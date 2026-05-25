"Eşim bakalım ne der" diyen Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı programı netleşti | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel....

Siyasi liderler bayram süresince çeşitli cami ziyaretleri, kabir ziyaretleri ve parti genel merkezlerindeki bayramlaşma etkinliklerine iştirak edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bayram programları için Ankara'da bulunacak.

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzur ve coşkusunu yaşarken, siyasi isimlerin bayramı nerede ve nasıl geçirecekleri de netleşti.

Başkent Ankara ve mega kent İstanbul, liderlerin bayram programlarında öne çıkan iki ana merkez oldu.