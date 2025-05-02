CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek

Özgür Özel, (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Özel açıklamasında, "Çorba içerken karşıda kamera bantlıydı. 'Neden bantlı?' diye sordum. 'Buradan olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür' dediler. Eğitimin gereği buymuş," ifadelerini kullandı.

Bu savunma sosyal medyada alay konusu oldu. Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından "çorba içerken kamera bantlama" temalı esprili bir video yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları da Özel'i ti'ye alan yorumlarla gündeme katkıda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: ÇORBAYLA PR SERBEST AMA BANT YASAK MI?

Tartışmanın bir diğer boyutu ise Ekrem İmamoğlu'nun geçmişteki bir çorba görüntüsü oldu.

2021 yılında servis edilen bir PR videosunda İmamoğlu'nun çorba içerken görüntülenmesi dikkat çekti. Görüntülerde "Başkanım yemek bile iki toplantı arasında…" sözlerine İmamoğlu, "Gündüz bir çorba içiyorum. Ama dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez " diyerek yanıt veriyor. Bu durum, "İş şova gelince bant yok" yorumlarını beraberinde getirdi.