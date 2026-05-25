Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten gün gün 81 il raporu

Kurban Bayramı öncesi yurtta yağışlı hava etkisini artırırken, uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geldi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye’nin yaklaşık 10 gündür sıra dışı bir atmosferik sistemin etkisi altında olduğunu belirtirken, özellikle Akdeniz’de hortum, birçok bölgede ise sel ve su baskını riskine dikkat çekti. Bayramın ilk günü yağışların sınırlı olacağı belirtilirken, ikinci gün itibarıyla sağanakların yeniden yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

  • Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye'deki serin ve yağışlı havanın 'Omega blokajı' sisteminden kaynaklandığını açıkladı.
  • Avrupa'nın batısında aşırı sıcaklar etkili olurken, İspanya, Portekiz ve Fransa çevresinde 'ısı kubbesi' oluştu.
  • Akdeniz'in doğu kesimleri için hortum ve yıldırımlı fırtına uyarısı yapıldı, Adana, Osmaniye ve Hatay çevresinde risk devam ediyor.
  • Bayram sabahı Türkiye genelinde yağış beklenmezken, ikinci gününden itibaren sağanak yağışlar yeniden yaygınlaşacak.
  • İstanbul'da bayramın ilk günü yağış beklenmezken, Perşembe günü sağanak geçişlerinin etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, son günlerde etkili olan serin ve yağışlı havanın nedenini atmosferde oluşan "Omega blokajı" sistemiyle açıkladı. Tek, "Avrupa üzerinde sabit kalan güçlü bir yüksek basınç alanı var. Bu yapı yaklaşık 10 gündür yer değiştirmiyor. Kutupsal soğuk hava sürekli Türkiye'ye doğru iniyor. Karadeniz'in nemli havasıyla birleşince özellikle öğleden sonra kuvvetli yağışlar oluşuyor" sözleriyle atmosferdeki tabloyu anlattı.

Avrupa'nın batısında aşırı sıcakların etkili olduğunu belirten Tek, İspanya, Portekiz ve Fransa çevresinde "ısı kubbesi" oluştuğunu ifade etti.

AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI: HORTUM RİSKİ VAR

Özellikle Akdeniz'in doğu kesimleri için dikkat çeken uyarılar yapıldı.

Adil Tek, "Akdeniz'de bugün hortum oluşma ihtimali yüksek. Yer yer oraj dediğimiz gök gürültülü ve yıldırımlı fırtına hücreleri görülecek. Adana, Osmaniye ve Hatay çevresinde risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ani sel, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kutupsal soğuk havanın Türkiye’ye doğru inmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

BAYRAM NAMAZINDA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Bayram planı yapan vatandaşlar için sevindiren haberi de paylaşan Tek, bayram sabahı ülke genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

Tek, "Bayram namazı saatlerinde Türkiye genelinde yağış görünmüyor. Camiler dolacak ama vatandaşlarımız yağmura yakalanmadan ibadetini yapabilecek" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ GÜNDEN SONRA YAĞIŞLAR YENİDEN GÜÇLENECEK

Meteoroloji değerlendirmelerine göre bayramın ilk günü yağışlar daha dar bir alanda etkili olacak.

Özellikle;

  • Güney Ege,
  • Akdeniz'in batısı,
  • İç Anadolu'nun bazı kesimleri

öğleden sonra sağanak geçişleri alacak.

Ancak bayramın ikinci günüyle birlikte tablo değişecek. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in doğusu dışında birçok bölgede yeniden sağanak görülecek.

Tek, "Bayramın ikinci gününden sonra yağışlar yeniden yaygınlaşıyor. Aralıklarla devam eden bir yağışlı sistem göreceğiz" sözleriyle sürecin devam edeceğini aktardı.

Bayramın ilk günü yağışların daha sınırlı bölgelerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların 26-27 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kentte bayramın ilk günü yağış beklenmezken, Perşembe günü sağanak geçişlerinin etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da bayramın son gününe doğru havanın yeniden açacağını belirtiyor.

ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI

Başkent Ankara'da bugün ve hafta boyunca öğleden sonra etkili olan kısa süreli yağışlar görülecek.

Uzmanlar, İç Anadolu'daki yağışların klasik "kırkikindi" karakteri taşıdığına dikkat çekiyor.

Adil Tek, "Yağışlar genellikle öğleden sonra etkili oluyor. Çok kuvvetli sistemler değil ancak yerel geçişler devam edecek" dedi.

"ÇOK SICAK BİR YAZ BEKLEMİYORUZ"

Son dönemde gündeme gelen "süper sıcak yaz" iddialarını da değerlendiren Adil Tek, mevcut iklim modellerinin bu senaryo ile örtüşmediğini söyledi.

Tek, "Bu yazın geçen yıl kadar aşırı sıcak geçmesini beklemiyoruz. Mevsim normallerine yakın bir yaz öngörülüyor. Zaman zaman yağışlar ve yerel su baskınları yine görülebilir" ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLI SİSTEM HAZİRANLA BİRLİKTE ZAYIFLAYACAK

Meteoroloji uzmanlarına göre Türkiye'yi etkileyen atmosferik blokaj sisteminin hafta sonundan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağı, yağışların ise daha seyrek hale geleceği tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI İL İL VE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU

Gün / DönemAnkaraİstanbulİzmirGenel Yurt Geneli Durumu
Arife GünüÇok BulutluParçalı / Çok BulutluParçalı ve Çok BulutluGüney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış. Diğer yerler çok bulutlu.
Bayramın 1. Günü🌧️ Sağanak GeçişleriParçalı / Çok BulutluParçalı ve Çok BulutluYurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.
Bayramın 2. Günü⛈️ Sağanak Yağışlı⛈️ Etkili Sağanak ve Gök Gürültülü SağanakParçalı ve Çok BulutluYağış yurdu sarıyor! Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç tüm ülkede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili.
Bayramın 3. Günü⛈️ Sağanak Yağışlı⛈️ Etkili Sağanak ve Gök Gürültülü SağanakParçalı ve Çok BulutluKıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışındaki neredeyse tüm bölgelerde yağışlı hava dalgası devam ediyor.
Bayramın 4. Günü🌧️ Sağanak GeçişleriParçalı / Çok BulutluParçalı ve Çok BulutluTrakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar sürüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 MAYIS METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Türkiye genelinde yeni haftaya yağışlı hava damga vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz hattında etkisini artırması beklenen yağışların, yerel su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI

Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin raporuna göre yağışların;

  • Doğu Akdeniz'in iç kesimleri,
  • Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek bölgeleri,
  • Sakarya,
  • Düzce,
  • Zonguldak,
  • Bartın,
  • Karabük
  • ve Bolu çevrelerinde

yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

MARMARA'NIN BATISI VE ANTALYA YAĞIŞ DIŞINDA KALACAK

Tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ancak Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağış beklenmiyor.

Diğer bölgelerde ise aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

SICAKLIKLAR DOĞUDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Batı ve iç bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları özellikle yağış alan bölgelerde hissedilen sıcaklığın birkaç derece daha düşük olabileceğine dikkat çekiyor.

