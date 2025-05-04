Kadraj Galeri Kadraj İkon Mısır'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul'da termometre 26'yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Mısır'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul'da termometre 26'yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Mayıs 2025 tarihine ait güncel hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar yeni haftayla birlikte artış eğilimine giriyor. Özellikle İstanbul'da çarşamba günü 26 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar baharın etkisini iyice hissettirmeye başlayacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Mayıs il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 08:49
Mısır’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul’da termometre 26’yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak yeni hava sistemiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışa karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak.

Mısır’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul’da termometre 26’yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Doğu'da Kuvvetli Yağış Geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu Bölgesi (Elazığ ve Bingöl hariç) yağışlı geçecek.

Mısır’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul’da termometre 26’yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde de gök gürültülü sağanakların etkili olacağını açıkladı.

Mısır’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul’da termometre 26’yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Akşam saatlerinden itibaren ise Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu durumun ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

Mısır’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul’da termometre 26’yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Sıcaklıklar Batıda Artıyor

Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıkları, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Özellikle Marmara ve Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise ciddi bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.