Başkan Erdoğan TEKNOFEST KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı! İsrail’e Gazze ve Suriye mesajı

SORU: Teknofest'te başka bir heyecan vardı. Kıbrıs gazilerimiz alandaydı. "1974'te elimizde Amerikan silahlarıylaydık, şimdi çok şükür her şeyimiz var" diyorlar. Savunma sanayiinin bu noktaya gelmesinde sizin hassasiyetiniz de etkili oldu. Bugün Teknofest gençliğini görünce neler hissettiniz?



Her şeyden önce Teknofest bir şov, veyahut da bir alelade organizasyon değil. Teknofest bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir. Anadolu gençlerinin güçlü sesi, Kıbrıs Türk gençliğinin sesiyle hamdolsun burada birleşti. 1974'te malum bizim öyle ciddi manada silahımız yoktu. 1974'te başkalarının bizlere verdiği silahlarla bu adaya barış getirmek için geldik. Bugün, o zamanların çok çok ötesinde bir Türkiye var. Türkiye, savunma sanayindeki özgün tasarımları ve yerli üretimleriyle artık dünyanın parlayan bir yıldızı haline geldi. Özellikle insansız hava araçlarımız, savunma sistemlerimiz, haberleşmedeki atılımlarımız, adeta harp tarihini yeniden şekillendirecek boyuta ulaştı. Bu konuda da geçmişe göre fersah fersah ötede adımları attık, atıyoruz. Şunu çok açık net söylemek durumundayım; Teknofest gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır. Teknofestlere katılan çocukların gözlerinde, ben o kararlılığı görüyorum. "Ben daha iyilerini yapacağım" azmini bu gençlerde okuyabilirsiniz. Ben, yeni nesilden bu noktada oldukça ümitliyim. Maşallah, Teknofest gençliği, birçok yerde de söyledim, gümbür gümbür geliyor. Hani bir söz var ya, "Eğer 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin." diye… Biz de bu amaçla gençlere yönelik her alanda yatırım yapmaktan geri durmadık. Bizden devralacağı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak olanlar, işte bu başta Teknofest gençliği olmak üzere yeni kuşaklardır. Bunlara güvenim, güvencim çok çok fazla.

SORU: Geçtiğimiz günlerde Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu bir mesajında adadaki Türkleri hedef aldı. Bir yandan da Güney Kıbrıs'ta Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kuruluyor gibi emareler var. EOKA'yı yeniden diriltmeye mi çalışıyorlar? Bu çerçevede sizin değerlendirmeniz nelerdir?



Tarihten ibret almayan topluluklar, benzer akıbetleri tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur. Kıbrıs'ta barış dilini bozan, gelecek nesilleri de tehlikeye atan her açıklamayı, ben şiddetle kınıyorum. Biz, Kıbrıs Adası'nda barış ve huzur için bugüne kadar, üzerimize düşeni hep yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz bilerek hareket ettik ve bu değişmeyecektir. Ada'nın huzurunu bozan, hassasiyetlerini kaşıyan, kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz. Terör yoluna başvuranlar, Kıbrıs Türk'ünü yok sayanlar, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeleri lazım. Gerilimleri artıran söylemler yerine, yapıcı ve birleştirici bir dil kullanmak, Ada'nın geleceği adına daha faydalı olacaktır. Buna dikkat etmeleri lazım. Acıların tekrarına asla izin vermeyiz ve bu konuda da kararlıyız. Kıbrıs Türklerinin haklı davalarının en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ne Türkiye eski Türkiye, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ne dünya eski dünyadır. Bunları artık çok çok iyi bilmelerinde fayda var.

SORU: Gazze'ye insani yardım götüren gemiye Malta'da maalesef bir saldırı düzenlendi. Gemide Türk vatandaşları da vardı. Saldırının İsrail'e ait dronlarla yapıldığı belirtiliyor. Mavi Marmara saldırısı da hatırlandığında bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?



İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir. Uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdiler. Gemilerin, insani amaçlı yardım malzemesi taşıdığı ve uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya biliyor. Buna rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır. İsrail, bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor. İsrail gıdayı, temiz suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. İnsan öldürürler dünya sessiz kalır; katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların personellerini öldürür, yapılarını bombalarlar dünya sessiz kalır, göz göre göre soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu "sessizlik sarmalı" artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail'den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir. Yoksa çok geç olacak ve İsrail'e bugün sessiz kalanlar, tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir. İsrail zannetmesin ki; işledikleri suçlar cezasız kalacaktır. Adalet bir gün yerini bulacaktır.

SORU: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Şam, Hama, Lazkiye, Kuneytra, buralara yönelik askeri saldırılar gerçekleştiriliyor. Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bölgelerin de bombalandığı belirtiliyor. Yani burada Suriye'yi istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını görebiliyoruz. Fakat bunun yanı sıra Türkiye'yi de hedef alan saldırılar mı bunlar? Türkiye'ye de gözdağı mı vermek istiyor? Suriye'de bir güç gösterisi mi gerçekleştirmek istiyor? İsrail'in tam olarak amacı nedir?



İsrail'in bu attığı adımlar barış ve huzuru tehdit eden adımlardır. Türkiye ile ilgili ne gibi adımlar atar veya atmayı planlıyor, bunları yakından takip ediyoruz. Biz niçin İsrail'le bütün ticari ilişkileri kestik? Çünkü biz biliyoruz ki dostumun düşmanı, aynı şekilde bize de düşmanlık yapıyor demektir. Şu an itibarıyla Gazze'deki o masumlara acımasızca bombaları yağdıran, bütün bölgeyi harabeye dönüştüren bir İsrail'den, biz zaten insanlık beklemeyiz. İsrail kandan ve kaostan besleniyor. Barış ve huzur iklimi İsrail'in istediği son şeydir. Suriye'de yıllardır süren iç savaşın bitmesinden, Suriye halkının kendi geleceğini tayin edecek olmasından, birlik ve bütünlük rüzgarından İsrail rahatsız olmuştur. Bu nedenle Suriye'de bazı grupları kışkırtarak yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız. Suriye Hükümeti, devrim sonrasında ülkede huzuru, toplumsal barışı ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışıyor. Zorluklarla karşılaşsalar da, büyük bir çaba içindeler. Geçmişte İsrail'in kışkırtmalarıyla hareket eden kim varsa hüsrana uğradı. İsrail, sadece kendini düşünür. Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye'yi inşa için gayret göstermelidir. İsrail provokasyonunun vadettiği sadece kan, gözyaşı ve ölümdür. Bir ve bütün Suriye ise, müreffeh bir geleceğin formülüdür. Her zaman söylediğimiz gibi, biz komşumuz Suriye'nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz.