Galatasaray'dan çılgın transfer planı! 1 yıldız iptal, hedefte 2 isim var
Galatasaray’da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, hem sportif hem ekonomik anlamda kulübü yeni seviyeye taşımayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi’nde daha ileri gitmek için transfer çalışmalarına hız verirken, orta saha için Can Uzun ve Eduardo Camavinga isimleri gündeme geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde tek aday olarak yarışan Dursun Özbek, 1780 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Özbek, seçim sonrası camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, yeni dönemde kulübü hem ekonomik hem sportif açıdan büyütmeyi amaçlıyor.
İki yıl daha görevde kalacak olan Özbek yönetiminin ilk hedefi, Süper Lig'de şampiyonluk serisini sürdürmek. Son dört sezonda zirveyi bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, bu başarıyı altı şampiyonluğa çıkarmayı planlıyor. Yönetim ayrıca geride kalan sezonda ulaşılan yaklaşık 350 milyon euro seviyesindeki geliri 500 milyon euro bandına taşımayı hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun üzerine çıkabilecek bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, yeni sezonda önemli transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor. Özbek'in ayrıca kulübün uzun vadeli projeleri arasında gördüğü Aslantepe çalışmalarını tamamlayarak görevi daha güçlü bir mali yapı bırakacak şekilde devretmek istediği öğrenildi.
BERNARDO'DA MALİYET FRENİ
Galatasaray'da orta saha transferi için uzun süredir gündemde bulunan Bernardo Silva konusunda maliyet engeline takılındı. Yönetim, bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon eurodan üç sezonluk teklif sundu.
Transfer öncesinde İlkay Gündoğan ile görüşerek Galatasaray hakkında bilgi aldığı belirtilen Bernardo Silva'nın ise toplamda 55 milyon euroluk sözleşme talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamın planlanan bütçenin üzerine çıkması nedeniyle geri adım attı.
Galatasaray yönetiminde ayrıca, "Manchester City'nin serbest bıraktığı bir oyuncuya belirlenen rakamın üzerinde ödeme yapılmamalı" görüşünün ağırlık kazandığı belirtildi.
TRANSFERDE İBRE CAN UZUN'A DÖNDÜ
Bu gelişmenin ardından rota Can Uzun transferine çevrildi. Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun transferine teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Yeni yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Can Uzun'un kadro planlamasında önemli avantaj sağlayacağı düşünülüyor.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösterilen genç futbolcu için temasların hızlandırılması bekleniyor. Can Uzun, geride kalan sezonda çıktığı 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
ORTA SAHADA CAMAVINGA HAMLESİ
Galatasaray'ın orta saha için bir diğer hedefinin ise Eduardo Camavinga olduğu belirtildi. Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un istediği genç, atletik ve dinamik profil arasında yer aldığı ifade edildi.
İspanyol ekibinin oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ve yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması beklenirken, transfer sürecinde eski futbolculardan Bafétimbi Gomis'in de devreye gireceği öğrenildi.
Gomis'in, Camavinga ile birebir görüşerek Galatasaray'ın hedeflerini ve projesini anlatacağı belirtildi. Fransız yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.