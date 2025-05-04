TAKVİM yazdı Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı! CHP muvazeneyi kaybetti: Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, milletin iradesine bant çekiyorlar

BAŞÖRTÜLÜ POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE OTOBÜS SÜRÜLMESİ Erdoğan özellikle başörtülü polis memurunun üzerine otobüs sürülmesi sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a talimat verdiğini belirterek "Orada polisimiz kaçarak kurtuldu ama, Allah göstermesin otobüsün altında da kalabilirdi. Sonra şoförle ilgili bir adli süreç başladı. Bunlar, milleti sokağa dökmek için adeta tahrik ediyorlar. Bu tahrik nereye kadar gider, bunun bizler de siyasetçi olarak sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. SORU: Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde hem parti yöneticileri hem de CHP'li milletvekilleri dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak polislerimize, Türk polisine çok ağır tahrik ve hakaretlerde bulunmaya başladılar. Saraçhane mitinginde bunu gördük. Taşlamalar, asitlemeler falan… Saraçhane mitingindeki bu olaylarda partililerin de bizzat rol aldığını gördük. Polise yönelik tahrik ve saldırılar o günden bu yana da mütemadiyen devam ediyor. Son olarak da bir parti otobüsünün, bir polis kardeşimizin üzerine sürüldüğünü dehşet verici bir şekilde televizyonlarda izledik. Siz bu görüntüleri ve bir siyasi partinin yöneticilerinin, milletvekillerinin Türk polisine böyle düşmanca bir muamelede bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?







TAKVİM 'ÖZGÜR'LEŞME PLANINI YAZDI... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Takvim.com.tr'nin manşet manşet gündeme getirdiği CHP içerisindeki adaylık kavgası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.



Özgür Özel, CHP'nin adayının kim olacağına dair birbiriyle çelişen açıklamalar yapıp hem İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdü hem de Mansur Yavaş'ı İmamoğlu destekçilerinin önüne atıp yıpratılmasına yol açtı. Son tahlilde uygun zemini bulup kendi adaylığı için kolları şimdiden sıvadı.



Konuya ilişkin Başkan Erdoğan'a şu soru yöneltildi:



SORU: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 24 saat içerisinde yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan görüntülere ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Özgür Özel, "İmamoğlu kendisi istese bile Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez" dedikten 24 saat dahi geçmeden "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı, İmamoğlu Başbakan olur" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamasından da 24 saat geçmeden "A planımızda, B planımızda, Z planımızda İmamoğlu" açıklamasını kullandı. Bu kararsız ve birbiriyle çelişen ifadeler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun nedeni ne olabilir?



Bu soru üzerine Erdoğan, "Anadolu'da bir söz var, "Sokma akıl sekiz adım gider" diye. Bunların durumu da maalesef böyle. Devamlı bu tür şeyleri söylüyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, bu sekiz adım da gitmeyecek. Buradaki çelişkiler yumağını doğuran ana unsur, CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir. Bir an kendi fikirlerini söylemeye kalktıklarında ise, nedense kendilerini hemen tekzip etme yoluna gidiyorlar. Sabah söylediklerini akşam yine kendilerini düzeltiyor. Komik desen artık komik bile değil, ortada acınası bir durum var. Bu kaosun, her kafadan bir ses çıkma halinin asıl nedeni, bunların samimiyetsizlikleridir" cevabı verdi.



"CHP'DE HERKES BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZIYOR, MİLLETİN İRADESİNE BANT ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"



"CHP'de herkesin kendi hesabı var. Herkes bir başkasının kuyusunu kazıyor" diyen Erdoğan, "Bunların öyle ciddi manada kararlı bir yapıları da yok. Yani durumları hiç iyi değil. CHP içinde bu acınası halden kurtulmak gerektiğini söyleyenler ise hemen alaşağı ediliyor. "Sen mi konuştun? Defol!" diyorlar. Böyle bir durum var. CHP'nin kafası öyle karışık ki, asıl göstermek istemedikleri bu çorba, bir garabet çorbasıdır. O çorbaya kimlerin kaşık salladığını milletten gizlemek için, milletin basiretine bant çekmeye çalışıyorlar. Yaptıkları iş bu. Neticede ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Konuştukça batıyorlar. Biz CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz, millete hizmete odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI DEPREME HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"



