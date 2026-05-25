Memura ve emekliye iki zam iki oran! Merkez enflasyon anketini açıkladı: Maaşlar ne kadar olacak? TAKVİM hesapladı

Milyonlarca memur ve emeklinin hem temmuz hem de ocak zamlarının ipuçları Merkez Bankası 'ndan geldi. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon raporuyla yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 26 olarak güncellemesi ve mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıklamasıyla iki ayrı oran ortaya çıktı. KİM, NE ALACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda bu yılın ilk yarısındaki, ocak ayında da bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise temmuzda yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, ocak ayında da yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa fark verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda yüzde 17.38, ocakta yüzde 7.34 zam yapılacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) Bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 14.64 olmuştu. Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık tahmininin gerçekleşmesi için yıl sonuna kadar aylık enflasyonun ortalama yüzde 1.19 olması gerekiyor. Bu durumda ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.38 zam verilecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5.75 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.15 zam alacak. Tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE de yüzde 7.34 olacak. Bu durumda ocak ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.34, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 0.32 fark ile yüzde 5.33 zam alacak.

Memurlara ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 13.15, ocakta yüzde 5.33 zam verilecek.



Bir diğer tahmin ise Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Yani ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olarak bekleniyor. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.58'lik bir artışı gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammının da yüzde 6.83 enflasyon farkıyla yüzde 14.31'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Ankete göre ikinci 6 aylık enflasyon ise yüzde 8.74 olacak.

Bu durumda ocakta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 8.74 zam verilirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.63 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6.71 zam yansıtılacak.







MERKEZ'İN TAHMİNİ

Veriler Temmuz Ocak SSK ve Bağ-Kur zammı % 17.38 % 7.34 Memur enflasyon farkı % 5.75 % 0.32 Memur zammı % 13.15 % 5.33 SSK/Bağ-Kur taban aylık 23.476 25.199 Memur/En az 70.029 73.761 Memur emeklisi/En az 31.424 33.099

Veriler Temmuz Ocak SSK ve Bağ-Kur zammı % 18.58 % 8.74 Memur enflasyon farkı % 6.83 % 1.63 Memur zammı % 14.31 % 6.71 SSK/Bağ-Kur taban aylık 23.716 25.789 Memur/En az 70.746 75.494 Memur emeklisi/En az 31.746 33.876





TABAN AYLIK NE OLACAK?

6 aylık enflasyon artışları SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Halen emeklilere en az 20 bin lira ödenirken, bu tutar temmuzda Merkez'in tahminine göre 23 bin 476, ankete göre 23 bin 716 liraya yükselecek. Halen memurlara en az 61 bin 890 lira ödenirken, bu tutar tahminlere göre temmuzda 70 bin lirayı aşacak.Tahminler halen 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da temmuzda 31 bin lirayı aşacağını ortaya koyuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi