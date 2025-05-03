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Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti

Beşiktaş’ta çöpler dağ oldu, vatandaş isyan etti! CHP’li belediyenin temizlik işçilerinin maaşını ödememesi üzerine hizmetler durdu, ilçe adeta çöplüğe döndü. Mahalleli kokudan ve görüntüden şikayet ederken, esnaf iş yapamamaktan yakındı. CHP’nin yönetimindeki belediyelerde benzer skandalların sık sık yaşanma sısistematik bir soruna işaret ederken bir vatandaş bu durumu şu sözlerle özetledi: Hizmet olarak hiçbir şey görmedim. Özellikle AK Partili Belediyelerin yönettiği semtlerde yapılan hizmetleri görüyoruz. İnanın, şaşkınlık içinde kalıyoruz.

Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:47
Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti

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Yolsuzluk iddiaları, iç çekişmeler ve şaibeli ilişkilerle gündeme gelen Cumhuriyet Halp Partili belediyeler, hizmet konusunda sınıfta kalmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
CHP'nin yönettiği Beşiktaş'ta temizlik hizmetleri durma noktasına geldi, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor (Fotoğraf: AA)Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor (Fotoğraf: AA)

Belediyenin temizlik işçilerinin haklarını ödememesi üzerine başlayan kriz, vatandaşları çileden çıkardı.

BEŞİKTAŞLI İSYAN ETTİ
Kokudan ve pis görüntüden bıkan mahalle sakinleri isyan ederken, esnaf da iş yapamamaktan dert yandı.

Mecidiye Mahallesi Büyükkuyu Sokak'ta oturan 85 yaşındaki Mehmet Akça, bir haftadır çöplerin toplanmadığını söyledi.

Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor (Fotoğraf: AA)Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor (Fotoğraf: AA)

Akça, çöp yığınlarından yayılan kötü kokunun bugün daha da arttığını dile getirerek, "Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Çünkü her gün 10 çöp toplama aracı geliyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize bir hal çare düşünseler çok güzel olacak. Biz artık bu işten bıktık." dedi.

"HER TARAF PİSLİK İÇİNDE"
Aynı sokaktaki bir iş yerinde muhasebecilik yapan Koray Çilekçi, her yerin çöplerle dolup taştığını belirtti.

Çilekçi, hayvanların, kedilerin ve köpeklerin çöpleri etrafa dağıttığına dikkati çekerek, "Her taraf pislik içinde. Şikayetimiz bu. Belediyeden tek istediğimiz şey çöplerin toplanması. Onu da kaç gündür yapamıyorlar. Bundan birkaç ay önce de aynı sorun yaşandı. Maaşları ödenmediği için işçiler çalışmıyorlarmış. Bu, neredeyse 2-3 ayda bir Beşiktaş'ta devamlı tekrarlanan bir olay." diye konuştu.

Kediler için hazırlanan yuvaların ve skuterlerin de çöp yığınları arasında sıkışıp kaldığını aktaran Çilekçi, araçlarını bile düzgün park edemediklerini kaydetti.

Çok mağdur olduklarını ifade eden Çilekçi, "CHP'nin Genel Başkanı mitinglerde, bayramlarda 'Sizin yanınızdayız.' diyeceğine işçilerin maaşlarını ödesinler. İşçiler maaşlarını alırsa işlerini yaparlar. Biz de burada mağdur kalmayız." ifadelerini kullandı.

Ortaköy'de lastikçilik yapan Cenk Karahan da iş yerine yakın bir noktada toplanmayan çöplerden dolayı yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Bu durumun yeni olmadığını anlatan Karahan, "Dönem dönem Beşiktaş Belediyesi veya İstanbul'da birçok belediyeden, özellikle CHP belediyelerinden bu konuda çok mağdur ve şikayetçiyiz. Bunları defalarca fotoğrafladım. Bildirdiğimiz halde maalesef bunları sık sık yaşıyoruz." dedi.

İşçilerin maaşlarının düzenli ödenmediği için çöplerin bu şekilde olduğunu düşündüklerini aktaran Karahan, yetkililerden bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

CHPli belediyelerde çalışanlar maaşını alamayınca etrafı çöp dağları sardı!CHPli belediyelerde çalışanlar maaşını alamayınca etrafı çöp dağları sardı!
CHP'li belediyelerde çalışanlar maaşını alamayınca etrafı çöp dağları sardı!

AK PARTİLİ BELEDİYELERDEKİ HİZMETLERİ GÖRÜYORUZ
Belediye başkanlarının bugüne kadar esnafın şikayetlerini dinlemediğini belirten Karahan, "Sadece bildikleri tek şey, en ufak bir şeyde, örneğin burada bir koltuk, sandalye koysak ceza yazmak. Hizmet olarak hiçbir şey görmedim. Özellikle AK Partili Belediyelerin yönettiği semtlerde yapılan hizmetleri görüyoruz. İnanın, şaşkınlık içinde kalıyoruz." diye konuştu.

"KOKUSU RAHATSIZ EDİCİ"
Ortaköy'de çay ocağı işleten Hasan Budak da çöp yığınlarının çirkin bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Budak, bu görüntülerin Ortaköy'e hiç yakışmadığına dikkati çekerek, "Bu durum 2 ay önce de olmuştu, şimdi tekrar birikti. 2-3 günden beri çöpler alınmıyor. Kokusu rahatsız edici." ifadelerine yer verdi.

A Haber Muhabiri İslim İstanbullu Beşiktaş'taki çöp dağlarını yerinde görüntüledi.

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