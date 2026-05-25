İBB soruşturmasında itirafçı Sarp Yalçınkaya gizli ismi açıkladı: Müsavat Dervişoğlu milyarlık ihalede komisyon istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev İBB soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın savcılık ifadesindeki "can güvenliğim nedeniyle adını veremem" dediği gizemli ismin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre Dervişoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi ile kara para trafiğinin merkezindeki firari Murat Gülibrahimoğlu’nu Beylikdüzü’nde bir restoranda buluşturarak milyarlık hafriyat ve döküm ihalelerine aracılık ettiği ve sonrasında komisyon pazarlığına oturduğu belirlendi.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya, ifadesinde ismini vermekten korktuğu siyasetçinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi.
- Yalçınkaya ifadesinde, Dervişoğlu'nun Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde bir yemekte Murat Gülibrahimoğlu ile Hakan Karanis'i tanıştırarak İBB'nin döküm ve hafriyat işlerinin Gülibrahimoğlu'na verilmesini sağladığını belirtti.
- Gülibrahimoğlu'nun Bakanlıktan izinleri alıp işleri aldıktan sonra, söz konusu siyasetçinin komisyon talep ettiği ancak Gülibrahimoğlu'nun bu talebi reddettiği öne sürüldü.
- Yalçınkaya ifadesinde, siyasetçinin önemli biri olduğu için ismini açıklamanın ailesinin ve kendisinin maddi manevi mahvolmasına neden olacağından korktuğunu söyledi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı Ankara siyasetine taşıyıp taşımayacağı bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen soruşturmada sarsıcı bir perde daha aralandı.
İBB iştiraklerindeki milyarlık kamu zararlarını, özel jetlerle Londra'ya taşınan bavul dolusu paraları ve 15 milyon vatandaşın verisinin sızdırılması olaylarını ortaya çıkaran devasa dosya, bu kez doğrudan Ankara siyasetinin tam göbeğine uzandı.
Soruşturmanın kilit ismi, itirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın adli tutanaklara geçen ifadesindeki "Açıklarsam ailem mahvolur" dediği en büyük gizem çözüldü.
SAVCILIK TUTANAĞINDAKİ 5. SAYFA GİZEMİ ÇÖZDÜ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkını içeriden deşifre eden isimlerden tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın savcılık ifadesinin yankıları sürerken, ifadede adı geçen siyasi kulislere bomba gibi düştü.
Yalçınkaya'nın adli tutanaklara geçen ifadesinin 5. sayfasının son paragrafında, ismini vermekten açıkça korktuğunu beyan ettiği "üst düzey muhalefet partisi liderinin" Müsavat Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı. Başsavcılık çevrelerinden sızan güçlü bilgiler, davanın seyrini etkileyecek değiştirecek nitelikte.
"CAN GÜVENLİĞİM İÇİN İSİM VEREMEM" DİYEREK GİZLEMİŞTİ
Şüpheli Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin sarsıcı bölümünde, adını gizlediği siyasetçinin sistemdeki kurucu ve bağlayıcı rolünü şu sözlerle itiraf etmişti:
"Murat Gülibrahimoğlu'na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir muhalefet partisinde üst düzey siyaset yapan bir siyasetçidir."
Adli kaynaklar, Yalçınkaya'nın korktuğu için tutanağa yazdırmaktan çekindiği bu ismin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğunu ve bu referans ilişkisinin tüm illegal ihale ağını başlatan anahtar olduğunu aktardı.
BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ'NDE MİLYARLIK "RANT" YEMEĞİ
İfadedeki detaylara göre; kumpas ve rüşvet ağı, Beylikdüzü'nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant'ta yenilen gizli bir yemekle başladı.
İddiaların odağındaki Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Hakan Karanis ile kara para trafiğini yöneten ve Mart 2025'te yurt dışına kaçan Murat Gülibrahimoğlu'nu aynı masada buluşturdu.
Yalçınkaya, o yemekte dönen milyarlık rüşvet pazarlığını savcıya aynen şu sözlerle anlatmıştı:
"Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu'nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, 'İBB'nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB'nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat'a vereceksiniz' diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat'a veriliyor."
"İŞ ÇÖZÜLDÜ, SİYASETÇİ GELİP KOMİSYONU İSTEDİ"
Milyarlık döküm ve hafriyat rantının kurgulanan bu planla Murat Gülibrahimoğlu'na teslim edilmesinin ardından, aracı olan üst düzey siyasetçinin payını almak için hemen harekete geçtiği ifadelere yansıdı.
Yalçınkaya'nın itiraflarına göre, iş bağlandıktan sonra söz konusu lider Gülibrahimoğlu'nun kapısına dayanarak komisyonunu talep etti. Ancak Gülibrahimoğlu'nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" diyerek bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında büyük bir kriz çıktığı öğrenildi.
"AÇIKLANIRSA AİLEM VE ŞAHSIM MADDİ MANEVİ MAHVOLUR"
Sarp Yalçınkaya, bu devasa çarkı anlatırken karşılaştığı siyasi ağırlık ve baskı karşısında duyduğu korkuyu savcılık tutanağında gizlemeyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu siyasetçi önemli bir kişi olduğundan şimdiye kadar bu olayı söylemek istemedim. Bu olayın da kamuya açıklanmasını istemiyorum. Açıklanması halinde ailemin ve şahsımın maddi ve manevi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum."
Adli kaynaklar tarafından bu ismin Müsavat Dervişoğlu olarak işaret edilmesi, İBB dosyasının sadece bir yerel yönetim usulsüzlüğü olmadığını, muhalefet bloku içerisindeki liderler düzeyinde bir "rant, ihale ve komisyon" ortaklığına uzandığını tescilledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sızan bu şok bilgi ve deşifre olan kimliğin ardından soruşturmanın Gülibrahimoğlu ayağını Ankara siyasetine sıçratıp sıçratmayacağı merak konusu oldu.
ÖZEL JETLE MİLYON DOLARLAR
Yalçınkaya, bir başka ifadesinde paraların yurt dışına hediye paketi şeklinde ve valizlerle taşındığını, Ekrem İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim edildiğini iddia etmişti:
"Murat, paraları döviz cinsinden en büyük banknotlara çevirip özel hediye paketleri şeklinde izlenim uyandırarak uçağa yüklediklerini, her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurt dışında Ekrem İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm."
