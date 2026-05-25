Fenerbahçe’de Salah operasyonu! Prensip anlaşması tamam
Fenerbahçe’de başkan adayları seçim öncesi dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah için harekete geçti. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mısırlı futbolcu için temaslar kurulurken, yıllık 20 milyon Euro seviyesindeki maaş talebinde prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli camiada başkan adaylarının, taraftarı heyecanlandıracak büyük bir hamle için rotasını dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah'a çevirdiği ortaya çıktı.
İngiliz devi Liverpool ile sözleşmesi sona eren deneyimli yıldız için ilk temasların kurulduğu belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun mesai harcanırken, başkan adaylarından birinin seçimi kazanması halinde bu transfer için önemli bir bütçe ayırmaya hazır olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimine talip olan isimlerin, seçim sürecinde güçlü bir kadro vaadiyle öne çıkmak istediği ifade edildi.
DEV MAAŞ PLANI MASADA
Mısırlı yıldızın yıllık 20 milyon Euro seviyesinde maaş beklentisinin bulunduğu, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensipte ortak noktaya ulaşıldığı aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi halinde Salah, sadece Süper Lig tarihinin değil Türk futbolunun en yüksek maliyetli yıldızlarından biri olacak.
Fenerbahçe'nin projede sportif hedeflerin yanı sıra küresel marka değerini de ön plana çıkardığı öğrenildi. Yönetim cephesinin, Salah transferinin kulübün uluslararası görünürlüğüne büyük katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.
LIVERPOOL'DA TARİHE GEÇTİ
Kariyerinde Chelsea FC, AS Roma, ACF Fiorentina ve Liverpool FC formaları giyen Muhammed Salah, özellikle İngiliz ekibindeki performansıyla dünya futboluna damga vurdu.
Liverpool'a 2017 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan yıldız oyuncu, kulüp tarihinde önemli başarıların parçası oldu.
İngiliz temsilcisinde 441 resmi maça çıkan Salah, 257 gol ve 122 asistlik üretim sağladı. Bu sezon ise 40 karşılaşmada 12 gol ve 9 asist kaydetti.
Premier Lig'de 4 kez gol krallığı yaşayan yıldız futbolcu; 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 Lig Kupası zaferi yaşadı.