Fenerbahçe - Beşiktaş maçında iki takımın taraftarlarından Ali Koç istifa sesleri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar, takımının ilk yarıda geri düşmesinin ardından yönetimi protesto etti. Beşiktaşlılardan gelen tezahüratlara da destek verildi.

Beşiktaş, 44. dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle Ülker Stadyumu'nda 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Fenerbahçe tribünlerinden "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi.

Taraftarlar "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" sloganları atarken Aziz Yıldırım için taraftarlardan destek geldi.