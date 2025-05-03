Şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda 5 puan farkla sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Sivasspor'u ağırlıyor.
Şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda 5 puan farkla sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Sivasspor'u ağırlıyor.
Galatasaray - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Fernando Muslera, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Victor Osimhen
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radaković, Camara, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj
DÜDÜK ERGÜN'DE
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. RAMS Park'taki mücadelede düdük Ozan Ergün'de.
Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkun.
HEDEF 8 PUANLIK FARK
Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 31 maçta sadece 1 kez yenilirken, 25 galibiyet ve 5 beraberlikle 80 puan topladı.
En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu avantajını korumak ve olası kayıpta farkı artırmak istiyor.
SİVAS'TA CİMBOM KAZANDI
Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadelede 15. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı.
Galibiyet gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz atmıştı.
YENİLMEZ ARMADA
Cimbom, sahasında oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, iç sahada ligin en istikrarlı ekiplerinden biri oldu.
SON 5 MAÇTA 16 GOL ATIP YENİLMEDİ
Beşiktaş yenilgisi sonrası çıkışa geçen Galatasaray, son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
Bu periyotta rakip ağlara 16 gol gönderen sarı-kırmızılılar, sadece 3 gol yedi.
SAVUNMASI DA ZİRVEDE
Ligde 78 golle en çok skor üreten ikinci takım olan Galatasaray, 30 golle en az gol yiyen ekip konumunda.
RAMS Park'taki son 5 maçta ise kalesini gole kapattı.
BARIŞ ALPER YILMAZ SAHALARA DÖNÜYOR
Kırmızı kart cezası sona eren Barış Alper Yılmaz sahalara döndü. Oynamasında herhangi bir engel yok.
Ayrıca Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
OSIMHEN REKOR İÇİN SAHADA
Bu sezon resmi maçlarda 31 gole ulaşan Osimhen, kariyer rekorunu egale etti.
Nijeryalı yıldız, 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonuna imza atacak.
TORREIRA'DAN SÜRRPİZ KATKI
Orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Lucas Torreira, son 6 maçta 4 gol atarak hücumda fark yarattı.
Kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Uruguaylı, bu formunu sürdürmek istiyor.
38. RANDEVU
Süper Lig'de daha önce 37 kez karşılaşan Galatasaray ile Sivasspor arasında rekabette Galatasaray 23 galibiyetle önde.
Sivasspor 7 kez kazanırken, 7 maç da berabere tamamlandı.
EVİNDE ÜSTÜN
İstanbul'da oynanan 18 lig maçında Galatasaray, 16 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.
Sahasında Sivasspor'a karşı son 4 maçta ise 5 puan kaybetti.
EN FARKLI SKOR 6-1
Galatasaray, Sivasspor karşısındaki en farklı galibiyetini geçtiğimiz sezon 6-1'lik skorla aldı.
Rekabetteki en gollü maç ise 2007-2008 sezonunda oynanan ve 5-3 Galatasaray lehine sonuçlanan mücadele oldu.