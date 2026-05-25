Bakan Uraloğlu açıkladı: Kargo sektöründe tüm zamanların teslimat rekoru kırıldı
2025’te posta ve kargo sektöründe tarihi rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşınan posta kargosunun 1,45 milyarı aştığını açıklarken, gönderilerin yüzde 82’sinin iki gün içinde teslim edildiğini bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında taşınan posta kargosu sayısının yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.
- Posta sektöründe yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısı 59'a ulaşırken, Türkiye genelinde 8 bin 934 posta acente ve şubesi hizmet veriyor.
- Posta gönderilerinin yüzde 82'si kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim ediliyor.
- 2025 yılı sonunda haberleşme gönderi sayısı 224,1 milyona ulaştı.
- Posta sektörü yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında taşınan posta kargosu sayısının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Posta kargosu gönderilerin yüzde 82'si kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim ediliyor." dedi.
POSTA SEKTÖRÜNDE DEV BÜYÜME
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'nu değerlendiren Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 59'a ulaştığını bildirdi.
Toplam 67 yetkilendirme verildiğini belirten Uraloğlu, yerel düzeyde en fazla yetki belgesinin 30 ile İstanbul'da bulunduğunu söyledi. İstanbul'u 4 yetkilendirme ile İzmir, 3 yetkilendirme ile Ankara takip etti.
115 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI
Türkiye genelinde 8 bin 934 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, bunların bin 390'ının İstanbul'da, 558'inin Ankara'da, 434'ünün ise İzmir'de faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Uraloğlu, "Posta sektörümüz ise yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlıyor." açıklamasında bulundu.
HABERLEŞME GÖNDERİLERİ 224 MİLYONU GEÇTİ
2025 yılının ikinci yarısında haberleşme gönderilerinin yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Böylece 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı." dedi.
Şehirler arası gönderilerin toplam haberleşme gönderileri içindeki payının yüzde 85,71 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, teslimatın en yoğun olduğu illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu söyledi.
E-TİCARET KARGOYU UÇURDU
Posta kolisi ve kargosu gönderilerindeki artışın dikkat çekici boyuta ulaştığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yılın aynı döneminde 746,68 milyon olan gönderi sayısı 2025 yılının ikinci altı ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı."
Bakan Uraloğlu, bu yükselişte e-ticaret hacmindeki hızlı büyümenin etkili olduğunu vurguladı.
TESLİMAT SÜRELERİ KISALDI
Posta sektöründe kullanıcı beklentilerinin değiştiğine dikkat çeken Uraloğlu, hızlı teslimatın artık öncelikli hale geldiğini belirtti.
Uraloğlu, "Ülkemizde, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 7'si aynı gün içerisinde teslim edilirken gönderilerin yüzde 82'sinin kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim edildiğini görüyoruz." dedi.