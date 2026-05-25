Fenerbahçe’de Salah operasyonu! Prensip anlaşması tamam

Fenerbahçe başkan adayları Liverpool ile sözleşmesi sona eren Muhammed Salah için ilk temasları kurdu ve transfer çalışmalarına başladı.

33 yaşındaki Mısırlı futbolcunun yıllık 20 milyon Euro maaş beklentisi bulunuyor ve taraflar arasında prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Başkan adaylarından birinin seçimi kazanması halinde Salah transferi için önemli bütçe ayırmaya hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi Salah transferinin kulübün küresel marka değerine ve uluslararası görünürlüğüne büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Salah 2017'den beri Liverpool forması giyen ve bu sezonki performansıyla 40 maçta 12 gol 9 asist kaydeden deneyimli bir futbolcu.

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli camiada başkan adaylarının, taraftarı heyecanlandıracak büyük bir hamle için rotasını dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah'a çevirdiği ortaya çıktı. İngiliz devi Liverpool ile sözleşmesi sona eren deneyimli yıldız için ilk temasların kurulduğu belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun mesai harcanırken, başkan adaylarından birinin seçimi kazanması halinde bu transfer için önemli bir bütçe ayırmaya hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimine talip olan isimlerin, seçim sürecinde güçlü bir kadro vaadiyle öne çıkmak istediği ifade edildi.