CHP’li vekillere ’şaibeli kurultay’ fezlekesi! TAKVİM o isimleri açıklıyor: Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı üzerine şaibe ve para trafiği gölgesi düştü. Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.
Davalar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer aldı. Bugün yapılan ilk duruşmanın ardından dava 26 Mayıs 2025'e ertelendi.
Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın (fotoğrafta) aralarında olduğu 9 CHP'li hakkında fezleke (Takvim.com.tr)
FEZLEKE HAZIRLANIYOR
Öte yandan savcılığın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu 9 CHP'li isim için fezleke hazırladığı öğrenildi.
İMAMOĞLU'NUN DA İFADESİ ALINACAK
Soruşturma kapsamında "örgüt kurmak", "rüşvet", "ihaleye fesat" gibi ağır suçlardan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ifadesi alınacak.
BAŞ ŞÜPHELİ ÖZGÜR KARABAT: MECLİS ÇATISI ALTINDA KARGO POŞETİNDE PARA DAĞITTI
CHP'nin TBMM çatısı altında "dokunulmazlık" zırhı kullanarak delege borsası kurduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Özgür Karabat'ın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti.
Bitlis delegesi Veysi Uyanık, İstanbul'daki bir otelde İmamoğlu'nun kendine "Özgür Özel'i destekle diğer detayları Özgür Karabat ile hallet" dediğini anlattı.