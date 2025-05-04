75 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu sezon henüz derbi kazanamadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Galatasaray'a karşı 3, Beşiktaş 'a karşı 1 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş bugüne kadar 360 resmi maçta karşılaştı. Sarı-lacivertliler 135, siyah-beyazlılar 128 galibiyet aldı; 97 maç berabere tamamlandı.

Beşiktaş son maçında Hatayspor'u yendi (AA)

BEŞİKTAŞ KADIKÖY'DE SON 5 MAÇTA 3 KEZ PUANA ULAŞTI

Siyah-beyazlılar, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanlarında etkili sonuçlar aldı. 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 lig maçının 3'ünden puanla ayrılan Beşiktaş, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.