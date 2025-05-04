Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da aort damarının yırtılması sonucu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
BÖYLESİ İLK KEZ OLDU
Son dönemde terörsüz Türkiye için mücadele veren Sırrı Süreyya için peş peşe taziye mesajları geldi.
AK Parti'den MİT'e MHP'den Kabine üyelerine ve siyasilere kadar Önder'in için mesaj yağdı. Paylaşımlarda ve mesajlarda Önder'in "terörsüz Türkiye" için verdiği mücadeleye dikkat çekildi.
Takvim.com.tr Sırrı Süreyya Önder'in hayatının kaybetmesinin ardından yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
Bilindiği üzere Sırrı Süreyya Önder ömrünün son demlerini "Terörsüz Türkiye" için seferber etmişti.
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.
DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder için yazdığı taziye mesajını "Sayın Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder için yayınladığı başsağlığı mesajı" ifadesiyle paylaştı.
Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder için gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü.
Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır.
Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum.
Hepimizin başı sağ olsun.
Abdullah Öcalan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise,
"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"
"TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Tehedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine, Yüce Meclis’imize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti. Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından taziye mesajıları gelmeye devam ederken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de X hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.
Barzani paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Büyük bir üzüntüyle, Türkiye'nin saygın siyasetçilerinden merhum Sırrı Süreyya Önder'in vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve DEM Parti’ye en içten taziyelerimizi sunuyor, onlarla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kendisi barış sürecine olan katkıları, samimi çabaları ve özverili duruşuyla Türkiye’de barış ve diyalog adına kalıcı bir iz bırakmıştır. Bu değerler uğruna yürüttüğü onurlu duruş, kendisine her kesimden insanın saygısını kazandırmıştır. Barışa inanan herkesin kalbinde onun hatırası daima yaşayacaktır"
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybeden Önder için taziye yeri olarak Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi belirlendi.
Aile bireyleri ve parti temsilcileri, hastaneden ayrılarak, taziyeleri kabul etmek üzere kültür merkezine geldi.
Merkezde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Önder'in kardeşi Ali Önder, taziyeleri kabul ediyor.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de partililere ve Önder'in ailesine taziyelerini iletti.
Partililer ve vatandaşlar da merkeze gelerek, aileye ve parti temsilcilerine başsağlığı dileğinde bulundu.
DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cenazenin yarın Zincirlikuyu'ya defnedileceği açıklanırken, cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılacağı duyuruldu.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bütün Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bizim açımızdan yeri doldurulamaz, çok büyük bir kayıp. Yarın, Sırrı Süreyya Önder'in naaşı saat 11.00'da Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelecek, bir tören düzenlenecek. Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamak için öncelikle Taksim'e bekliyoruz" dedi.
Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni sonrası Önder'in Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Koçyiğit, "Barış mücadelesi veren büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis başkanvekilimizi, İmralı heyetimizin üyesini kaybettik. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.
Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Çok üzgünüz. 18 gün boyunca Sırrı başkan direndi ama maalesef onu yitirdik. Onun barış mücadelesi hepimiz için gerçekten yol göstericidir. Onun mücadelesi bugünden sonra da yaşayacak. Yarın önce AKM'de sonra da Zincirlikuyu'da kendisini uğurlayacağız. Türkiye'nin her yerinden, İstanbul'a gelemeyenlerin, il ve ilçe binalarımızda taziyeleri kabul edilecek. Tüm Türkiye halklarını bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa sahip çıkmaya, Sırrı Süreyya Önder'in anısına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı yakınlarına hastanede taziyelerini iletti.
Yılmaz, Önder'in vefatının ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Burada Önder'in aile bireyleri ve yakınlarıyla görüşen Yılmaz, başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı.
Yılmaz'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.
Başkan Erdoğan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi.
"İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. TEKNOFEST 2025'in bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, ödül kazanan tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST'e emeği geçen herkese, ülkemizin bu yüz akı projesine ilk günden beri katkı sunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum."
Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı da belli oldu. Önder için 5 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de AKM'de anma etkinliği düzenlecek. İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze namazı kılanacak. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:
"Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde “Terörsüz Türkiye” hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin."
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Önder'in vefatının ardından mesaj paylaştı.
Kalın, "Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çok üzgünüm" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bahçeli, "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:
"TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır.
Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir"
Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Önder, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi.
Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.
Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.
24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.
Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıdır.