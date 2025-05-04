Özgür Özel'e saldırıda Zafer Partisi izi! Selçuk Tengioğlu’nun ağabeyi Davut Tengioğlu Ümit Özdağ'ın yol arkadaşı çıktı





Tengioğlu'nun tutuklu Ümit Özdağ ile fotoğrafları olduğu da ortaya çıktı.





DAVUT TENGİOĞLU "SALDIRGAN KARDEŞİM" DEDİ... "KARDEŞİM OSMANLI ÇOCUĞUYUM DEMEZ, KOYU ATATÜRKÇÜ"



Davut Tengioğlu, Selçuk Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu Halk TV yayınında doğruladı.



Kardeşinin koyu bir Atatürkçü olduğunu savunan Tengioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu yalanladı:



"Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"



CHP Diyarbakır Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" açıklaması yapmıştı.