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Okan Buruk'tan kritik tercih! Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i netleşti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede düdüğü Ozan Ergün çalacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu randevu öncesinde kadrosunu netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:09
Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

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Konuk ekip Sivasspor ise 32 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 34 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un hemen üstünde, 15. sırada yer alıyor.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

İLK MAÇIN KAZANANI GALATASARAY
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Galatasaray, deplasmanda 3-2 kazanmıştı. 15. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, 25. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

15 KARŞILAŞMADA YENİLMEDİ

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, evindeki en son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

5 RANDEVUDA YENİLMEDİ

Galatasaray, son 5 resmi karşılaşmasından galip ayrılarak formda bir görüntü çiziyor. Süper Lig'de Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1 yenen "Cimbom", Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Sarı-kırmızılılar, bu sezon şimdiye dek kalesinde yalnızca 30 gol gördü ve Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Aynı zamanda 78 golle en golcü ikinci takım olan Galatasaray, ofansif gücüyle de fark yaratıyor.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

RAMS PARK'TA 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapadı. Bu süreçte sırasıyla Konyaspor (1-0), Adana Demirspor (3-0, hükmen), Antalyaspor (4-0), Bodrum FK (2-0) ve Fenerbahçe (0-0) karşısında gol yemedi.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

BARIŞ ALPER YILMAZ SAHALARA DÖNÜYOR

Kırmızı kart cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor karşısında takıma dönüyor. Oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor ve Süper Lig'deki Eyüpspor maçlarını kaçırmıştı.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

3 FUTBOLCU SINIRDA

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu, Sivasspor maçında kart görmeleri halinde 35. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE

26 yaşındaki Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu geçirmeye çok yakın. 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla 39 maçta 31 gol atan yıldız forvet, Galatasaray'da şu ana kadar 36 maçta 31 gole ulaştı. Süper Lig'de 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, 6 resmi maçta 1 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

TORREIRA'DAN SÜRPRİZ KATKI

Son haftalarda hücum katkısıyla öne çıkan isimlerden biri de Lucas Torreira oldu. Orta saha oyuncusu, son 6 maçta 4 gol atarak kariyerinin en golcü sezonlarından birine imza atmak üzere. Beşiktaş, Bodrum FK, Eyüpspor ve Konyaspor'a karşı fileleri havalandıran Uruguaylı futbolcu, kalan haftalarda rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı ilk 11'ini de netleştirdi.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Przemysław Frankowski, Lucas Torreira, Mario Lemina, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

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