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Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11'leri netleşti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında gözler Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbiye çevrildi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Avrupa hedefini korumak isteyen Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takımın teknik direktörleri Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer, kadrolarını netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:07
Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftaısnda kozlarını paylaşacak. Mücadele iki takımın hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

DERBİYİ KOL YÖNETECEK

Karşılaşmada düdük Yasin Kol'da olacak. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak Burak Pakkan görev alacak.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

ALİ KOÇ'UN 13. DERBİSİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018'den bu yana görevde ve 13. derbisine çıkacak. Bu süreçte Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise ilk kez bir Fenerbahçe derbisine başkan olarak tanıklık edecek. Yöneticilik döneminde 6 derbide galibiyet alamayan Adalı, sadece 4 beraberlik ve 2 yenilgi gördü.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

HEDEF ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, 31 maçta topladığı 75 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son haftalarda ofansif gücünü artıran sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarılarda etkili performans gösteriyor.

İlk yarı gol sayısı: 34
İkinci yarı gol sayısı: 46
Toplam gol: 80 (Ligin en golcü takımı)

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

KARTAL DERBİLERDE FARKLI

Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde toparlanan Beşiktaş, ligde 52 puanla dördüncü sırada.

Sezon boyunca çıktığı 4 derbide 9 gol atan siyah-beyazlılar, bu maçların hepsinde rakip ağları sarsmayı başardı.

Derbi sonuçları:

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Beşiktaş 5-0 Galatasaray (Süper Kupa)

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

SADECE BEŞİKTAŞ'A ATAMADI

Mourinho'nun ekibi bu sezon sadece üç maçta skor üretemedi. Bunlardan biri de sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a karşı oynanan ve 1-0 kaybedilen mücadeleydi. Bu yönüyle Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bu sezon gol atamadığı tek rakip oldu.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

GERİDEN GELİP KAZANAMADI

İlk golü yediği 9 maçın 5'ini çevirmeyi başaran Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı geriden gelip puan alamadı. Her iki derbiyi de geriye düştükten sonra kaybetti.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA, FENERBAHÇE İKİNCİ DEVREDE ATIYOR

Beşiktaş:

İlk yarı golleri: 26

İkinci yarı golleri: 22

Toplam gol: 48

Fenerbahçe:

İlk yarı golleri: 34

İkinci yarı golleri: 46

Toplam gol: 80

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

Fenerbahçe için kayıp, şampiyonluk yarışında geri dönüşü zorlaştırabilir. Beşiktaş ise 3 puanla üçüncülük şansını artırmak ve prestij kazanmak istiyor.

Ayrıca Avrupa kupaları için de Kartal'ın elde edeceği sıralama çok kritik olacak.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

SOLKSJAER 2. DERBİSİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının başında ikinci kez derbi mücadelesinde görev yapacak.

Norveçli çalıştırıcı, daha önce Galatasaray'ı TÜPRAŞ Stadyumu'nda 2-1 yenmişti.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

MOURINHO'NUN GALİBİYETİ YOK

Şampiyonluk yarışında ezeli rakipleriyle 3 kez karşılaşan Jose Mourinho, Galatasaray'a ilk maçta 3-1 yenildi. İkinci randevudan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'a ise TÜPRAŞ Stadyumu'nda 1-0 mağlup oldu.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

Dev randevu öncesinde teknik direktörler de kararını verdi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred Santos, Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Edin Dzeko.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Delibaş, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile.

Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti

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