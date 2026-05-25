Sana Özel değil Pensilvanya'ya Özel: FETÖ-CIA'den X'te sinsi kuşatma | Algoritma eliyle milli iradeye operasyon

X'in algoritması bu "organize" linci yutuyor ve hedef hesabı adeta dijital bir zindana atıyor. Hesap kapatılmıyor ama kimseye de gösterilmiyor.

Önce hedef seçilen yerli ve milli hesabı topluca takip ediyorlar. Ardından ani bir manevrayla hepsi birden takipten çıkıyor, şikayet butonuna çöküyor ve hesabı sessize alıyorlar.

"SANA ÖZEL" DEĞİL PENSİLVANYA'YA ÖZEL! Milyonlarca Türk kullanıcısının her gün girdiği "Sana Özel" akışının aslında hiç de özel olmadığı, tamamen algı mühendisliğiyle dizayn edildiği ortaya çıktı. Yeni açılan, tertemiz bir hesaba bile anında %90 oranında muhalif içerikler pompalanıyor.

Araştırma kapsamında tamamen yeni cihazlarla sıfırdan açılan, hiçbir takipçisi ve beğenisi bulunmayan hesaplara bakıldığında şu tablo ortaya çıktı: Algoritmanın önerdiği ilk takip edilecek hesapların yaklaşık yüzde doksanı muhalif görüşlü kullanıcılardan oluşuyordu. Resmi kurumların hesapları ve iktidara yakın içerikler yüzde on ile kalmaktaydı.

Öyle ki, "Türkiye Suriye'ye 7 bin polis aracı bağışladı" yalanı algı-ritmanın rüzgarıyla tam 7 milyon kez izlenirken, bu yalanın düzeltildiği gerçek haber sadece 211 bin kişiye ulaşabildi.

CEMİL ÇİÇEK HESABINA DİKKAT

Raporda, bahse konu algoritmik manipülasyonun Türkiye'deki en somut uygulama alanlarından biri olarak, hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yurt dışına kaçan FETÖ itirafçısı Cemil Çiçek'in hesabı işaret ediliyor.

Güvenlik analizlerine göre söz konusu profil; örgüt yapılanması ile seküler/Atatürkçü kitle arasında dijital bir "köprü" işlevi görmesi amacıyla konumlandırılıyor. Örgütle bağlantılı ve Atatürkçü maskesi kullanan çok sayıda hesabın, hedef kitlenin güvenini kazanmak adına bu paylaşımlara koordineli şekilde yüksek etkileşim verdiği belirtiliyor.

100 BLOK İLE GELEN "GÖRÜNMEZLİK" CEZASI

Söz konusu ağların tek fonksiyonu dezenformasyon yaymakla sınırlı kalmıyor; bu hesaplar aynı zamanda birer algoritmik silaha dönüştürülüyor. Çiçek'in paylaşımlarını yeniden paylaşan (RT) veya etkileşime giren bu koordineli hesapların, hedef aldıkları diğer kullanıcıları sistematik olarak engellediği (block) tespit edildi.

Sosyal medya kullanıcılarının takipçi artış hızının aniden durması veya erişimlerinin kısıtlanması, bu tür bir organize saldırının doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. X platformunun resmi teknik dokümantasyonunda da yer aldığı üzere, koordineli hareket eden 100 civarı hesabın bir profili topluca engellemesi, algoritma tarafından güçlü bir "negatif sinyal" olarak algılanıyor. Bu durum, hedef alınan hesabın genel "güven skorunu" düşürerek paylaşımların "Sana Özel" akışında ve arama sonuçlarında görünmez hale gelmesine (deboosting) yol açıyor.