Özgür Özel'e saldırıda Zafer Partisi izi! Selçuk Tengioğlu’nun ağabeyi Davut Tengioğlu Ümit Özdağ'ın yol arkadaşı çıktı

Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi'nde Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Gözaltına alınan saldırganın sabıka dosyası kabarık çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetledi. Saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Başkan Erdoğan Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sırrı Süreyya Önder üzerinden verilen mesaj ve zamanlama dikkate alındığında Türkiye'nin toplumsal dayanışmasını sağlamasını istemeyen güçlerin harekete geçtiği görüldü.
AĞABEYİ ZAFER PARTİSİ'NİN KURUCUSU ÇIKTI
Öte yandan Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun abisi Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu ve teşkilatlarda görev aldığı ortaya çıktı.
Tengioğlu'nun tutuklu Ümit Özdağ ile fotoğrafları olduğu da ortaya çıktı.
DAVUT TENGİOĞLU "SALDIRGAN KARDEŞİM" DEDİ... "KARDEŞİM OSMANLI ÇOCUĞUYUM DEMEZ, KOYU ATATÜRKÇÜ"
Davut Tengioğlu, Selçuk Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu Halk TV yayınında doğruladı.
Kardeşinin koyu bir Atatürkçü olduğunu savunan Tengioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu yalanladı:
"Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"
CHP Diyarbakır Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" açıklaması yapmıştı.