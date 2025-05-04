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Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu | AK Parti'den sert tepki: Hukuk önünde hesap verecek!

Atatürk Kültür Merkezi'nde yaşlı bir adam, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokat attı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özgür Özel'e saldırıyı lanetledi. Gözaltına alınan saldırganın kimliği belli oldu.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 13:18
Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu | AK Parti’den sert tepki: Hukuk önünde hesap verecek!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı.

Özel, AKM çıkışı yaşlı bir adamın tokatlı saldırısına maruz kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı!

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokat atan 66 yaşındaki saldırganın isminin Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." dedi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

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