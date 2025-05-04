Terörsüz Türkiye sürecine CIA - MOSSAD müdahalesi! Sırrı Süreyya Önder üzerinden mesaj... Özgür Özel’e saldırının arka planı

Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde, ömrünün son demlerini barışa adayan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti.





Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi'nde Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu.









Gözaltına alınan saldırganın sabıka dosyası kabarık çıktı.