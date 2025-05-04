Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

"Teknik olarak, altının 3.350 – 3.330 dolar seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyordu. Ancak, yalnızca cılız bir yükselişle haftayı 3.240 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da bize altın fiyatlarındaki yükselişin çok istekli olmadığını gösteriyor" diyen Memiş teknik düzeltmelerin devam etmesinin olası olduğunu söyledi.