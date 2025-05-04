Mısır’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul’da termometre 26’yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu

Doğu'da Kuvvetli Yağış Geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu Bölgesi (Elazığ ve Bingöl hariç) yağışlı geçecek.