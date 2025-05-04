Özel’e saldırıda bulunan meczup suç makinesi çıktı! 21 yıl önceki vahşet TAKVİM manşetinde

(Takvim.com.tr)

MECZUP SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayla ilgili en çarpıcı detay ise Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Habere göre, Selçuk Tengioğlu 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli iki çocuğunu öldürmüş, iki çocuğunu da yaralamıştı.