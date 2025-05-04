Mısır'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul'da termometre 26'yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Mayıs 2025 tarihine ait güncel hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar yeni haftayla birlikte artış eğilimine giriyor. Özellikle İstanbul'da çarşamba günü 26 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar baharın etkisini iyice hissettirmeye başlayacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Mayıs il il hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 04.05.2025 08:49