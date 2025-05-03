Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti

Yolsuzluk iddiaları, iç çekişmeler ve şaibeli ilişkilerle gündeme gelen Cumhuriyet Halp Partili belediyeler, hizmet konusunda sınıfta kalmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
CHP'nin yönettiği Beşiktaş'ta temizlik hizmetleri durma noktasına geldi, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.
Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor (Fotoğraf: AA)
Belediyenin temizlik işçilerinin haklarını ödememesi üzerine başlayan kriz, vatandaşları çileden çıkardı.
BEŞİKTAŞLI İSYAN ETTİ
Kokudan ve pis görüntüden bıkan mahalle sakinleri isyan ederken, esnaf da iş yapamamaktan dert yandı.
Mecidiye Mahallesi Büyükkuyu Sokak'ta oturan 85 yaşındaki Mehmet Akça, bir haftadır çöplerin toplanmadığını söyledi.
Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor (Fotoğraf: AA)
Akça, çöp yığınlarından yayılan kötü kokunun bugün daha da arttığını dile getirerek, "Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Çünkü her gün 10 çöp toplama aracı geliyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize bir hal çare düşünseler çok güzel olacak. Biz artık bu işten bıktık." dedi.
"HER TARAF PİSLİK İÇİNDE"
Aynı sokaktaki bir iş yerinde muhasebecilik yapan Koray Çilekçi, her yerin çöplerle dolup taştığını belirtti.
Çilekçi, hayvanların, kedilerin ve köpeklerin çöpleri etrafa dağıttığına dikkati çekerek, "Her taraf pislik içinde. Şikayetimiz bu. Belediyeden tek istediğimiz şey çöplerin toplanması. Onu da kaç gündür yapamıyorlar. Bundan birkaç ay önce de aynı sorun yaşandı. Maaşları ödenmediği için işçiler çalışmıyorlarmış. Bu, neredeyse 2-3 ayda bir Beşiktaş'ta devamlı tekrarlanan bir olay." diye konuştu.
Kediler için hazırlanan yuvaların ve skuterlerin de çöp yığınları arasında sıkışıp kaldığını aktaran Çilekçi, araçlarını bile düzgün park edemediklerini kaydetti.
Çok mağdur olduklarını ifade eden Çilekçi, "CHP'nin Genel Başkanı mitinglerde, bayramlarda 'Sizin yanınızdayız.' diyeceğine işçilerin maaşlarını ödesinler. İşçiler maaşlarını alırsa işlerini yaparlar. Biz de burada mağdur kalmayız." ifadelerini kullandı.