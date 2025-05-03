Ozan Ergün (AA) DÜDÜK ERGÜN'DE Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. RAMS Park'taki mücadelede düdük Ozan Ergün'de. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkun.

Yunus Akgün ilk maçta ağları sarsmayı başarmıştı (AA) HEDEF 8 PUANLIK FARK Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 31 maçta sadece 1 kez yenilirken, 25 galibiyet ve 5 beraberlikle 80 puan topladı. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu avantajını korumak ve olası kayıpta farkı artırmak istiyor.

Victor Osimhen (AA) SİVAS'TA CİMBOM KAZANDI Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadelede 15. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Galibiyet gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz atmıştı.

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz (AA) YENİLMEZ ARMADA Cimbom, sahasında oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, iç sahada ligin en istikrarlı ekiplerinden biri oldu.