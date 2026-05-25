Galatasaray'dan çılgın transfer planı! 1 yıldız iptal, hedefte 2 isim var

Transfer öncesinde İlkay Gündoğan ile görüşerek Galatasaray hakkında bilgi aldığı belirtilen Bernardo Silva'nın ise toplamda 55 milyon euroluk sözleşme talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamın planlanan bütçenin üzerine çıkması nedeniyle geri adım attı.

Galatasaray'da orta saha transferi için uzun süredir gündemde bulunan Bernardo Silva konusunda maliyet engeline takılındı. Yönetim, bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon eurodan üç sezonluk teklif sundu.

Galatasaray yönetiminde ayrıca, "Manchester City'nin serbest bıraktığı bir oyuncuya belirlenen rakamın üzerinde ödeme yapılmamalı" görüşünün ağırlık kazandığı belirtildi.

Galatasaray Can Uzun'u listesine aldı. TRANSFERDE İBRE CAN UZUN'A DÖNDÜ Bu gelişmenin ardından rota Can Uzun transferine çevrildi. Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun transferine teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Yeni yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Can Uzun'un kadro planlamasında önemli avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösterilen genç futbolcu için temasların hızlandırılması bekleniyor. Can Uzun, geride kalan sezonda çıktığı 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Camavinga Real Madrid'de ayrılacaklar listesinde.

ORTA SAHADA CAMAVINGA HAMLESİ

Galatasaray'ın orta saha için bir diğer hedefinin ise Eduardo Camavinga olduğu belirtildi. Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un istediği genç, atletik ve dinamik profil arasında yer aldığı ifade edildi.

İspanyol ekibinin oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ve yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması beklenirken, transfer sürecinde eski futbolculardan Bafétimbi Gomis'in de devreye gireceği öğrenildi.