Tapular sahte ihanet gerçek! Didim’deki 1.7 milyarlık emlak vurgununda yeni gelişme | Eski sevgili çeteyi çökertti

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Kendisini arayan başka bir çete üyesinin ise "Abla eşin tefecilere bulaştı. Eşin cezaevinde olduğu için tefeciler alacaklarını senden tahsil etmek istiyor. Seni vuracaklar. Ben şu an o adamları engelliyorum. Bana villanı verirsen tefecileri durdurabilirim" diyerek tehdit yoluyla dolandırdığını söyledi.

Jandarma ekipleri bu ifade doğrultusunda harekete geçerek emlak çetesini düzenlediği operasyonla çökertti. Ekrem Batur'un başka bir suçtan daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi.