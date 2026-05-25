Kılıçdaroğlu faturayı Silivri'ye kesti! TAKVİM potansiyel ihraç ve disiplin listesini açıklıyor | İmamoğlu ve Ali Mahir Başarır en başta
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası Genel Merkez'deki tahliye arbedesinde faturayı Silivri'ye kesti. "Sonuna kadar uzlaşma yolu aradık" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu tabloya biz yol açmadık" dedi. Özgür Özel'in kararı öğrendiği akşam Genel Merkez'i boşaltacağı ancak İmamoğlu'ndan gelen "direnin" baskısıyle plan değiştirdiği söyleniyor. Bir yandan da CHP'de yeni bir disiplin mekanizması şekilleniyor. Mahir Polat'ın "Kemal Bey'e hain diyenlerin ilişiği kesilir" sözleri sürecin fitilini ateşledi. Bu bağlamda TAKVİM potansiyel ihraç ve disiplin listesini açıklıyor... Liste başında ise İmamoğlu ve Ali Mahir Başarır yer alıyor.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultayını iptal ederek Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi polis müdahalesiyle tahliye edildi.
- Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den Özgür Özel'e 'görüşmeyin' talimatı verdiği ve direnme çağrısı yaptığı iddia edildi.
- Kılıçdaroğlu, partide kapsamlı bir arınma operasyonu başlatmayı ve bazı isimleri disipline sevk etmeyi planlıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) rüzgar ekti, fırtına biçti.
Partide "değişim" iddiasıyla yola çıkan Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği ekip, 6 Ok'un kodlarını değiştirdi. 123 yıllık geçmişe haiz ana muhalefet, 38. Kurultay ve sonrasındaki yerel seçimlerden sonra yolsuzluk, rüşvet ve bilumum şaibe iddialarıyla anıldı.
4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayda delege iradesi para ve menfaat ilişkileriyle sakatlanarak Özgür Özel, genel başkanlığa getirildi. Sürece müteakip kurultayın iptali için CHP'liler dava açtı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Mutlak butlanın 18 sayfalık gerekçeli kararında yolsuzluk tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "organizatör" sıfatıyla anılırken, mahkeme kurultay iradesinin sakatlandığını tescilledi.
CHP'DE "MUTLAK" BÖLÜNME
"Mutlak Butlan" kararı, CHP'deki fay hatlarını da tetikledi.
Kararın ofisine tebliğ edilmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, binanın teslimi ve yumuşak bir geçiş için Özgür Özel yönetimiyle diyalog kurmak istedi. Özel adına Murat Emir ve Suat Özçağdaş, Kılıçdaroğlu adına da Mahir Polat ve Orhan Sarıbal tayin edildi. Ancak bu diyalog sağlıklı bir şekilde neticelenmedi.
SİLİVRİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E GİDEN TALİMAT
CHP içinden edindiğimiz bilgiye göre; Mutlak Butlan kararının çıktığı gece Ekrem İmamoğlu "Hiçbir şeklide görüşme yapmayacaksınız" diye Özgür Özel ve ekibine Silivri'den mesaj gönderdi.
Önceki gün ise sabahın erken saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakım milletvekillerden Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen ve bir grup CHP'li kol kola CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. Partililer arasında arbede yaşandı.
CHP GENEL MERKEZİ'Nİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN TAHLİYE
Kemal Kılıçdaroğlu, önce "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" diyerek binayı boşaltmayan Özel ve ekibini uyardı ardından da Emniyete binanın boşaltılması için dilekçe yazdı.
Bir grup CHP'li bina içinde barikat kurdu. Polise taş, sopa ve sandalyelerle saldırıp CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirdi. Parti binası olaylı bir şekilde tahliye edildi.
Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki tablonun sorumlusu olarak Silivri'yi işaret etti.
Resmi açıklama yapmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, "Uzlaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı, bu tabloya biz yol açmadık" dedi.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?
"SONUNA KADAR UZLAŞMA YOLU ARADIK "
Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı.
"BU TABLOYA KESİNLİKLE BİZ YOL AÇMADIK"
Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.
Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun.
"ÖZEL ÇIKIP GİDECEKTİ İMAMOĞLU "DİRENİN" DEYİNCE PLAN DEĞİŞTİ"
Bir yandan da Özgür Özel'in mutlak butlan kararını öğrendiği akşam Genel Merkez'i boşaltacağı ancak Ekrem İmamoğlu'ndan gelen "direnin" baskısı sonrası plan değiştirdiği söyleniyor.
"Bu görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun baskısından dolayı yaşandı" diyen Yarkadaş, "Sırf Kemal Kılıçdaroğlu zedelensin, zarar görsün diye bütün bu tabloya yol açtılar. Boşaltma kararı zaten almışlardı. Aslında otoparktan çıkıp gidecekti Özgür Özel. Sonra planı değiştirdiler. Direniyormuş görüntüsü verdiler" şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs perşembe günü Genel Merkez'e gidip makamını teslim alması bekleniyor.
MAHİR POLAT: KEMAL BEY'E "HAİN" DİYENİN İLİŞİĞİ KESİLİR
Olaylar sonrası Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun kapsamlı bir arınma operasyonu başlatacağı da öngörülüyor...
İŞTE POTANSİYEL İHRAÇ LİSTESİ
CHP'deki potansiyel ihraç ve disiplin listesi ise şöyle:
Kılıçdaroğlu'na "Kukla ve dahili bedhah kayyım!" diyerek hakaret eden yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu'na bela okuyan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır.
Başarır önceki gün verdiği röportajda "Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse... Bir daha diyorum: Allah onun belasını versin! Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'na "işbirlikçi" diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal.
"Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" paylaşımında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.
"Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" diyen CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker.
"Ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum" diyen CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.
Kılıçdaroğlu ve destekçileri için "Ahlaksızlar, vicdansızlar, reziller" tanımlaması yapan CHP Bursa Miletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu.
Kılıçdaroğlu için "hain, işgalci ve işbirlikçi" diyen CHP'li Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık.
Kılıçdaroğlu'na ihraç başvurusunda bulunan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı.