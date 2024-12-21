"Bu saygısızlık olur!" Arda Turan'dan Beşiktaş yanıtı

Arda Turan ve Jose Mourinho (AA)

Mücadeleyi değerlendiren Arda Turan, "Bence güzel bir maç oldu. Maçın başında biraz tahminlerimizle beraber Saint-Maximin'in oynamayacağını düşünerek, bizde Ampem'i oturtmayı denedik. Kostic'in ortalarını riske etmek istedik çünkü Fenerbahçe, bağlantı oyununu çok iyi oynuyor Tadic'le. Daha çok kenar ortalarına yönlendirmeye çalıştık. Geçiş oyununda zaman zaman iyi işler yaptık. Ara ara sıkıntılar yaşadık. Oyunun ilk yarısındaki defans tarafından çok memnunum. İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir temas var. Benim oradaki itirazım faule değil. Oyuncunun yüzüne veya kafasına darbe gelince sağlık açısından oyunun durması gerekli. Hepimizin oyuncuları değerli. Benim Fenerbahçe takımına karşı saygım çok büyük. Oyunu hakem hataları üzerinden değerlendirmeyeceğim. Benim oyuncum değersiz mi ? Kafasına darbe alıyor yere düşüyor. Neden durdurmuyorsun ? İkinci yarı iyi savunduk. Kenar ortaları bizi yordu.

Yorgunlukla beraber kaymalarda eksiklikler var. Dorukhan muhteşem mücadele etti. Maximin oyuna girdiği anda bizde Ampem'i aldık onun karşısına. Bizim için değerli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u alabilme cesareti gösterdik. Fenerbahçe'ye karşı ne kadar yaslanırsak yaslanalım hücum da etmeniz lazım. Emre de giren herkes gibi çok önemli işler yaptı. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Bizim için 1 puan ama oyun olarak kazanılmış bir 3 puan. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı böyle mücadele vermek benim içinde büyük bir sınav oldu. Fenerbahçe çok yetenekli bir takım. Minimum pozisyonu verdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynayacağız. Zamana ihtiyacımız var. Daha önce burada oynamıştı şuralı, buralı bunlar çok genç kıymetli çocuklar. İyi insanlar. Oyuncuların onurları bir maç üzerinden değerlendirilmemeli. Bizim ne olduğumuz belli, bizim onurumuzdan ve şerefimizden şüphemiz yok. Bugün kaybedebilirdik. Beşiktaş maçında kazanabilirdik, Galatasaray maçında da kaybedebilirdik. Rica ediyorum oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım" diye konuştu.