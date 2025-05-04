Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirirken Finans Analisti İslam Memiş'in değerlendirmeleri piyasaların geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Kısa vadeli satış baskısının ardından uzun vadede altının yeniden yükselmesi bekleniyor. Ancak yatırımcıların doğru zamanlamayı yapabilmesi için dikkatli olmaları ve panik yapmamaları gerekiyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarıum altın ne kadar olacak? Altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:26