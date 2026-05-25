CHP'de "beni ihraç edin" diyen iki başkan! Dün övüyorlardı bugün sövüyorlar: Kılıçdaroğlu'nu "betona gömmekle" tehdit etti
CHP'de "mutlak butlan" sonrası yeni bir disiplin mekanizması işleyecek. Bunun ilk sinyallerini CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Kemal Bey'e hain diyenlerin ilişiği kesilir" sözleri ile verdi. Ancak buna rağmen CHP rozeti altında Kılıçdaroğlu'na hakaretler sürüyor... İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ağza alınmayacak sözler sarf etti. Çervatoğlu, Kılıçdaroğlu'nu "betona gömmekle" tehdit etti. Her iki ismin de disipline sevk edilmesi bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, parti içi disiplin mekanizmasını yeniden şekillendiriyor.
- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'na hakaret edenlerin partiden çıkarılacağını açıkladı.
- Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulundu.
CHP'de muıtlak butlan kararı sonrası yeni disiplin mekanizması şekilleniyor.
Partide "yolsuzluk var, arınalım" diyenlerin ihraç edildiği "Ekremci giyotin" dönemi sona erdi. Mutlak butlan kararıyla Özgür Özel yönetiminin aldığı kararlar "yok hükmünde" sayıldığı için ihraç edilenlerin yeniden partiye geri dönüşünün yolu açıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN İLK İŞİ ARINMA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci gün Genel Merkez'e gidip makamını devralması beklenirken; öncelikle gündem partiyi arındıracak etkili adımlar olacak. CHP liderinin "Etik Kurul" ve "Yolsuzlukla Mücadele Kurulu" kurduracağı gelen bilgiler arasında.
"KEMAL BEY'E HAİN DİYENLERİN İLİŞİĞİ KESİLİR"
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Kemal Bey'e hain diyenlerin ilişiği kesilir" sözleri de partideki yeni disiplin sürecini işaret ediyor.
Ancak bu sözlere rağmen CHP rozeti altında Kılıçdaroğlu'na hakaretler sürüyor...
AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER VE HAKARETLER
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen iki belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler sarf etti.
CHP'li Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık Kılıçdaroğlu için "hain, işgalci ve işbirlikçi" dedi.
ÇERVATOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEHDİT
Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise CHP'nin mahkeme kararıyla gelen yönetimine baş kaldırdı.
Çervatoğlu, Kılıçdaroğlu'nu betona gömmekle tehdit etti.
Şu ifadeleri kullandı:
"Hodri meydan Kılıçdaroğlu, biz seni tanımadığımızı ilan ediyoruz. Sen arın bizden. Biz senden arındık. Sen, betona gömeceğini düşünüyorsun Ekrem İmamoğlu'nu ve bizim arkadaşlarımızı, ha? Hodri meydan; harcı biz yapacağız, o betona kim gömülüyor göreceksin Sayın Kılıçdaroğlu."
DÜN ÖVÜYORDU BUGÜN SÖVÜYOR
Oysa Ercüment Şahin Çervatoğlu bugün "betona gömmekle" tehdit ettiği Kılıçdaroğlu'na dün methiyeler düzüyordu.
Bahse konu iki ismin CHP'de disipline sevk edilmesi bekleniyor.
YENİ PARTİYE GÜVENİP "İHRAÇ EDERLERSE ETSİNLER" DİYORLAR
CHP'de Kılıçdaroğlu'na hakaret edip "İhraç edeceklerse etsinler" diyen grubun ise yeni partinin verdiği rehavette olduğu değerlendiriliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla geri dönüşü sonrası Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni yol haritasından "EKİM" çıktı.
İmamoğlu, Silivri'den "Her şey 2-3 hafta içinde netleşecek" diyerek yeni parti hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.