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CHP'li vekillere 'şaibeli kurultay' fezlekesi! TAKVİM o isimleri açıklıyor: Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer...

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Delegelerin para trafiği itirafları, yapılan incelemeler, elde edilen görüntüler ve somut veriler ışığında başsavcılığın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu 9 CHP'li isim için fezleke hazırladığı öğrenildi. TAKVİM Özgür Karabat'ın Meclis çatısı altındaki delege borsasını ortaya çıkarmış, Veli Ağbaba'nın siyasi rüşvetlerini gündeme getirmişti. Öte yandan İmamoğlu'nun da ifadesini alınacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 09:12
CHP’li vekillere ’şaibeli kurultay’ fezlekesi! TAKVİM o isimleri açıklıyor: Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer...

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı üzerine şaibe ve para trafiği gölgesi düştü. Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.

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Davalar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer aldı. Bugün yapılan ilk duruşmanın ardından dava 26 Mayıs 2025'e ertelendi.

Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın (fotoğrafta) aralarında olduğu 9 CHP'li hakkında fezleke (Takvim.com.tr)Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın (fotoğrafta) aralarında olduğu 9 CHP'li hakkında fezleke (Takvim.com.tr)

FEZLEKE HAZIRLANIYOR

Öte yandan savcılığın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu 9 CHP'li isim için fezleke hazırladığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN DA İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında "örgüt kurmak", "rüşvet", "ihaleye fesat" gibi ağır suçlardan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ifadesi alınacak.

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BAŞ ŞÜPHELİ ÖZGÜR KARABAT: MECLİS ÇATISI ALTINDA KARGO POŞETİNDE PARA DAĞITTI

CHP'nin TBMM çatısı altında "dokunulmazlık" zırhı kullanarak delege borsası kurduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Özgür Karabat'ın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti.

Bitlis delegesi Veysi Uyanık, İstanbul'daki bir otelde İmamoğlu'nun kendine "Özgür Özel'i destekle diğer detayları Özgür Karabat ile hallet" dediğini anlattı.

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VELİ AĞBABA'DAN SİYASİ RÜŞVET: BİZİ DESTEKLE BAŞKANLIĞINI AÇIKLAYALIM

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da itirafta bulunan pek çok deşege tarafından işaret edilen bir isim. Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kurultaydan 10 gün önce kendisine "Bizi destekle senin belediye başkan adaylığını açıklayalım" dediğini itiraf etti.

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Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan da CHP İstanbul vekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ı işaret etmişti.

"ÖZGÜR KARABAT DELEGE PAZARLIKLARI YAPTI! BAKİ AYDÖNER VE TURAN TAŞKIN ÖZER BU İŞİN GÖBEĞİNDE"

Özgür Karabat'ın para ve delege borsası trafiğinin tam göbeğinde yer aldığını belirten Erdoğan, "Yine Ekrem Bey'e yakın işte şu anda partinin disiplin kurulu başkanı Turan Taşkın Özer, PM üyesi Baki Aydöner, Beltur'un başına geçen Sayın Özgen Nama... Bu isimler o gün o trafiklerin tam göbeğinde olan isimlerdi ve bugüne bakıyoruz; bir tanesine partinin kasası, bir tanesine partide, disiplinsizlik yapan insanların atılacağı yerin başına getirilmesi bence tesadüf değil" dedi.

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