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Terörsüz Türkiye sürecine CIA - MOSSAD müdahalesi! Sırrı Süreyya Önder üzerinden mesaj... Özgür Özel'e saldırının arka planı

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi'nde Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu. Sırrı Süreyya Önder üzerinden verilen mesaj ve zamanlama dikkate alındığında Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını sağlamasını istemeyen güçler harekete geçtiği görüldü.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 13:51
Terörsüz Türkiye sürecine CIA - MOSSAD müdahalesi! Sırrı Süreyya Önder üzerinden mesaj... Özgür Özel’e saldırının arka planı

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Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde, ömrünün son demlerini barışa adayan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı!



Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi'nde Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu.




Gözaltına alınan saldırganın sabıka dosyası kabarık çıktı.




AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetledi. Saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Başkan Erdoğan Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sırrı Süreyya Önder üzerinden verilen mesaj ve zamanlama dikkate alındığında Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını sağlamasını istemeyen güçler harekete geçtiği görüldü.

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"ARKASINDA CIA, MOSSAD, AVRUPA İSTİHBARATI VAR"

TAKVİM Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Yabancı istihbarat örgütlerinin operasyonu. İnşallah MİT arka planını çıkaracak. Doğrudan doğruya planmış bir olay. Arkasında MOSSAD, CIA, Avrupa istihbarat örgütleri vardır." dedi.

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