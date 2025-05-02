Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

5 RANDEVUDA YENİLMEDİ Galatasaray, son 5 resmi karşılaşmasından galip ayrılarak formda bir görüntü çiziyor. Süper Lig'de Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1 yenen "Cimbom", Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM Sarı-kırmızılılar, bu sezon şimdiye dek kalesinde yalnızca 30 gol gördü ve Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Aynı zamanda 78 golle en golcü ikinci takım olan Galatasaray, ofansif gücüyle de fark yaratıyor.

RAMS PARK'TA 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR Galatasaray, iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapadı. Bu süreçte sırasıyla Konyaspor (1-0), Adana Demirspor (3-0, hükmen), Antalyaspor (4-0), Bodrum FK (2-0) ve Fenerbahçe (0-0) karşısında gol yemedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAHALARA DÖNÜYOR Kırmızı kart cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor karşısında takıma dönüyor. Oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor ve Süper Lig'deki Eyüpspor maçlarını kaçırmıştı.