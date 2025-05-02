Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir Turkuvaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir Turkuvaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
YATIRIM ÇAĞRISI
Panelden ötürü teşekkür eden ve Türkiye'den beklentilerine ilişkin konuşan Beşir, uluslararası şirkete çağrı yaparak, "Buradan dünyaya seslendim. Umudumuz var bize gelirler ve yatırım yaparlar" dedi.
TÜRKİYE HEP BİZİMLE
Türkiye'nin Suriye'ye yeni yardım etmediğini belirten Beşir, "Türkiye hep bizimle beraberdi. Savaş varken Türkiye Suriye'nin kuzeyine elektrik verdi. İster Fırat Kalkanı bölgesinde ister İdlib bölgesinde." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA YENİ HAT
Türkiye ile Suriye arasında yeni hattın kurulduğunu ifade eden Beşir, "Şimdi de Türkiye Reyhanlı-İdlib hattına yeni ek bir hat ekleyerek elektrik verecek. Bu hat Türkiye ile Suriye'yi bağlıyor. Yakın zamanda enerji sektörüne rahat bir şekilde kavuşacağız." şeklinde konuştu.