"Eşim bakalım ne der" diyen Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı programı netleşti | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel....
Gazetecilerin bayram sorusuna "Eşim bakalım ne der" yanıtını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği kesinleşti. Başkent Ankara ve mega kent İstanbul'un öne çıktığı Kurban Bayramı programlarında hangi lider, nerede olacak? İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere siyasilerin bayram durakları...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bayram programları için Ankara'da bulunacak.
- CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel bayramı Manisa'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Kayseri'de karşılayacak.
- DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da bayram programına katılacak.
- Siyasi liderler bayram süresince çeşitli cami ziyaretleri, kabir ziyaretleri ve parti genel merkezlerindeki bayramlaşma etkinliklerine iştirak edecek.
Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzur ve coşkusunu yaşarken, siyasi isimlerin bayramı nerede ve nasıl geçirecekleri de netleşti.
Başkent Ankara ve mega kent İstanbul, liderlerin bayram programlarında öne çıkan iki ana merkez oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.
Başkan Erdoğan "Eşim bakalım ne der" demişti
Başkan Erdoğan'a gazetecinin, "Bayramı İstanbul'da mı geçireceksiniz?" şeklindeki sorusunu Başkan Erdoğan şöyle yanıtlamıştı:
"İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. Daha belli değil. Eşim bakalım ne der."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak.
CHP GENEL BAŞKANI ANKARA'DA
Bayramda Ankara'da olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.
CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak.
MHP VE İYİ PARTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.
DEM, GELECEK, DEVA...
Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.