Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftaısnda kozlarını paylaşacak. Mücadele iki takımın hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftaısnda kozlarını paylaşacak. Mücadele iki takımın hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
DERBİYİ KOL YÖNETECEK
Karşılaşmada düdük Yasin Kol'da olacak. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak Burak Pakkan görev alacak.
ALİ KOÇ'UN 13. DERBİSİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018'den bu yana görevde ve 13. derbisine çıkacak. Bu süreçte Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise ilk kez bir Fenerbahçe derbisine başkan olarak tanıklık edecek. Yöneticilik döneminde 6 derbide galibiyet alamayan Adalı, sadece 4 beraberlik ve 2 yenilgi gördü.
HEDEF ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, 31 maçta topladığı 75 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son haftalarda ofansif gücünü artıran sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarılarda etkili performans gösteriyor.
İlk yarı gol sayısı: 34
İkinci yarı gol sayısı: 46
Toplam gol: 80 (Ligin en golcü takımı)
KARTAL DERBİLERDE FARKLI
Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde toparlanan Beşiktaş, ligde 52 puanla dördüncü sırada.
Sezon boyunca çıktığı 4 derbide 9 gol atan siyah-beyazlılar, bu maçların hepsinde rakip ağları sarsmayı başardı.
Derbi sonuçları:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Beşiktaş 5-0 Galatasaray (Süper Kupa)
SADECE BEŞİKTAŞ'A ATAMADI
Mourinho'nun ekibi bu sezon sadece üç maçta skor üretemedi. Bunlardan biri de sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a karşı oynanan ve 1-0 kaybedilen mücadeleydi. Bu yönüyle Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bu sezon gol atamadığı tek rakip oldu.
GERİDEN GELİP KAZANAMADI
İlk golü yediği 9 maçın 5'ini çevirmeyi başaran Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı geriden gelip puan alamadı. Her iki derbiyi de geriye düştükten sonra kaybetti.
BEŞİKTAŞ İLK YARIDA, FENERBAHÇE İKİNCİ DEVREDE ATIYOR
Beşiktaş:
İlk yarı golleri: 26
İkinci yarı golleri: 22
Toplam gol: 48
Fenerbahçe:
İlk yarı golleri: 34
İkinci yarı golleri: 46
Toplam gol: 80
Fenerbahçe için kayıp, şampiyonluk yarışında geri dönüşü zorlaştırabilir. Beşiktaş ise 3 puanla üçüncülük şansını artırmak ve prestij kazanmak istiyor.
Ayrıca Avrupa kupaları için de Kartal'ın elde edeceği sıralama çok kritik olacak.
SOLKSJAER 2. DERBİSİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının başında ikinci kez derbi mücadelesinde görev yapacak.
Norveçli çalıştırıcı, daha önce Galatasaray'ı TÜPRAŞ Stadyumu'nda 2-1 yenmişti.
MOURINHO'NUN GALİBİYETİ YOK
Şampiyonluk yarışında ezeli rakipleriyle 3 kez karşılaşan Jose Mourinho, Galatasaray'a ilk maçta 3-1 yenildi. İkinci randevudan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş'a ise TÜPRAŞ Stadyumu'nda 1-0 mağlup oldu.
Dev randevu öncesinde teknik direktörler de kararını verdi.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred Santos, Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Edin Dzeko.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Delibaş, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile.