Özgür Özel'e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın o ismin "4 Mayıs 2025" paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?

2004 yılında anneler gününde 2 çocuğunu canice katleden ve başta Takvim Gazetesi olmak üzere birçok gazetede manşet olan Selçuk Tengioğlu, bugün yeni bir skandala imza attı.

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

Katil baba Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından CHP lideri Özgür Özel'e tokatla saldırdı ve ilk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim." ifadelerini kullandı.