"Bu saygısızlık olur!" Arda Turan'dan Beşiktaş yanıtı

Fenerbahçe karşısında ekstra bir motivasyon olup olmadığı sorulan Arda Turan ; "Her maça nasıl hazırlandıysak bu maça da öyle hazırlandık. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Karşımızda Mourinho var ekstra motivasyon olmaz mı? Onlara gerekli saygıyı gösterdik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Fenerbahçe çok az gol yiyor. Sadece zaman zaman oyun kurarken basit pas hataları yapabiliyor, bunları da kullanmaya çalıştık. Kazanacak kadar oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

Arda Turan, Eyüpspor'un insanlara umut verdiğini söyledi (AA)

'HER AN İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Çok mücadele ettiklerini ifade eden Arda Turan, "Biz kalemize çok şut attıran takımlardan biriyiz. Ama biz her şut attırdığımızda topun arkasında 10 kişiyiz. Her an için mücadele ediyoruz. Ben futbolculuk hayatımda özellikle Atletico Madrid'de buna inanıyorum mücadele ederseniz o top kaleye kolay kolay girmez. Savunma bir takım için çok önemli. Oyuncularıma da bunu aşılıyorum. Oyuncularımın uzun süredir duran topta iyi bir savunması var. Allah nazarlardan saklasın. Bugün bizim için bir gurur tablosu. Eyüpspor insanlara bir umut veriyor" ifadelerini kullandı.