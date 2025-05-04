CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı.
Özel, AKM çıkışı yaşlı bir adamın tokatlı saldırısına maruz kaldı.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokat atan 66 yaşındaki saldırganın isminin Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." dedi.