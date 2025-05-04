Özel’e saldırıda bulunan meczup suç makinesi çıktı! 21 yıl önceki vahşet TAKVİM manşetinde

CHP lideri Özgür Özel AKM'de düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı.
CHP lideri Özgür Özel AKM'de düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı.
ÖZEL'E ÇİRKİN PROVOKASYON
Törenin ardından AKM'den çıkarken yaşlı bir adam tarafından tokatlı saldırıya uğrayan Özel'e yönelik bu girişim infial oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu ve AK Parti'den peş peşe tepki geldi.
MECZUP SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Olayla ilgili en çarpıcı detay ise Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Habere göre, Selçuk Tengioğlu 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli iki çocuğunu öldürmüş, iki çocuğunu da yaralamıştı.
Ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından da sabıkası bulunan Tengioğlu, bu suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.