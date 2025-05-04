Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirirken Finans Analisti İslam Memiş'in değerlendirmeleri piyasaların geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Kısa vadeli satış baskısının ardından uzun vadede altının yeniden yükselmesi bekleniyor. Ancak yatırımcıların doğru zamanlamayı yapabilmesi için dikkatli olmaları ve panik yapmamaları gerekiyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarıum altın ne kadar olacak? Altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:26
Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

Son dönemde altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. 21 Nisan'da ons altının 3.502 dolar ile tarihi bir zirveye ulaşmasının ardından başlayan düşüş piyasalarda endişe yaratmıştı. Ancak son işlem günlerinde yaşanan toparlanma, altının yeniden yükselme sinyalleri vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. Piyasa analisti İslam Memiş yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarındaki yön değişimlerinin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

Altın Fiyatlarında Yavaş Yükseliş: Teknik Durum Ne Anlatıyor?

İslam Memiş özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin biraz üzerinde gelmesinin altın fiyatlarının yükselmesine yol açması gerektiğini belirtti. Ancak beklenen hızlı yükseliş yerine altın fiyatlarının sınırlı bir artış gösterdiğini ifade etti.

Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

"Teknik olarak, altının 3.350 – 3.330 dolar seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyordu. Ancak, yalnızca cılız bir yükselişle haftayı 3.240 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da bize altın fiyatlarındaki yükselişin çok istekli olmadığını gösteriyor" diyen Memiş teknik düzeltmelerin devam etmesinin olası olduğunu söyledi.

Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

Kısa Vadede Satış Baskısı Sürüyor

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan %5-6'lık düşüş yatırımcıları tedirgin etti.

Gram altın 4.350 TL seviyesine gerilerken fiziki altın 4.040 TL'ye kadar düştü.

Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir

Ons altın ise 3.502 dolardan 3.240 dolara kadar gerileyerek haftayı tamamladı.