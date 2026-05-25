Kemal Kılıçdaroğlu geliyor: CHP'de hazırlıklar tam gaz | Adı yeniden duvarda
CHP’nin 38. Kurultayı’na yönelik açılan davada çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine getirildi. Yaşanan gergin tahliye sürecinin ve protestoların ardından, CHP Genel Merkezi’nde temizlik yapılarak Kılıçdaroğlu'nun parçalanan fotoğrafı yenilenerek duvardaki yerini aldı. Makam odasına isim levhası çakılan Kılıçdaroğlu’nun, 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararıyla seçimin iptal edildiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine getirildiği belirtildi.
- Mahkeme kararı doğrultusunda Özgür Özel yönetiminin CHP Genel Merkezi'ni tahliye ettiği ve binada yenileme çalışmaları yapıldığı kaydedildi.
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları, görevliler tarafından CHP Genel Merkezi'ndeki yerlerine yeniden asıldı.
- Genel merkezdeki makam odasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim levhası takılarak fiziksel hazırlıklar tamamlandı.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs Cumartesi günü parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları, CHP Genel Merkezi'ne yeniden asıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN
Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli 38. Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıktı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'nin delegeleri satın alarak kazandığı seçim iptal edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi mahkeme kararı ile göreve getirildi.
Kararın ardından CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.
FOTOĞRAFI İNDİRİLMİŞTİ
Mutlak butlan kararını protesto etmek için CHP Genel Merkezi'ne giden CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirdikten sonra parçalamıştı.
FOTOĞRAF YENİDEN GENEL MERKEZDE
CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda dün gerçekleştirilen tahliyesinden sonra bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi, temizlik çalışmaları yapıldı.
Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in fotoğrafları, bugün itibarıyla görevliler tarafından yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, hem eski genel başkan, hem de son genel başkan olarak yer aldı.CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden asıldı
KILIÇDAROĞLU'NUN ADI DUVARDA
Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası takıldı.
NE ZAMAN KOLTUĞUNA GELECEK?
Bayramda Ankara'da olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi parti genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına iştirak edecek.Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta genel merkeze geri dönüyor