Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftaısnda kozlarını paylaşacak. Mücadele iki takımın hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Karşılaşmada düdük Yasin Kol'da olacak. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak Burak Pakkan görev alacak.

ALİ KOÇ'UN 13. DERBİSİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018'den bu yana görevde ve 13. derbisine çıkacak. Bu süreçte Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise ilk kez bir Fenerbahçe derbisine başkan olarak tanıklık edecek. Yöneticilik döneminde 6 derbide galibiyet alamayan Adalı, sadece 4 beraberlik ve 2 yenilgi gördü.