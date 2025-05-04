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Özgür Özel'e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın o ismin "4 Mayıs 2025" paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?

Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından CHP lideri Özgür Özel'e evlat katili olduğu ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu tokatla saldırdı. Bu skandala siyasiler başta olmak üzere tepkiler peş peşe yağarken olayın perde arkası da bir hayli merak konusu oldu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şöhret Can Kolsuz'un "4 Mayıs 2025" paylaşımı dikkat çekti. Kolsuz'un paylaşımı sonrası tokatlı saldırının Özgür Özel'e mesaj olabileceği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 22:02
Özgür Özel’e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’na yakın o ismin 4 Mayıs 2025 paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?

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2004 yılında anneler gününde 2 çocuğunu canice katleden ve başta Takvim Gazetesi olmak üzere birçok gazetede manşet olan Selçuk Tengioğlu, bugün yeni bir skandala imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı!

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

Katil baba Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından CHP lideri Özgür Özel'e tokatla saldırdı ve ilk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e tokatlı saldırı anı. (Takvim.com.tr arşiv)Özgür Özel'e tokatlı saldırı anı. (Takvim.com.tr arşiv)

SALDIRININ PERDE ARKASI MERAK KONUSU OLDU

Saldırının ardından olayın perde arkası merak konusu olurken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Şöhret Can Kolsuz ve Ekrem İmamoğlu. (Sosyal medya)Şöhret Can Kolsuz ve Ekrem İmamoğlu. (Sosyal medya)

TOKAT SALDIRISI PLANLI MIYDI?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şöhret Can Kolsuz'un sosyal medya paylaşımı, "planlı saldırı" iddiaları alevlendirdi.

CHP'li Şöhret Can Kolsuz'un "4 Mayıs 2025 bir kırılım yaratabilir. İzleyip görelim." şeklindeki paylaşımı, Özgür Özel'e yönelik bir planlı saldırı olabileceği akıllara getirdi.

Şöhret Can Kolsuz ve Ekrem İmamoğlu. (Sosyal medya)Şöhret Can Kolsuz ve Ekrem İmamoğlu. (Sosyal medya)

OLAY SONRASI PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKTİ

CHP'li Kolsuz'un tokatlı saldırı sonrası sosyal medya hesabından koruma ekibini eleştirdiği "CHP'nin ve muhalefetin o yumruk atan eli orada kıracak insan eksikliği var. Bu kadar naiflik fazla." sözleri de dikkat çekti.

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