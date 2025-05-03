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Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda hata yapmadan hanesine 3 puan yazdırmak ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasndaki farkı 8'e çıkarmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 17:48 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:43
Galatasaray’ın Sivasspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda 5 puan farkla sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Sivasspor'u ağırlıyor.



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Galatasaray - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray 25. şampiyonluk için kenetlendi (AA)Galatasaray 25. şampiyonluk için kenetlendi (AA)

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Fernando Muslera, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Victor Osimhen

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radaković, Camara, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj

Ozan Ergün (AA)Ozan Ergün (AA)

DÜDÜK ERGÜN'DE

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. RAMS Park'taki mücadelede düdük Ozan Ergün'de.

Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkun.

Yunus Akgün ilk maçta ağları sarsmayı başarmıştı (AA)Yunus Akgün ilk maçta ağları sarsmayı başarmıştı (AA)

HEDEF 8 PUANLIK FARK

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 31 maçta sadece 1 kez yenilirken, 25 galibiyet ve 5 beraberlikle 80 puan topladı.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu avantajını korumak ve olası kayıpta farkı artırmak istiyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SİVAS'TA CİMBOM KAZANDI

Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadelede 15. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı.

Galibiyet gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz atmıştı.

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz (AA)Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz (AA)

YENİLMEZ ARMADA

Cimbom, sahasında oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, iç sahada ligin en istikrarlı ekiplerinden biri oldu.

Galatasaray sezonun ilk maçında Sivasspor'u 3-2 yenmişti (İHA)Galatasaray sezonun ilk maçında Sivasspor'u 3-2 yenmişti (İHA)

SON 5 MAÇTA 16 GOL ATIP YENİLMEDİ

Beşiktaş yenilgisi sonrası çıkışa geçen Galatasaray, son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Bu periyotta rakip ağlara 16 gol gönderen sarı-kırmızılılar, sadece 3 gol yedi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SAVUNMASI DA ZİRVEDE

Ligde 78 golle en çok skor üreten ikinci takım olan Galatasaray, 30 golle en az gol yiyen ekip konumunda.

RAMS Park'taki son 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

Barış Alper Yılmaz (İHA)Barış Alper Yılmaz (İHA)

BARIŞ ALPER YILMAZ SAHALARA DÖNÜYOR

Kırmızı kart cezası sona eren Barış Alper Yılmaz sahalara döndü. Oynamasında herhangi bir engel yok.

Ayrıca Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN REKOR İÇİN SAHADA

Bu sezon resmi maçlarda 31 gole ulaşan Osimhen, kariyer rekorunu egale etti.

Nijeryalı yıldız, 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonuna imza atacak.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

TORREIRA'DAN SÜRRPİZ KATKI

Orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Lucas Torreira, son 6 maçta 4 gol atarak hücumda fark yarattı.

Kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Uruguaylı, bu formunu sürdürmek istiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi öncesi kayıp yaşamak istemiyor (AA)Galatasaray, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi öncesi kayıp yaşamak istemiyor (AA)

38. RANDEVU

Süper Lig'de daha önce 37 kez karşılaşan Galatasaray ile Sivasspor arasında rekabette Galatasaray 23 galibiyetle önde.

Sivasspor 7 kez kazanırken, 7 maç da berabere tamamlandı.

Alvaro Morata Eyüpspor maçında 2 gol attı (AA)Alvaro Morata Eyüpspor maçında 2 gol attı (AA)

EVİNDE ÜSTÜN

İstanbul'da oynanan 18 lig maçında Galatasaray, 16 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.

Sahasında Sivasspor'a karşı son 4 maçta ise 5 puan kaybetti.

Galatasaray Sivasspor karşısındaki en farklı galibiyetini 6-1 ile elde etti (DHA)Galatasaray Sivasspor karşısındaki en farklı galibiyetini 6-1 ile elde etti (DHA)

EN FARKLI SKOR 6-1

Galatasaray, Sivasspor karşısındaki en farklı galibiyetini geçtiğimiz sezon 6-1'lik skorla aldı.

Rekabetteki en gollü maç ise 2007-2008 sezonunda oynanan ve 5-3 Galatasaray lehine sonuçlanan mücadele oldu.

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