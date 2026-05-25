ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Hürmüz ve nükleer masada! Rubio açıkladı: Bugün gelişme olabilir
ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakereler konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşma konusunda bugün gelişme olabileceğini belirtti.
Dünyanın gözü ABD ve İran arasında yapılacak müzakere çevrildi. İki ülkenin Hürmüz Boğazı ve nükleer konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.
BUGÜN GELİŞME OLABİLİR
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.
"Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük." diyen Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini dile getirdi.
HÜRMÜZ VE NÜKLEER MASADA
Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkati çekerek, "Umarım bunu başarabiliriz." ifadesini kullandı.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını ve ülkesinin diplomasinin başarılı olması için her türlü fırsatı değerlendireceğini söyledi.
Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından konuşan Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.
Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai sonuca varılmadığını ifade etmişti.
MÜZAKERELER YAPICI İLERLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini belirterek, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." ifadesini kullandı.