AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokat atan 66 yaşındaki saldırganın isminin Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi.

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"HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.