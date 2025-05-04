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Özel'e saldırı sonrası 'CIA Kod 705 Sezgin' iş başında! Efendileri operasyon çekti, ses ondan geldi: "Osmanlı çocuğu" dediler CHP'li çıktı

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde Özgür Özel'e Selçuk Tengioğlu isimli meczup eliyle yaptırılan saldırının ardında Terörsüz Türkiye'yi istemeyen MOSSAD, CIA ve Avrupalı yapıların olduğu değerlendiriliyor. CIA'nin 705 kod numaralı ajanı Sezgin Tanrıkulu ise daha sis bulutu dağılmadan "Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör saldırdı" beyanında bulunarak toplumsal kutuplaşma hedefledi. Efendilerinin çektiği operasyon sonrası ilk ses ondan geldi. Ancak Tanrıkulu'nun "Osmanlı çocuğu" dediği saldırgan "Koyu Atatürkçü" olduğu söylenen bir CHP'li çıktı.

Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 16:40
Özel’e saldırı sonrası ’CIA Kod 705 Sezgin’ iş başında! Efendileri operasyon çekti, ses ondan geldi: Osmanlı çocuğu dediler CHP’li çıktı

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Türkiye çok çirkin ve tehlikeli bir provokasyona şahitlik etti. Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı bir süreçte, barış için mesai harcayan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde kirli eller harekete geçti.

Selçuk Tengioğlu isimli meczup bir provokatör CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. Daha önce iki evladını katlettiği öğrenilen Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu ortaya çıktı.




CIA - MOSSAD İŞİ

Sırrı Süreyya Önder üzerinden verilen mesaj ve zamanlama dikkate alındığında Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını sağlamasını istemeyen güçlerin harekete geçtiği görüldü.

Özgür Özel'e bir meczup üzerinden yapılan saldırıyı yabancı istihbarat örgütlerinin teşvik ettiği, arkasında Terörsüz Türkiye'yi istemeyen MOSSAD, CIA ve Avrupalı yapıların olduğu değerlendirildi. Nitekim Özgür Özel de bu doğrultuda bir açıklama yaparak "Birileri bugün barış konuşulmasını istemedi" dedi.



KOD 705 İŞ BAŞINDA... EFENDİLERİ OPERASYON ÇEKTİ, İLK SES ONDAN GELDİ

İsmi CIA ajandalarında yazan, Amerikan istihbaratının 705 kod numaraları elemanı olan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu daha olayın üzerindeki sis bulutu dağılmadan "Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" saldırdı beyanında bulundu.

Planlı bir şekilde, siyasetin yönünü ve algısını başka bir yere çekmek için Osmanlı üzerindeki toplumu kutuplaştırıp yeni bir ayrışma çıkarmak istedi.

"KARDEŞİM CHP'Lİ, KOYU ATATÜRKÇÜ, OSMANLI ÇOCUĞUYUM DEMEMİŞTİR"

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun Zafer Partili ağabeyi Davut Tengioğlu ise Tanrıkulu'nu yalanladı. Tengioğlu, "Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum" dedi. Daha sonra kardeşim "İyi CHP'lidir" şeklinde konuştu.

Gelinen bu noktada Sezgin Tanrıkulu'nun aksatlı ve planlı provokasyonla eş güdümlü hareket ettiği değerlendiriliyor.

CIA kod 705 Sezgin Tanrkulu (Takvim.com.tr)CIA kod 705 Sezgin Tanrkulu (Takvim.com.tr)

TESCİLLİ CIA AJANI

Bu durumu daha iyi algılamak için CIA kod 705'i iyice anlamak gerekiyor.

Sezgin Tanrıkulu, CIA'nin tescilli ajanı. Wikileaks'in ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde TR 705 kod adı verilen bir ajan olduğu ve CIA'nin güvenilir haber kaynağı olarak tanımlandığı ortaya çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Bölücü Kebapçılar" söyleminin arka planına ışık tuttuğumuz da Sezgin Tanrıkulu yansıması görülüyor. Terörle mücadeleden rahatsız olan, SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun Beyoğlu'nda Kevok Ocakbaşı, İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimlerini taşıyan işletmeleri bulunuyor.

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