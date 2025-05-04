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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını açmak istemeyen Kanarya evinde kazanmak amacında. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kara Kartal ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek arzusunda. Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve derbinin ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 17:58
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11’leri belli oldu

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fred ve Anderson Talisca (İHA)Fred ve Anderson Talisca (İHA)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Anderson Talisca, En-Nesyri

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

FENERBAHÇE DERBİ GALİBİYETİ ARIYOR

75 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu sezon henüz derbi kazanamadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Galatasaray'a karşı 3, Beşiktaş'a karşı 1 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Dusan Tadic (AA)Dusan Tadic (AA)

DERBİ TARİHİ: FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Beşiktaş bugüne kadar 360 resmi maçta karşılaştı. Sarı-lacivertliler 135, siyah-beyazlılar 128 galibiyet aldı; 97 maç berabere tamamlandı.

Beşiktaş son maçında Hatayspor'u yendi (AA)Beşiktaş son maçında Hatayspor'u yendi (AA)

BEŞİKTAŞ KADIKÖY'DE SON 5 MAÇTA 3 KEZ PUANA ULAŞTI

Siyah-beyazlılar, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanlarında etkili sonuçlar aldı. 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 lig maçının 3'ünden puanla ayrılan Beşiktaş, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönmek amacında (İHA)Beşiktaş zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönmek amacında (İHA)

SOLSKJAER DERBİLERDE 2'DE 2 PEŞİNDE

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, görevindeki ilk Fenerbahçe derbisine çıkıyor. Galatasaray'la oynanan ilk derbide 2-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Norveçli çalıştırıcı, bu kez Kadıköy'de kazanarak derbi performansını sürdürmeyi hedefliyor.

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