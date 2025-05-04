CHP’li vekillere ’şaibeli kurultay’ fezlekesi! TAKVİM o isimleri açıklıyor: Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer...

VELİ AĞBABA'DAN SİYASİ RÜŞVET: BİZİ DESTEKLE BAŞKANLIĞINI AÇIKLAYALIM CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da itirafta bulunan pek çok deşege tarafından işaret edilen bir isim. Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba ve Özgür Özel 'in kurultaydan 10 gün önce kendisine "Bizi destekle senin belediye başkan adaylığını açıklayalım" dediğini itiraf etti.

Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan da CHP İstanbul vekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ı işaret etmişti.



"ÖZGÜR KARABAT DELEGE PAZARLIKLARI YAPTI! BAKİ AYDÖNER VE TURAN TAŞKIN ÖZER BU İŞİN GÖBEĞİNDE"



Özgür Karabat'ın para ve delege borsası trafiğinin tam göbeğinde yer aldığını belirten Erdoğan, "Yine Ekrem Bey'e yakın işte şu anda partinin disiplin kurulu başkanı Turan Taşkın Özer, PM üyesi Baki Aydöner, Beltur'un başına geçen Sayın Özgen Nama... Bu isimler o gün o trafiklerin tam göbeğinde olan isimlerdi ve bugüne bakıyoruz; bir tanesine partinin kasası, bir tanesine partide, disiplinsizlik yapan insanların atılacağı yerin başına getirilmesi bence tesadüf değil" dedi.