hesabın bir profili topluca engellemesi, algoritma tarafından güçlü bir "negatif sinyal" olarak algılanıyor. Bu durum, hedef alınan hesabın genel "güven skorunu" düşürerek paylaşımların "Sana Özel" akışında ve arama sonuçlarında görünmez hale gelmesine (deboosting) yol açıyor.
1991'DEN 2026'YA ŞEYTAN ÜÇGENİ: CIA, FETÖ VE KLAVYE!
Bu devasa operasyonun kökleri ise klavyelerden çok daha derinlerde. 1991 tarihli MİT belgelerine kadar uzanan "F. Gülen - CIA Bağlantıları", bugün boyut değiştirerek dijital arenaya taşınmış durumda. O dönem okullara sızan yapı, bugün kodların arasına sızmış vaziyette.
Denklemin üç ayağı var:
CIA: Örtbası ve uluslararası kalkanı sağlıyor.
FETÖ: 40 binlik bot ordusuyla tetiği çekiyor, koordinasyonu yönetiyor.
X Algoritması: Bu sinsi operasyonun kusursuz cinayet silahı olarak işlev görüyor.
NE YAPILMALI?
Bu, yalnızca teknik bir güvenlik açığı değil. Türkiye'nin bilgi egemenliğine yönelik sistematik bir saldırı.
ALGORİTMAYA İÇERİK DUYARLILIĞI KAZANDIRILMALI
X'in öneri sistemi, kullanıcının bir gönderiye verdiği tepkinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu anlayacak şekilde geliştirilmeli. Algoritma tasarımcıları, etkileşimin niteliğini anlayacak sinyaller üzerinde çalışmalı. Her etkileşimi körü körüne "beğeni" sayan sistem, FETÖ gibi aktörlerin eline güçlü bir silah veriyor.
KİŞİSELLEŞTİRME GERÇEK OLMALI
Kriter Dergisi'nin Ocak 2026 sayısındaki araştırmanın en çarpıcı tespitlerinden biri şuydu: "Sana Özel" akış, kullanıcının tercihlerini değil algoritmanın yönlendirmelerini yansıtıyor. Kronolojik akış seçeneği görünür ve kalıcı hale getirilmeli; kullanıcının takip ettiklerinin paylaşımları önceliklendirilmeli.
CVE-2023-29218 KAPATILMALI
X, bu açığı "tasarım kararı" olarak savunuyor. Ama koordineli bot saldırılarına kapı açan bu tasarım hem kullanıcıları hem bilgi ekosistemini hem de demokratik süreci tehdit ediyor. Türkiye, bu açığın kendi vatandaşlarına karşı kullanıldığını belgelerle ortaya koyarak uluslararası platformlarda hesap sorabilir.
ŞEFFAFLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM
X Türkiye'deki içerik kararlarını şeffaf biçimde raporlamak zorunda kalmalı. Kriter Dergisi'nin gerçekleştirdiği türde bağımsız araştırmaların sürdürülmesi ve bu bulguların karar alıcılara iletilmesi kritik önem taşıyor.
VATANDAŞ OLARAK NE YAPABİLİRSİNİZ?
Takip ettiğiniz hesapların paylaşımlarının akışınıza gelip gelmediğini düzenli kontrol edin.
Gelmiyorsa, o hesabın "Takip Ettiklerin" sekmesinden takip edildiğini doğrulayın. X'in "Sana Özel" yerine "Takip Ettiklerin" sekmesini varsayılan olarak kullanın. Koordineli şikayet kampanyalarını fark edip bildirin.