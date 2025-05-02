CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun gizli bir görüşme sırasında kameraların bantlanmasına ilişkin yaptığı "çorba" açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu.
Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'nun İstanbul Etiler'deki Le Meridien Otel'de bavulla yaptığı ve kameraların bantla kapatıldığı gizli toplantıya ilişkin görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.
BAVULLARDA NE VARDI?
Söz konusu görüşmeye dair "bavul" detayı kafalarda soru işareti oluştururken, CHP kanadından gelen "içinde jammer vardı" iddiası dikkat çekti.
Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirtti.