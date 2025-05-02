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CHP'de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntülerine ne diyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun gizli görüşmesinde kameraların bantlanmasını “çorba dökülmesin diye bantladılar” sözleriyle savunması alay konusu olurken, İmamoğlu’nun geçmişte çorba içerken PR videosu çektirdiği görüntüler yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada "Şova gelince bant yok" yorumları yapılırken, Özgür Özel’in açıklamasının İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarını perdeleme ve sulandırma çabası olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:29
CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun gizli bir görüşme sırasında kameraların bantlanmasına ilişkin yaptığı "çorba" açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'nun İstanbul Etiler'deki Le Meridien Otel'de bavulla yaptığı ve kameraların bantla kapatıldığı gizli toplantıya ilişkin görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

İmamoğlu'nun toplantısı öncesi korumalar güvenlik kameralarını bantladıİmamoğlu'nun toplantısı öncesi korumalar güvenlik kameralarını bantladı

BAVULLARDA NE VARDI?
Söz konusu görüşmeye dair "bavul" detayı kafalarda soru işareti oluştururken, CHP kanadından gelen "içinde jammer vardı" iddiası dikkat çekti.

İmamoğlu'nun toplantısı öncesi korumalar güvenlik kameralarını bantladıİmamoğlu'nun toplantısı öncesi korumalar güvenlik kameralarını bantladı

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirtti.

CHP İstanbul İl Balkanı Özgür Çelik valizlerde jammer olduğunu iddia ettiCHP İstanbul İl Balkanı Özgür Çelik valizlerde jammer olduğunu iddia etti

Tartışmalar sürerken CHP lideri Özgür Özel, konuyu bambaşka bir noktaya taşıdı.

İmamoğlu'nun korumaları valizlerle görüntülendi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu'nun korumaları valizlerle görüntülendi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAMERA BANTLAMAYA "ÇORBA" SAVUNMASI
Kamera bantlamalarının jammer'la değil, korumaların "çorba dökülmesin" kaygısıyla yapıldığını iddia etti.

Özgür Özel, (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel, (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Özel açıklamasında, "Çorba içerken karşıda kamera bantlıydı. 'Neden bantlı?' diye sordum. 'Buradan olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür' dediler. Eğitimin gereği buymuş," ifadelerini kullandı.

Bu savunma sosyal medyada alay konusu oldu. Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından "çorba içerken kamera bantlama" temalı esprili bir video yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları da Özel'i ti'ye alan yorumlarla gündeme katkıda bulundu.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız kamera bantlayıp CHPyi tiye aldı! Özgür Özelin çorba savunması da alay konusu olduÜnlü oyuncu Metin Yıldız kamera bantlayıp CHPyi tiye aldı! Özgür Özelin çorba savunması da alay konusu oldu
Ünlü oyuncu Metin Yıldız kamera bantlayıp CHP'yi tiye aldı! Özgür Özel'in "çorba" savunması da alay konusu oldu
İmamoğlu'nun o videosu yeniden gündemde! Özel buna ne diyecek?

EKREM İMAMOĞLU'NUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: ÇORBAYLA PR SERBEST AMA BANT YASAK MI?
Tartışmanın bir diğer boyutu ise Ekrem İmamoğlu'nun geçmişteki bir çorba görüntüsü oldu.

2021 yılında servis edilen bir PR videosunda İmamoğlu'nun çorba içerken görüntülenmesi dikkat çekti. Görüntülerde "Başkanım yemek bile iki toplantı arasında…" sözlerine İmamoğlu, "Gündüz bir çorba içiyorum. Ama dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez " diyerek yanıt veriyor. Bu durum, "İş şova gelince bant yok" yorumlarını beraberinde getirdi.

"BU AÇIKLAMA TARİHE GEÇER"
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ise Özel'in açıklamasını ağır sözlerle eleştirdi.

"Bu savunma, kamuoyunun aklıyla alay etmektir" diyen Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çorba açıklaması gerçekten tarihe geçecek bir başlık olmuş. Konunun bu kadar basite indirgenmesi kabul edilebilir değil. İmamoğlu'na yönelik iddialar; karartılmaya çalışılan görüşme kayıtları, gayriresmi fon ilişkileri ve jammer kullanımı gibi ciddi unsurlar içeriyor. Bunları çorba dökülmesiyle açıklamak, en azından ortalama insanın aklıyla alay etmenin ötesine geçmez."

"Kamuoyunun aklıyla alay ediliyor"

Ayrıca, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'nın "personel eğitiminde böyle bir uygulama yok" açıklamalarına da değinen Müderrisoğlu, Özgür Özel'in artık "minareyi çalan kılıfına uydurur" safhasında olduğunu belirtti.

Özgür Özel'in bu çıkışının, CHP içinde İmamoğlu'yla kurduğu ilişkiyle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Müderrisoğlu, "38. CHP Olağan Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasfiye edilerek Özgür Özel'in seçilmesine ilişkin süreçte Ekrem İmamoğlu'na olan borcu ya da ilişkinin derinliği hakikaten yeniden sormayı sorgulamayı gerektiriyor." dedi.

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