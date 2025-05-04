Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor.
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Anderson Talisca, En-Nesyri
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa
FENERBAHÇE DERBİ GALİBİYETİ ARIYOR
75 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu sezon henüz derbi kazanamadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Galatasaray'a karşı 3, Beşiktaş'a karşı 1 maçta galibiyet yüzü göremedi.
DERBİ TARİHİ: FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe ile Beşiktaş bugüne kadar 360 resmi maçta karşılaştı. Sarı-lacivertliler 135, siyah-beyazlılar 128 galibiyet aldı; 97 maç berabere tamamlandı.
BEŞİKTAŞ KADIKÖY'DE SON 5 MAÇTA 3 KEZ PUANA ULAŞTI
Siyah-beyazlılar, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanlarında etkili sonuçlar aldı. 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 lig maçının 3'ünden puanla ayrılan Beşiktaş, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
SOLSKJAER DERBİLERDE 2'DE 2 PEŞİNDE
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, görevindeki ilk Fenerbahçe derbisine çıkıyor. Galatasaray'la oynanan ilk derbide 2-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Norveçli çalıştırıcı, bu kez Kadıköy'de kazanarak derbi performansını sürdürmeyi hedefliyor.