Kemal Kılıçdaroğlu geliyor: CHP'de hazırlıklar tam gaz | Adı yeniden duvarda

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları, görevliler tarafından CHP Genel Merkezi'ndeki yerlerine yeniden asıldı.

Mahkeme kararı doğrultusunda Özgür Özel yönetiminin CHP Genel Merkezi'ni tahliye ettiği ve binada yenileme çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli 38. Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıktı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'nin delegeleri satın alarak kazandığı seçim iptal edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi mahkeme kararı ile göreve getirildi.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda dün gerçekleştirilen tahliyesinden sonra bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi, temizlik çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in fotoğrafları, bugün itibarıyla görevliler tarafından yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, hem eski genel başkan, hem de son genel başkan olarak yer aldı.

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden asıldı

KILIÇDAROĞLU'NUN ADI DUVARDA

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası takıldı.