Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten gün gün 81 il raporu

Bayramın ilk günü yağışların daha sınırlı bölgelerde etkili olacağı tahmin ediliyor. İSTANBUL'DA YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların 26-27 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kentte bayramın ilk günü yağış beklenmezken, Perşembe günü sağanak geçişlerinin etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da bayramın son gününe doğru havanın yeniden açacağını belirtiyor. ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI Başkent Ankara'da bugün ve hafta boyunca öğleden sonra etkili olan kısa süreli yağışlar görülecek. Uzmanlar, İç Anadolu'daki yağışların klasik "kırkikindi" karakteri taşıdığına dikkat çekiyor. Adil Tek, "Yağışlar genellikle öğleden sonra etkili oluyor. Çok kuvvetli sistemler değil ancak yerel geçişler devam edecek" dedi.

"ÇOK SICAK BİR YAZ BEKLEMİYORUZ" Son dönemde gündeme gelen "süper sıcak yaz" iddialarını da değerlendiren Adil Tek, mevcut iklim modellerinin bu senaryo ile örtüşmediğini söyledi. Tek, "Bu yazın geçen yıl kadar aşırı sıcak geçmesini beklemiyoruz. Mevsim normallerine yakın bir yaz öngörülüyor. Zaman zaman yağışlar ve yerel su baskınları yine görülebilir" ifadelerini kullandı. YAĞIŞLI SİSTEM HAZİRANLA BİRLİKTE ZAYIFLAYACAK Meteoroloji uzmanlarına göre Türkiye'yi etkileyen atmosferik blokaj sisteminin hafta sonundan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağı, yağışların ise daha seyrek hale geleceği tahmin ediliyor. KURBAN BAYRAMI İL İL VE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU Gün / Dönem Ankara İstanbul İzmir Genel Yurt Geneli Durumu Arife Günü Çok Bulutlu Parçalı / Çok Bulutlu Parçalı ve Çok Bulutlu Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış. Diğer yerler çok bulutlu. Bayramın 1. Günü 🌧️ Sağanak Geçişleri Parçalı / Çok Bulutlu Parçalı ve Çok Bulutlu Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bayramın 2. Günü ⛈️ Sağanak Yağışlı ⛈️ Etkili Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Parçalı ve Çok Bulutlu Yağış yurdu sarıyor! Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç tüm ülkede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili. Bayramın 3. Günü ⛈️ Sağanak Yağışlı ⛈️ Etkili Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Parçalı ve Çok Bulutlu Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışındaki neredeyse tüm bölgelerde yağışlı hava dalgası devam ediyor. Bayramın 4. Günü 🌧️ Sağanak Geçişleri Parçalı / Çok Bulutlu Parçalı ve Çok Bulutlu Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar sürüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 MAYIS METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU Türkiye genelinde yeni haftaya yağışlı hava damga vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz hattında etkisini artırması beklenen yağışların, yerel su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin raporuna göre yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri,

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek bölgeleri,

Sakarya,

Düzce,

Zonguldak,

Bartın,

Karabük

ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. MARMARA'NIN BATISI VE ANTALYA YAĞIŞ DIŞINDA KALACAK Tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ancak Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağış beklenmiyor. Diğer bölgelerde ise aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.