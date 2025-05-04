İmamoğlu'nun FETÖ'nün ekran yüzü olduğu dönemler (Takvim.com.tr / Arşiv)



İMAMOĞLU'NUN FETÖ ARŞİVİ



Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün ekran yüzü olduğu dönemler, FETÖ'cülerle iş tutması ve Dilek İmamoğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili skandal paylaşımları ise arşivdeki yerini koruyor.



İmamoğlu FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarını savundu (Takvim.com.tr / Arşiv)



FETÖ KANALINDA FETÖ KUMPASINA DESTEK VERDİ

Temmuz 2011: İkinci şike operasyonu dalgasında Samanyolu TV'ye telefon bağlantısı ile katılan İmamoğlu, FETÖ'cü savcı ve polislere tam destek verdi.

Kumpası çok olumlu bulduğunu belirten İmamoğlu, Samanyolu TV'de yaptığı açıklamada, FETÖ'cü savcı ve polisleri olayın üzerine kararlı gidişleri nedeniyle kutladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı, söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak; (şike) kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu diyorsunuz... Bence öyle söylemeyelim bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu! İspatlanmak istenmiyordu, diyelim.

Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuca en kısa sürede varılır. Sonuç çok önemli, süreç uzadığı sürece farklı yorumlara başlanır ve fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Sürecin çok hızlı işlemesi lazım."