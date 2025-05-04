İmamoğlu'nun FETÖ'nün ekran yüzü olduğu dönemler (Takvim.com.tr / Arşiv)
İMAMOĞLU'NUN FETÖ ARŞİVİ
Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün ekran yüzü olduğu dönemler, FETÖ'cülerle iş tutması ve Dilek İmamoğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili skandal paylaşımları ise arşivdeki yerini koruyor.
İmamoğlu FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarını savundu (Takvim.com.tr / Arşiv)
FETÖ KANALINDA FETÖ KUMPASINA DESTEK VERDİ
Temmuz 2011: İkinci şike operasyonu dalgasında Samanyolu TV'ye telefon bağlantısı ile katılan İmamoğlu, FETÖ'cü savcı ve polislere tam destek verdi.
Kumpası çok olumlu bulduğunu belirten İmamoğlu, Samanyolu TV'de yaptığı açıklamada, FETÖ'cü savcı ve polisleri olayın üzerine kararlı gidişleri nedeniyle kutladı.
İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;
"Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı, söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak; (şike) kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu diyorsunuz... Bence öyle söylemeyelim bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu! İspatlanmak istenmiyordu, diyelim.
Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuca en kısa sürede varılır. Sonuç çok önemli, süreç uzadığı sürece farklı yorumlara başlanır ve fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Sürecin çok hızlı işlemesi lazım."
İmamoğlu Samanyolu TV'de firari FETÖ'cülerle bir arada (Takvim.com.tr)
FİRARİ FETÖ'CÜLERİN AYAĞINA GİTTİ
4 Kasım 2013: Ekrem İmamoğlu, FETÖ'nün medya üssü Samanyolu TV'de üst düzey FETÖ'cüleri ziyarete gitti. Ziyaret sonrası firari vatan haini Metin Yıkar'a teşekkür eden İmamoğlu "Samanyolu Haber TV ziyaretimizden bir kare.. Göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ederim" dedi.
İmamoğlu FETÖ derhasnesinde (Takvim.com.tr / Arşiv)
13 Mart 2014: Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün kapatılan dershanelerine destek ziyaretine gitti.
4 Nisan 2014: İmamoğlu, FETÖ'nün amiral gemisi ZAMAN'a Beylikdüzü Belediye makamında röportaj verdi.
İmamoğlu'nun FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a iş tuttuğu biliniyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
FETÖ'NÜN BELEDİYELER İMAMI İLE İŞ TUTTU
2014 - 2016: İmamoğlu'nun FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a Beylikdüzü Belediyesi'nden danışmanlık ve eğitim hizmeti alım işi adı altında sürekli iş verdiğini ve bu durumun Karaarslan'ın FETÖ bağlantısının basında yer aldığı Eylül 2016'ya kadar sürdüğü ifade edildi.
Dilek İmamoğlu'ndan skandal 15 Temmuz payhlaşımları (Takvim.com.tr)
Dilek Kaya İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü kalkışmaya selam çakan paylaşımları:
FETÖ'cü darbecilere üzülen Dilek İmamoğlu, "Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum o kadar" dediği, darbenin bastırılmasının ardından ise, "Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandığı belirlendi.