Kılıçdaroğlu’na liderlik Özel’e çizik: Parti tarihinden silindi | Fotoğrafı genel merkeze asılmayacak
CHP’de mutlak butlan kararı neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğe geri dönerken Özgür Özel, parti tarihine genel başkan olarak geçemedi. Parti genel merkezindeki Özel dönemine ait bütün izlerin silinmesi için harekete geçildi. Özel’in TBMM çatısı altındaki odasındaki “genel başkan” tabelası da söküldü.
Mutlak butlan kararıyla liderliğe geri dönen CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı çerçeveleri genel merkez binasında yerle bir ettiren Özgür Özel'e fotoğraf sürprizi geldi.
YOK HÜKMÜNDE
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibeleri tescilleyerek verdiği mutlak butlan kararı ile liderlikten düşen Özgür Özel parti tarihinden de silindi.
Mahkemenin mutlak butlan kararı nedeniyle Özgür Özel dönemi yok sayıldığı için Özel'in "8. Genel Başkan" sıfatının hüviyetini yitirdiği bildirildi.
Böylelikle Özgür Özel CHP'nin resmi tarihine "genel başkan" olarak geçemedi.
ÖZGÜR'E SİLGİ
Özgür Özel'in fotoğrafının CHP Genel Merkezine asılmayacağı öğrenildi
CHP Genel Merkezinde ağır tahribata yol açan Özgür Özel cephesinin, tadilat dönemi sonrasında binadaki bütün izleri silinmiş olacak.
KENDİLERİ SÖKÜP GÖTÜRDÜ
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel merkez binasındaki fotoğrafı, polisin arbedeye son vermesinin ardından kendi taraftarlarınca sökülerek kaçırılmıştı.
CHP Genel Merkezinden çıkarılan Özgür Özel ve düşük kurmaylarının, binadaki "genel başkanlar" bölümündeki çerçeveli fotoğrafını indirerek dışarı çıkardığı saptanmıştı.
Özel'in çerçeveli fotoğrafının, binadan çıkıp TBMM'ye yürüdüğü esnada taşındığı belirlenmişti.
MECLİS'TE DE ÇİZİK
Bunun yanı sıra Özel'in TBMM'deki "genel başkan" tabelası da söküldü.
Özgür Özel'in Meclis'teki odasının kapısında daha önce "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ibaresi yer alıyordu. Tabela bugün "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı" olarak değiştirildi.