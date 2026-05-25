CHP Genel Merkezi savaş alanına döndü



Kemal Kılıçdaroğlu, önce "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" diyerek binayı boşaltmayan Özel ve ekibini uyardı ardından da Emniyete binanın boşaltılması için dilekçe yazdı. Bir grup CHP'li bina içinde barikat kurdu. Polise taş, sopa ve sandalyelerle saldırıp CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirdi. Parti binası olaylı bir şekilde tahliye edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ʺBu tabloya biz yol açmadıkʺ dedi



Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki tablonun sorumlusu olarak Silivri'yi işaret etti. Resmi açıklama yapmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, "Uzlaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı, bu tabloya biz yol açmadık" dedi.



Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi? "SONUNA KADAR UZLAŞMA YOLU ARADIK " Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı.

Kılıçdaroğlu parti tabanına sükunet çağrısı yaptı

"BU TABLOYA KESİNLİKLE BİZ YOL AÇMADIK" Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık. Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun.

Özgür Özel'in mutlak butlan kararı çıktıktan sonra binadan ayrılacağı ancak Ekrem İmamoğlu'nun baskısıyla kaldığı söyleniyor "ÖZEL ÇIKIP GİDECEKTİ İMAMOĞLU "DİRENİN" DEYİNCE PLAN DEĞİŞTİ"



Bir yandan da Özgür Özel'in mutlak butlan kararını öğrendiği akşam Genel Merkez'i boşaltacağı ancak Ekrem İmamoğlu'ndan gelen "direnin" baskısı sonrası plan değiştirdiği söyleniyor.



"Bu görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun baskısından dolayı yaşandı" diyen Yarkadaş, "Sırf Kemal Kılıçdaroğlu zedelensin, zarar görsün diye bütün bu tabloya yol açtılar. Boşaltma kararı zaten almışlardı. Aslında otoparktan çıkıp gidecekti Özgür Özel. Sonra planı değiştirdiler. Direniyormuş görüntüsü verdiler" şeklinde konuştu.