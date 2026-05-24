Resmi Gazete’de yayımlandı: Bilgi Üniversitesi yeniden eğitime açıldı!
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeniden başlamasına hükmedildi. Alınan son kararla birlikte, kurumun faaliyet izni iade edilerek tekrar eğitime açılması resmileşti.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyet izni kaldırılan ve kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin yeni yayınlanan kararla, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeniden başlamasına hükmedildi.
Süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan kapsamlı bir kayyum raporu sunuldu. Bu raporun yanı sıra, Başkan Erdoğan'a öğrencilerin ve ailelerin taleplerini, beklentilerini içeren özel bir sunum da yapıldı.
"EĞİTİM DEVAM ETSİN" TALEBİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ONAY
Olayı çarpıtarak farklı yönlere çekmeye ve buradan siyasi pay çıkarmaya çalışanların iddiaları tamamen boşa çıktı.
Süreç, tamamen zorunlu bir faaliyet durdurma kararı sonrasında, YÖK'ün hazırladığı teknik raporlar ile öğrenci ve ailelerin beklentilerini içeren verilerin Başkan Erdoğan'a sunulmasıyla şekillendi.
Başkan Erdoğan, olası mağduriyetlerin önüne geçmek, öğrencilerin ve ailelerin mağdur olmasını engellemek amacıyla tamamen kendi takdir yetkisini kullanarak bu kararın çıkmasını sağladı.
YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA
Gelişmenin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, karar sürecine ve detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.
Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir.
Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir.
İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.
Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum."