Özgür Özel'e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın o ismin "4 Mayıs 2025" paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?

2004 yılında anneler gününde 2 çocuğunu canice katleden ve başta Takvim Gazetesi olmak üzere birçok gazetede manşet olan Selçuk Tengioğlu, bugün yeni bir skandala imza attı.
2004 yılında anneler gününde 2 çocuğunu canice katleden ve başta Takvim Gazetesi olmak üzere birçok gazetede manşet olan Selçuk Tengioğlu, bugün yeni bir skandala imza attı.
Katil baba Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından CHP lideri Özgür Özel'e tokatla saldırdı ve ilk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim." ifadelerini kullandı.
SALDIRININ PERDE ARKASI MERAK KONUSU OLDU
Saldırının ardından olayın perde arkası merak konusu olurken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
TOKAT SALDIRISI PLANLI MIYDI?
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şöhret Can Kolsuz'un sosyal medya paylaşımı, "planlı saldırı" iddiaları alevlendirdi.
CHP'li Şöhret Can Kolsuz'un "4 Mayıs 2025 bir kırılım yaratabilir. İzleyip görelim." şeklindeki paylaşımı, Özgür Özel'e yönelik bir planlı saldırı olabileceği akıllara getirdi.
OLAY SONRASI PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKTİ
CHP'li Kolsuz'un tokatlı saldırı sonrası sosyal medya hesabından koruma ekibini eleştirdiği "CHP'nin ve muhalefetin o yumruk atan eli orada kıracak insan eksikliği var. Bu kadar naiflik fazla." sözleri de dikkat çekti.