İstanbul'u ve çevre illeri etkileyen 6.2'lik deprem sonrası kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Erdoğan, "Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir. İnsanların evlerinin başlarına yıkılmaması için en dayanıklı, son teknoloji ile yapılmış ve estetik açıdan şehirlerimizin dokusunu koruyan ve destekleyen yapılar inşa etmeliyiz. Bu konuyu ideolojik saplantılara kurban veremeyiz. Depreme hazır şehirler, Türkiye'nin geleceğini kurtaracaktır. Türkiye'nin dört bir yanında depreme hazırlık konusunda kapsamlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

SORU: İstanbul'da şiddetli deprem sonrası Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. Bu aralar belli büyüklüklerde çeşitli illerimizde depremler meydana geliyor. Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de depreme hazırlık konusunda neler yapılacak?

Biz, deprem meselesini sembolik birkaç bina, birkaç slogan, algı operasyonları parantezinde ele alanlardan değiliz. Biz, bu meseleye kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin peşindeyiz. Deprem, ülkemizin gerçeğidir ve olacak depremleri durdurmak mümkün değildir. Ancak kayıpları sonlandırmak, sağlam yapılar inşa etmek mümkündür. Bunun için meseleye konjonktürel ve küçük ölçekli değil, resmin bütününü gören bir anlayışla yaklaşıyoruz. 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi bizlere, sağlam yapılarla felaketin önüne geçmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Yapı stoğumuzu yenilemek için elimizdeki en etkin çözüm, kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir. İnsanların evlerinin başlarına yıkılmaması için en dayanıklı, son teknoloji ile yapılmış ve estetik açıdan şehirlerimizin dokusunu koruyan ve destekleyen yapılar inşa etmeliyiz. Bu konuyu ideolojik saplantılara kurban veremeyiz. Depreme hazır şehirler, Türkiye'nin geleceğini kurtaracaktır. Türkiye'nin dört bir yanında depreme hazırlık konusunda kapsamlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Yerinde dönüşümü teşvik edecek ve devlet-vatandaş iş birliğini güçlendireceğiz. Bütün bunların yanında ayrıca şu anda çok güçlü bir AFAD'a sahibiz. AFAD'ımız bütün birimleriyle çalışıyor. İşte İstanbul'daki depremde ben de ilk gün hemen İstanbul merkeze gittim. Çalışmaları arkadaşlarla beraber yürütelim dedik. O gün ilgili bütün arkadaşlar Kağıthane'deki merkeze geldiler. Orada gerekli koordinasyonu yaptık ve çalışmayı yürüttük. Sağ olsunlar bütün tedbirleri almak suretiyle adımları atmışlar. Dedik, buradan bir Hasbahçe'ye inelim, vatandaşın oradaki durumunu görelim. Baktık ki vatandaş, çadırlarla Hasbahçe'de konaklamış. Orada çoluk çocuk birlikte oturuyorlar. Sağ olsun Kağıthane Belediyemiz onlara orada yemek ikram etti. Sonra biz de onlarla beraber olduk. Geç saate kadar beraberce hasbihal ettik. Orada sadece Kağıthane'nin halkı yoktu. Kağıthane dışından da vatandaşlar gelmişti. Onlar da orada, o masalarda yerlerini aldılar. Deprem anı bir korkudur, geliyor geçiyor. Fakat tedbirlerimizi her an almamız lazım. Tedbirle iç içe olmaya mecburuz. Bu konuda hocalarımız televizyonlarda uyarıyorlar. Tedbirlerin ne tür olması lazım, bu konularda çeşitli bilgiler veriyorlar. Ama her geçen gün halkımızın bilinci daha da artıyor. Bu bilinçlenme ile beraber de yaşam devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun.