Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir (Takvim.com.tr)



TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA YENİ HAT

Türkiye ile Suriye arasında yeni hattın kurulduğunu ifade eden Beşir, "Şimdi de Türkiye Reyhanlı-İdlib hattına yeni ek bir hat ekleyerek elektrik verecek. Bu hat Türkiye ile Suriye'yi bağlıyor. Yakın zamanda enerji sektörüne rahat bir şekilde kavuşacağız." şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN