Özel'e saldırı sonrası 'CIA Kod 705 Sezgin' iş başında! Efendileri operasyon çekti, ses ondan geldi: "Osmanlı çocuğu" dediler CHP'li çıktı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye çok çirkin ve tehlikeli bir provokasyona şahitlik etti. Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı bir süreçte, barış için mesai harcayan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde kirli eller harekete geçti.



Selçuk Tengioğlu isimli meczup bir provokatör CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. Daha önce iki evladını katlettiği öğrenilen Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu ortaya çıktı.







CIA - MOSSAD İŞİ



Sırrı Süreyya Önder üzerinden verilen mesaj ve zamanlama dikkate alındığında Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını sağlamasını istemeyen güçlerin harekete geçtiği görüldü.



Özgür Özel'e bir meczup üzerinden yapılan saldırıyı yabancı istihbarat örgütlerinin teşvik ettiği, arkasında Terörsüz Türkiye'yi istemeyen MOSSAD, CIA ve Avrupalı yapıların olduğu değerlendirildi. Nitekim Özgür Özel de bu doğrultuda bir açıklama yaparak "Birileri bugün barış konuşulmasını istemedi" dedi.