İBB soruşturmasında itirafçı Sarp Yalçınkaya gizli ismi açıkladı: Müsavat Dervişoğlu milyarlık ihalede komisyon istedi

Adli kaynaklar, Yalçınkaya'nın korktuğu için tutanağa yazdırmaktan çekindiği bu ismin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğunu ve bu referans ilişkisinin tüm illegal ihale ağını başlatan anahtar olduğunu aktardı.

Müsavat Dervişoğlu

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ'NDE MİLYARLIK "RANT" YEMEĞİ

İfadedeki detaylara göre; kumpas ve rüşvet ağı, Beylikdüzü'nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant'ta yenilen gizli bir yemekle başladı.

İddiaların odağındaki Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Hakan Karanis ile kara para trafiğini yöneten ve Mart 2025'te yurt dışına kaçan Murat Gülibrahimoğlu'nu aynı masada buluşturdu.

Yalçınkaya, o yemekte dönen milyarlık rüşvet pazarlığını savcıya aynen şu sözlerle anlatmıştı:

"Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu'nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, 'İBB'nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB'nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat'a vereceksiniz' diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat'a veriliyor."

"İŞ ÇÖZÜLDÜ, SİYASETÇİ GELİP KOMİSYONU İSTEDİ"

Milyarlık döküm ve hafriyat rantının kurgulanan bu planla Murat Gülibrahimoğlu'na teslim edilmesinin ardından, aracı olan üst düzey siyasetçinin payını almak için hemen harekete geçtiği ifadelere yansıdı.

Yalçınkaya'nın itiraflarına göre, iş bağlandıktan sonra söz konusu lider Gülibrahimoğlu'nun kapısına dayanarak komisyonunu talep etti. Ancak Gülibrahimoğlu'nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" diyerek bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında büyük bir kriz çıktığı öğrenildi.