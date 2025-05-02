Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti

Konuk ekip Sivasspor ise 32 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 34 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un hemen üstünde, 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sivasspor ise 32 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 34 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un hemen üstünde, 15. sırada yer alıyor.
İLK MAÇIN KAZANANI GALATASARAY
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Galatasaray, deplasmanda 3-2 kazanmıştı. 15. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, 25. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
15 KARŞILAŞMADA YENİLMEDİ
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, evindeki en son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı almıştı.
5 RANDEVUDA YENİLMEDİ
Galatasaray, son 5 resmi karşılaşmasından galip ayrılarak formda bir görüntü çiziyor. Süper Lig'de Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1 yenen "Cimbom", Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Sarı-kırmızılılar, bu sezon şimdiye dek kalesinde yalnızca 30 gol gördü ve Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Aynı zamanda 78 golle en golcü ikinci takım olan Galatasaray, ofansif gücüyle de fark yaratıyor.
RAMS PARK'TA 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapadı. Bu süreçte sırasıyla Konyaspor (1-0), Adana Demirspor (3-0, hükmen), Antalyaspor (4-0), Bodrum FK (2-0) ve Fenerbahçe (0-0) karşısında gol yemedi.
BARIŞ ALPER YILMAZ SAHALARA DÖNÜYOR
Kırmızı kart cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor karşısında takıma dönüyor. Oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor ve Süper Lig'deki Eyüpspor maçlarını kaçırmıştı.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu, Sivasspor maçında kart görmeleri halinde 35. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
OSIMHEN REKOR PEŞİNDE
26 yaşındaki Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu geçirmeye çok yakın. 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla 39 maçta 31 gol atan yıldız forvet, Galatasaray'da şu ana kadar 36 maçta 31 gole ulaştı. Süper Lig'de 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, 6 resmi maçta 1 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.
TORREIRA'DAN SÜRPRİZ KATKI
Son haftalarda hücum katkısıyla öne çıkan isimlerden biri de Lucas Torreira oldu. Orta saha oyuncusu, son 6 maçta 4 gol atarak kariyerinin en golcü sezonlarından birine imza atmak üzere. Beşiktaş, Bodrum FK, Eyüpspor ve Konyaspor'a karşı fileleri havalandıran Uruguaylı futbolcu, kalan haftalarda rekorunu geliştirmeye çalışacak.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı ilk 11'ini de netleştirdi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Przemysław Frankowski, Lucas Torreira, Mario Lemina, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen.