ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Hürmüz ve nükleer masada! Rubio açıkladı: Bugün gelişme olabilir

ABD Başkanı Trump

MÜZAKERELER YAPICI İLERLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini belirterek, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." ifadesini kullandı.