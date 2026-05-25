Bakan Uraloğlu açıkladı: Kargo sektöründe tüm zamanların teslimat rekoru kırıldı

Şehirler arası gönderilerin toplam haberleşme gönderileri içindeki payının yüzde 85,71 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, teslimatın en yoğun olduğu illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu söyledi.

2025 yılının ikinci yarısında haberleşme gönderilerinin yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Böylece 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı." dedi.

E-TİCARET KARGOYU UÇURDU

Posta kolisi ve kargosu gönderilerindeki artışın dikkat çekici boyuta ulaştığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yılın aynı döneminde 746,68 milyon olan gönderi sayısı 2025 yılının ikinci altı ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı."

Bakan Uraloğlu, bu yükselişte e-ticaret hacmindeki hızlı büyümenin etkili olduğunu vurguladı.